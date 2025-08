Heti karrier- és pénzhoroszkóp (augusztus 4-10.) — Az Ikrek maradjon diplomatikus, a Szűz ne költekezzen meggondolatlanul

Augusztus első teljes hete egyes csillagjegyeknek jól indul, mások már hétfőn is érzékelhetik, hogy nem mindig egyszerű az élet, ami a szakmai életet illeti. Csütörtöktől a Mars jegyváltását minden állatövi jegy megérezheti, ezért is fontos most a józanság és a konfliktusok elkerülése. Lássuk, mit üzen a heti karrier- és pénzhoroszkóp!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 4-10.

Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp (augusztus 4-10.)

Kos

Hétfőn még tele vagy energiával, de csütörtöktől a Mars jegyváltása miatt jobban kell figyelned másokra. A konfliktusokat most jobb békésen kezelni. Ne akarj hatalmas erőkkel szembemenni, inkább használd a kreativitásodat!

Bika

A hétvége robbanásveszélyes lehet pénzügyileg és lelkileg is. Ne hagyd, hogy mások feszültsége rád ragadjon! Ne dönts hirtelen sem pénzről, sem munkáról. Időt nyersz, ha kivársz.

Ikrek

Most különösen fontos, hogy megkülönböztesd a fantáziát a lehetőségtől. Maradj diplomatikus, még akkor is, ha mások nem azok veled. Fogadd el a segítséget, és ne hagyd, hogy bárki kioktasson!

Rák

Szerdán provokálhatnak, de ne reagálj azonnal! Inkább koncentrálj a lehetőségekre, amik elsőre nehéznek tűnnek, de nagy áttörést hozhatnak. Pozitív gondolkodással most sokat nyerhetsz – igen, pénzügyileg is!

Oroszlán

Valaki, akire számítasz, a hét végére kihátrálhat mögüled. Ne keseregj, inkább tanulj belőle! Péntektől vasárnapig egy különleges égi alakzat támogat abban, hogy új megoldásokat találj.

Szűz

Figyelj a pénzügyeidre! Ne költekezz meggondolatlanul, különösen, ha hitelről van szó. A hétvégén több konfliktus kerülhet elő, de nyugodt hozzáállással mindent elsimíthatsz.

Mérleg

Ne avatkozz olyan ügybe, amit nélküled is elintéznek. Csütörtöktől a Mars segít neked, de másokat zavarhat a magabiztosságod. Nem kell mindenkinek megfelelned. Te csak arra figyelj, aki igazán fontos.

Skorpió

Kezdetben lehetnek nehézségek, de vasárnapra kedvező fordulat jöhet. A Mars és Plútó támogatása révén egy vesztes helyzetből is nyertesként jöhetsz ki. Bízz magadban!

Nyilas

A hét eleje ígéretes, de jöhet néhány csalódás. Ne ess kétségbe, inkább értékeld a tisztánlátást! A humorod még most is segíthet. Ne haragudj senkire, inkább tanulj a történtekből. Pár nap, és jön egy szuper hír!