A 4 legmakacsabb csillagjegy, akik mindig a saját fejük után mennek

Vannak emberek, akiknek egyszerűen lehetetlen parancsolni: ha valamit a fejükbe vesznek, azt véghez is viszik. A horoszkóp szerint ők nem arra születtek, hogy alkalmazkodjanak, vagy bármilyen helyzetbe könnyen belesimuljanak. Lázadó jellemükkel és elszántságukkal rendre felülírják a szabályokat. Néha bosszantóan makacsak, máskor pedig végletekig precízek és pont ezért olyan nehéz hatni rájuk. Ismerd meg, melyik ez a négy csillagjegy. Vajon te is közéjük tartozol?

Ez a 4 csillagjegy a saját szabályai szerint él.

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akik mindig a saját fejük után mennek

Nézzük meg az asztrológia szemüvegén keresztül, mely csillagjegyeket a legnehezebb irányítani.

Kos

A Mars, a cselekvés bolygója uralja a Kost, amely egy igazi harcos tulajdonságait testesíti meg.

A Kosok mindig tettre készek, új kihívásokat keresnek és tele vannak energiával.

Határozottak és forrófejűek, akik sosem hátrálnak meg, ha valamilyen nehézséggel találják szembe magukat. Hajlamosak lehetnek a vakmerő, impulzív viselkedésre is. Mindig készek belevágni valami kalandos élménybe, ezért szinte lehetetlen hosszabb időre lekötni őket unalmas, monoton tevékenységekkel. A szerelemben a romantikus udvarlás nem az ő asztaluk.

Oroszlán

A Nap uralma alatt álló Oroszlánok természetüknél fogva olyan vonzerővel rendelkeznek, amely rájuk irányít minden figyelmet.

Mágnesként vonzanak másokat és a legtöbbször el is érik azt, amit akarnak.

Ha azonban nem sikerül megszerezniük, amire vágynak, mindent megtesznek, hogy megnehezítsék a körülöttük lévők életét. Annyira hozzászoktak ahhoz, hogy mindenki rájuk figyel, hogy szinte kibírhatatlan számukra, ha mellőzik vagy figyelmen kívül hagyják őket. Ilyenkor hajlamosak drámai jelenetet rendezni. Nem kevésbé impulzívak, mint a Kosok, gyakran keverednek bajba a meggondolatlan akcióik miatt.

Egy Oroszlán egyszerre lehet bosszúálló és önző, majd a következő pillanatban rendkívül nagylelkű és együttérző. Ez a ellentmondásos természetük teszi őket az egyik legnehezebben irányítható csillagjeggyé.

Skorpió

Ha a bosszúállásról van szó, vagy a neheztelés sport lenne, a Skorpió mindig az első helyen végezne.

A háború bolygója, a Mars, valamint a titokzatos Plútó uralma alatt álló jegy nem bízik meg senkiben, és nem is bocsát meg könnyen. Ha keresztezed egy Skorpió útját, készülj fel a haragjára. Nem reagálnak azonnal és indulatosan, szépen kivárják az időt, és stratégiailag, megfontoltan, pusztító erővel csapnak le. Bár hűségesek és elkötelezettek, a szerelemben rendkívül irányítóak lehetnek. A munkahelyen a Skorpiók igényesek, nehezen kezelhetők és nagyon precízek. Szeretik, ha minden az ő elvárásaik szerint történik. Mindez együtt teszi őket az egyik legnehezebben kezelhető csillagjeggyé.