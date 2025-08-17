Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megdöbbentő, hogy mit jelent, ha kék az aurád színe

önismeret aura ezotéria
Bába Dorottya
2025.08.17.
Minden embert körülleng egy bizonyos energia és rezgés, amelyek különféle színekben pompáznak. Akit kék aura vesz körül, páratlan tulajdonságoknak örülhet.

Sokféle lehet az aurák színe, ám van egy bizonyos árnyalat, mely földöntúli képességeket nyújt. A kék aura egy égi ajándék, amely segítségével az emberek nagy tetteket vihetnek véghez. Vajon miért különleges ez az aura és hogyan ismerhető fel?

a kék aura különleges
A kék aura mágikus tulajdonságokkal ruház fel .
Forrás: E+

Kék aura, a kozmikus ajándék

Az aura egyfajta rezgés, jelenlét, energia, melyet a külvilág felé árasztunk, mely segít összekapcsolódni, egymásra találni.

Kék aurával bíró személyek természete nyugodt, könnyen kapcsolódnak spirituálisan, békés, segítőkész lelkek, akik természetesen, kifejezően kommunikálnak, játszi könnyedséggel teremtenek kapcsolatot másokkal.

Nyugodt, barátságos kisugárzásuk miatt vonzódnak hozzájuk az emberek, mindemellett még erős, pontos intuíciójuk is van. A kék szín árnyalatai további előnyös tulajdonságokat rejtenek:

  • Égszínkék aura hitelességet, őszinteséget, önbizalmat, kreativitást, vezetői képességeket rejt
  • Türkizkék aura befolyást, tájékozottságot, magabiztosságot áraszt
  • Sötétkék aurájúak nyitottságukról őszinteségükről híresek
  • Világoskék aura frissességet, nyitottságot, tudásvágyat sugároz
  • Szürkéskék aura kiégésről akadályokról tanúskodik, amihez önreflexió kell

Innen ismered fel, hogy az aurád színe kék – 5 égi jel

1. A kommunikáció nagymestere vagy

Az ezotéria szerint azok, akik akik kifejező kommunikációjuk révén könnyen teremtenek kapcsolatot, nem félnek a csevegéstől, kék aurájúak. További csalhatatlan jel, hogy probléma nélkül szóba elegyedik idegenekkel, sokszor szerez új barátokat.

2. Megérzéseid tűpontosak

Ha gyakran igazolódik be az intuíciód, érzékeled mások energiáját és észreveszed az apróbb részleteket, ezt jó eséllyel a megnyerő aurádnak köszönheted, melynek révén szívesen hívnak társaságba.

3. Az emberek hozzád fordulnak tanácsért

A kék aura jelentése bölcsességet, jó kommunikációt, erős önismeretet hordoz, így nem csoda, hogy gyakran fordulnak ilyen személyekhez tanácsért.

4. Nagylelkű vagy

Mindenki szülinapjára emlékszel? Elsőként gratulálsz egy kollégád sikeréhez? Mindig eléred, hogy az emberek fontosnak érezzék magukat? Ha válaszod igen, valószínűleg ilyen aurád van.

5. Törődsz másokkal

Azok, akik érzékenyek, elkötelezettek és empatikusak, gyakran ég színében pompázik az aurájuk. Amennyiben törődsz másokkal, akkor te is ebbe a mágikus csoportba tartozhatsz.

