Ez 3 csillagjegy sosem fog veled szakítani, elérik, hogy te hagyd el őket

Három csillagjegy, akik inkább megkeserítik az életedet és szép lassan elérik, hogy te szakíts velük, ahelyett hogy nyíltan felvállalnák érzéseiket és ők lépnének ki a kapcsolatból. Ők azok, akik hajlamosak kihátrálni egy-egy viszonyból anélkül, hogy a szemedbe mondanák, hogy: vége!

Íme, a csillagjegyek, akik elérik, hogy ne nekik kelljen szakítani, hanem te dobd ki őket.

3 csillagjegy, akik elérik, hogy te szakíts velük

Ezekkel a csillagjegyekkel jobb vigyázni a párkapcsolatokban, mert nem biztos, hogy őszintén felvállalják érzéseiket egy szakítással kapcsolatban. Inkább lassan, de biztosan rávezetnek téged arra, hogy te dobd ki őket! Képesek addig manipulálni, vagy az érzelmi zsarolás toxikus módszeréhez nyúlni, amíg te fogod meghozni azt a döntést, hogy itt a vége, nincs tovább. Alig várják, hogy miután elérték, hogy végleg elmenekülj a passzív-agresszív viselkedésük elől, ők a mártírszerepben tetszeleghessenek, mindenkinek elmesélve, hogy te milyen végtelenül csúnyán kidobtad őket. Azért, hogy elkerülhesd a csapdájukat, most eláruljuk neked, hogy melyik csillagjegyekről van szó, és hogy milyen módszerekhez folyamodnak, így előre felkészülhetsz arra a pillanatra, ha esetleg összesodorna egy ilyen jeggyel a sors.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek csillaghegy híres, (vagy hírhedt) arról, hogy őt a kettősség jellemzi. Ehhez hozzájön az a rossz hír is, hogy retteg az elköteleződéstől. Ebből kombinációból jól láthatod, hogy nem sok jó sülhet ki. Az Ikrek hiába érzi rosszul magát egy kapcsolatban, tuti biztos, hogy nem fogja neked megmondani. Milyen módszert használ arra, hogy te szakíts vele? Hétről hétre egyre jobban eltávolodik. Fokozatosan hidegebb lesz veled, nem figyel rád, játssza az elérhetetlent.

Például elmentek egy közös buliba, erre egész éjszaka hozzád sem szól, helyette másokkal flörtöl. Ha számonkéred, akkor jön az „ő nem úgy gondolta” duma.

Megeshet, hogy ő sem tudja pontosan, hogy mire vágyik, mert nincs tisztában azzal, hogy mit szeretne tőled, ezért néha eltaszít, néha meg közelebb húz. Az is gyakori eset nála, hogy nem várja meg, hogy lezárjátok a közös életeteket, ő már elkezd másfelé kacsingatni.

Mire te kerek perec megmondod, hogy vége van, addigra lehet, hogy ő már régen mással van együtt, mert megtalálta a következő „prédáját”.

Az Ikrek azért viselkedik így, mert nem akar ő lenni a rossz fiú, helyette téged kényszerít ebbe a szerepbe. Azért kényelmes neki, mert így még visszatáncolhat, ha netalán meggondolná magát.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg annyira érzékeny, hogy képtelen konfrontálódni. Éppen ezért inkább évekig is elvisel egy rossz kapcsolatot, mintsem hogy ő legyen az, aki szakít veled. Ugyan vele nem fogtok vitába keveredni, érzékenysége miatt hajlamos passzívan szenvedni.

Az elején még lehet fel sem tűnik, mert magában tartja, de később annyira túltolja a sajnálkozást, hogy azt érezheted, muszáj neki segítened, hogy boldogabb legyen. Ezzel már bele is estél a csapdájába: innentől kezdve te csak hajtasz ezerrel, hogy úgy alakítsd a dolgokat, hogy az kedvezzen neki, de ő ugyanolyan bosszantóan és kellemetlenül bánkódik.

Még jobban megszánod, már minden programodat és lépésedet úgy szervezel, hogy neki megfeleljen, de sosem lesz elég. Ha azt látod, hogy ő már nem lelkes, akkor tudhatod, hogy valami baj van. A Mérleg sosem fog megbántani téged és nem is fogja elmondani, ha valami baja van. Tudattalanul minden sejtjével azt fogja üzenni, hogy már nem akar veled lenni. Ezzel a viselkedéssel megvédheti magát attól, hogy ő legyen a „gonosz szakító fél” és megmaradhat a kedves pár illúziójában.

Rák (június 21. – július 22.)

A Rák a Mérleghez hasonlóan inkább szenved passzív módon, csak ne kelljen meghoznia a visszafordíthatatlan döntést. Bár a Rák érzelmileg nagyon erős, amikor egy kapcsolat már nem működik, akkor inkább megvárja, hogy te hagyd el, mintsem, hogy ő vállalja a fájdalmas döntést és a szakítással járó nehéz terheket.

Ha úgy érzi, hogy te már nem szereted, esetleg nem fejezed ki eléggé az ő szeretetnyelvén, hogy fontos neked, akkor - nevéhez hűen -, elkezd visszahúzódni a páncéljába.

Érzelmileg teljesen elérhetetlenné válik, mintha csak lakótársak lennétek, egyáltalán nem közeledik feléd még csak barátként sem.

A Rák nem fogja és nem is akarja felvállalni, hogy itt a vége, viszont minden gesztusa, tette és mondata azt sugallja: „szakíts velem”.

A Rák különösen imád a mártír szerepköreben feltűnni, hogy érzékeltethesse az összes közös baráttal, ismerőssel, családtaggal, hogy ő nem tehet semmiről, csak és kizárólag egyedül te. Nem vallaná be magának, de nagyon fél az elutasítástól, ezért abban reménykedik, hogy inkább te hagyod el, csak neki ne kelljen semmit kimondania.