Longevity: divat vagy tudatosság? – Így készülhetsz fel a hosszú, minőségi életre

A longevity egy hosszú és jó egészségi állapotban eltöltött élettartalmat jelent. Itt a cél nem a fiatalos külső megőrzése vagy a ráncok eltüntetése, nem is egy új divathullám, annál sokkal komplexebb: olyan életmódbeli tényezőkről van szó, amelyek alkalmazásával hozzájárulhatunk hosszú távon a testi-lelki jóllétünkhöz.

A longevity témája nem csak az 50–60-as korosztályt foglalkoztatja

Forrás: Shutterstock

Longevity: öngondoskodás és előrelátás

A longevity témája nem csak az 50–60-as korosztályt foglalkoztatja. Egyre több 30-as éveiben járó ember is tudatosan koncentrál olyan tevékenységekre, amelyekkel támogathatja fizikai és mentális állapotát, valamint vitalitását. A trend mögött valószínűleg az áll, hogy egyre gyakoribbak a modern életmóddal összefüggő krónikus betegségek, pl. a cukorbetegség, a mozgásszervi vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések. De az is tény, hogy az átlagéletkor és a nyugdíjkorhatár is emelkedik, és ezek miatt is sokáig kell életerősnek maradnunk.

Mit tehetünk azért, hogy minél tovább, és talán még fontosabb, hogy minél jobb fizikai és mentális állapotban maradjunk, lehetőleg életünk végéig? Egészen korán, már 30-asként elkezdhetünk beépíteni néhány változtatást a mindennapjainkba, és ha így teszünk, a 60+-os énünk hálás lehet a gondoskodásunkért és az előrelátásunkért.

Táplálkozás és egy kis extra

Lerágott csontnak tűnik, de sajnos egyáltalán nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. A fehérjében, rostokban és esszenciális, omega-3 zsírsavakban gazdag ételekre koncentráljunk, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, és kerüljük azokat a fogásokat, amelyekről pontosan tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. Ilyenek például a magas zsírtartalmú, magas cukortartalmú, rostszegény, adalékanyagokban dúskáló előre csomagolt ételek.

Ha pedig egy kis pluszra van szükségünk, rendelkezésre állnak különféle étrendkiegészítők: azok a praktikus “eszközök”, amelyek a kiegyensúlyozott, változatos, színes táplálkozás és az aktív, sportos életmód mellett a napi rutin szereplői lehetnek. A sejtjeink is öregednek, de megújulásukat tudjuk életmódunkkal és például az aminosavak és antioxidánsok bevitelének növelésével támogatni.

A legnépszerűbb antioxidánsok a B2-, C- és E-vitaminok, a szelén, cink nyomelemek, de ilyen például a Q10 koenzim is. Aminosavak, azért fontosak, mert nélkülük nincs fehérjetermelés, ami az izomépítés alapja, de emellett a hormonok és enzimek előállításához, valamint a sérült sejtek helyreállításához is szükség van rájuk. Kiemelten fontosak az esszenciális aminosavak, amelyeket csak táplálkozás útján tudunk biztosítani, mivel a szervezetünk nem képes ezeket saját maga előállítani.