A legkőszívűbb csillagjegyek: jégbe zárt lelkek, akikhez senki sem férhet közel

A horoszkóp alapján bizonyos csillagjegyeket áthatolhatatlan érzelmi falak vesznek körül. Külső szemlélő számára érzéketlennek tűnhetnek, ám belül mély érzésekkel rendelkeznek, csak nagyon óvatosan engednek közel magukhoz másokat. Íme az a négy állatövi jegy, akik a leginkább távolságtartók, ha az érzéseikről van szó.
Minden csillagjegy egyedi módon fejezi ki az érzelmeit. Az egyes csillagjegyek jellemzői között találhatóak olyan tulajdonságok is, amelyek alapján sokan gondolhatják úgy, hogy az ő szívük bizony kőből van. Nem érinti meg őket szinte semmi. Az érzéketlenség azonban sokszor csak egy álca. Így mielőtt elhamarkodottan ítélkeznél, inkább próbáld meg megérteni, hogy mi húzódhat az érzelmi elérhetetlenség mögött. Lehet, hogy a te csillagjegyed is szerepel ezen a listán? Akkor ez remek alkalom arra, hogy elgondolkodj, hogyan tudnál jobban megnyílni és közelebb engedni másokat magadhoz.
A szűz csillagjegy szülöttei számára fontos a gyakorlatiasság, a hatékonyság és a logika.
Kritikus természetük miatt érzelmileg hidegnek és távolságtartónak tűnhetnek mások szemében.
Bár a maguk módján gondoskodóak, ám az érzelmekkel néha hadilábon állnak. Magasak az elvárásaik és életük minden területén a tökéletességre törekednek, ez pedig sokak szemében válthat ki ellenszenvet.
A Skorpiók titkolják a legügyesebben az érzelmeiket az asztrológiai jegyek közül. Csak akkor nyílnak meg és engednek valakit közel, ha maximálisan biztonságban érzik magukat. Azok szemében, akik nem ismerik őket elég jól, szívtelennek tűnhetnek.
Tény, hogy jaj annak, aki megbánt egy Skorpiót! Nem felejtenek könnyen, és hajlamosak akár bosszút is állni az őket ért sérelmekért.
Ez a titokzatos és néha manipulatív viselkedés kőszívűségnek tűnhet, de valójában a védelmi mechanizmusuk.
A Bakok rendkívül céltudatosak és ambiciózusak, ami gyakran azt az érzetet kelti a környezetük számára, hogy érzelemmentesek. A siker érdekében hajlamosak elnyomni érzelmeiket, és csak a feladataikra koncentrálnak. Miközben azonban a céljaikat hajszolják, kapcsolataik háttérbe szorulnak és ez a hozzáállásuk néha szívtelennek tűnhet. Előfordulhat, hogy küzdenek érzéseik nyílt kifejezésével, így mások távolságtartónak és ridegnek érzékelhetik őket.
A Vízöntők függetlenségükről és intellektuális természetükről ismertek, ami gyakran érzelmi távolságtartáshoz vezethet. Nagyra becsülik szabadságukat, és hajlamosak hidegnek vagy érdektelennek tűnni az érzelmi intimitásban.
Bár nagyszerű barátok és beszélgetőtársak, sokszor nehezükre esik, hogy mélyebb érzelmi szinten is kapcsolódjanak másokhoz.
Így még a hozzájuk közel állóknak is elhanyagoltnak érezhetik magukat.
