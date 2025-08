Hivatalos: összejött a One Direction sztárja Louis Tomlinson és Zara McDermott - Fotó!

Csajok szomorú hírünk van: elkelt a One Direction legsármosabb apukája Louis Tomlinson. A világ legismertebb fiúbandájának korábbi énekese egy valóságshow-sztárral Zara McDermottal jött össze, aki erről büszkén posztolt egy csókolózós fotót az Instagram-oldalán. Bár korábban már többször is lencsevégre kapták őket, ahogy kézenfogva sétálnak, ez az első alkalom, amikor hivatalosan is elárulták, hogy egy párt alkotnak.

Összejött a One Direction sztárja Louis Tomlinson és Zara McDermott

Forrás: Instagram/ZaraMcDermott

A One Direction énekesének családja imádja az új barátnőt

A romantikus kép alatt megjelent Louis nővére Daisy Tomlinson is, aki azt írta:

Szerelem, szerelem!

Folyamatosan érkeznek a gratulációk a kommentfalon, és néhány óra alatt már több mint 350 ezren kedvelték a bejegyzést. A rajongók azért is imádják ennyire ezt a párost, mert az egygyermekes édesapának, és a Love Island korábbi botrányhősnőjének élete is tele volt korábban szerelmi csalódásokkal. Most már reméljük, hogy megtalálták egymással az igazit.