Ez a 3 csillagjegy hatalmas szerencsére számíthat augusztusban

Augusztusban három csillagjegy valósággal kivirágzik. Az Oroszlán, Bika és Nyilas jegyűek számára ez a hónap a lehetőségek tálcán kínált lakomája lesz. A sorsfordító bolygómozgásoknak hála rengeteg pénz állhat a házhoz, váratlan románcok várnak rád és megannyi elismerés – mindegy, mi az álmod, most esélyes, hogy most beteljesül a valóságban is. A szerencse a te oldaladon van!

Három csillagjegy augusztusban a szerencse fia

Forrás: Shutterstock

Oroszlán – Te vagy a király: szerencse és siker kísér az utadon

Itt az idő, hogy az Oroszlánok valóban ragyogjanak – nem csak a fürdőszobai tükör előtt, hanem a világ színpadán is. A Nap a hónap nagyobb részében a te jegyedben van, ami olyan, mintha egy extra reflektorfényt kaptál volna a sorstól. Dicséret, siker, elismerés – augusztusban mindenki azt kérdezgeti majd: „Hogy csinálod?” Te meg csak vállat vonsz, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Ne szállj el! Lehet, hogy tényleg menő vagy, de attól még nem kell minden asztalra felállni és beszédet mondani.

Bika – A makacsságod végre kifizetődik

Ha valaki, hát a Bika tudja, milyen érzés évekig erőltetni valamit, miközben mindenki azt mondja: „Ez úgysem fog összejönni.” De most, augusztusban, a szerencse úgy döntött, hogy ideje visszaadni a hitedet – és egy kis készpénzt is. Fergeteges pénzügyi lehetőségek, új munkakapcsolatok várnak, de akár egy olyan kihagyhatatlan lehetőség is adódik, amire eddig csak vágytál. Csak maradj nyitott, figyeld az univerzum jelzéseit.

Nyilas – Most az egyszer nem neked kell mindent elintézni

Augusztusban a Nyilasok végre úgy érezhetik: az univerzum dolgozik helyettük. A szokásos „majd én megoldom” attitűd helyett most inkább dőlj hátra, és figyeld, ahogy a dolgok maguktól elkezdenek a helyükre kattanni. Romantika, utazás, új kalandok? Igen, igen, és igen. Ha eddig úgy érezted, valami visszatart, most valaki (vagy valami) széttépi a láncokat.