Átható szenvedély és saras pocsolya: így alakul ősszel a csillagjegyek szerelmi élete

Ha azt hitted, hogy a sárguló levelek csak az időjárásban jeleznek változást, tévedsz! Az asztrológia ősszel is hatással van ránk, és képes halkan belesuttogni a füledbe, hogy mi vár a csillagjegyed szerint: forró szenvedély vagy épp langyos, biztonságos ölelés. Az érzelmek most sokkal rétegeltebb, intimebb és néha kihívásokkal teli formában találnak rád, mint a tavaszi-lélekmelengető jóslatok idején. Mutatjuk, mit ígér a szerelmi horoszkóp a csillagjegyeknek őszre!

A szerelmi horoszkóp most felfedi, hogy mi vár rád ősszel!

Forrás: Shutterstock

Ez vár a csillagjegyekre ősszel: szerelmi horoszkóp

Kos csillagjegy (március 21.–április 20.)

Ősszel a Kos szerelmi élete szikrákat vet, még akkor is, ha közben az élet nem mindig habostorta. Várhatóan forró vitákból is lángoló szenvedély születik, és a tüzes Kos csillagjegy szülötte most végre bátran kimondja, amit eddig csak érezni mert. A magányos Kosok számára jöhet egy váratlan, szívhez szóló találkozás.

Bika csillagjegy (április 21.–május 20.)

Az ősz a Bikák számára békés, stabil érzelmeket hoz, olyasmit, amit igazán értékelnek: mély, hosszan tartó szerelmet, ami nem akar elszállni. Néhány Bikánál azonban hullámzóvá válik a lelki hangulat, párkapcsolatban türelemre és kompromisszumra lesz szükség, ha nem akarják felborítani a harmóniát.

Ikrek csillagjegy (május 21.–június 21.)

Az Ikrek szerelemben változékony ősszel számolhat. A levegő jegy számára inspiráló lesz az új kapcsolatok kiépítése, de figyeljen arra, hogy ne csapongjon túlzottan, mert könnyen kicsúszhat a gyeplő a kezéből. Az eddigi kapcsolatokban izgalmak és újfajta mélység jelenhet meg.

Rák csillagjegy (június 22.–július 22.)

Ősszel a Rákok szerelme érzelmileg intenzív, néha szeszélyes lehet. A biztonság utáni vágy és a féltékenység tánca zajlik bennük, így hajlamosak lehetnek visszahúzódni vagy épp nyomulni. A kulcs: őszinte kommunikáció és az érzelmek megosztása a párjukkal.

Oroszlán csillagjegy (július 23.–augusztus 23.)

Az Oroszlánok előtt szenvedélyes ősz áll, amikor a nyár után újra reflektorfénybe kerülhet a szerelmük. Az önbizalom növekszik, ami szebbé teszi a kapcsolataikat, de a túlzott dominancia konfliktusokat is szülhet. Egyedülállóknak új, csábító lehetőségek nyílnak meg.