A Fekete Hold közeleg: itt az ideje, hogy a haragod legyen a hajtóerőd

A Fekete Hold, más néven Lilith, most újra reflektorfénybe kerül, és vele együtt az a részed is, amit mindig is próbáltál elrejteni: a dühös, szabályszegő, ösztönös éned. Ez az időszak nem a lehiggadásról szól, hanem annak a felismeréséről, hogy az elfojtott érzelmek nem az ellenségeid, inkább eszközök a céljaidhoz. A Fekete Hold energiája azt üzeni: itt az ideje, hogy a haragból, és más negatív érzésekből üzemagyagot készíts.

A Fekete Hold felszabadítja a negatív érzelmeid

Forrás: Stone RF

Mi az a Fekete Hold?

A Fekete Hold vagy Lilith nem egy valódi égitest, hanem egy asztrológiai viszonyítási pont: a Hold ellipszis pályájának azon pontja, ahol a Hold a legtávolabb van a Földtől. Asztrológiai értelemben ez a „távolság” benned is létezik: Lilith a belső lázadót, az elfojtott vágyakat, az ösztönös érzelmeket, és a ki nem mondott dühöt jelképezi. Az a részed, akit mindig próbáltál lehalkítani – de most iszonyatos erővel tör fel.

Vigyázat! Robbanás veszély!

Az augusztus 23-ai Fekete Hold hatására most olyan érzések jönnek elő, amiket eddig a lelked sötét zugaiba küldtél. Lehet, hogy csak egy félmondat kell hozzá a párodtól, egy e-mail a főnöktől, vagy az anyósod negyedik passzív-agresszív kérdése – és robbansz.

Itt az idő, hogy felismerd: a harag most nem szégyen, hanem jelzés. Hogy valami már régóta nem oké. És ahelyett, hogy lenyelnéd, itt az idő, hogy megnézd: mire akar tanítani?

A harag mint teremtő erő

Nem, nem arra bíztatunk, hogy üvölts rá mindenkire, aki szembejön. Hanem arra, hogy használd ezt az energiát teremtésre. A pszichológia szerint a harag az egyik legerősebb érzelem, ami cselekvésre ösztönöz. Gondolj bele: hány újrakezdés, munkahelyváltás vagy határhúzás született már abból, hogy eleged lett? A Fekete Hold ezt a pontot keresi most nálad. És ha megtalálja, akkor az nem a vég, hanem a kezdete valaminek, amiben végre te vagy a főszereplő.

Az alábbi jeleknek üt be legjobban: