Elképesztő leleplezés: a 12 csillagjegy legsötétebb titkai

Tudjuk, hogy kíváncsi vagy arra, hogy mit mond a heti horoszkóp, és hogy hogy alakul mondjuk a Kos vagy Rák élete, de most valami másról lesz szó. Mi van, ha végre felfedjük a csillagjegyek legsötétebb oldalát és nemcsak a cuki, aranyos történetekkel jövünk ezentúl? Most lerántjuk a leplet!

Minden csillagjegynek megvan a maga kis sötét világa is.

Forrás: Shutterstock

Ezeket titkolják a csillagjegyek:

Kos

A Kosnak egyszerűen mindig muszáj a középpontban lennie. Imád a vezető szerepben tetszelegni, de ami igazán durva, hogy szó szerint odavan a botrányokért. Igen, tudjuk kicsit álszent, de ő lesz az első, aki felháborodik, ha valaki pletykál és mégis ha meghall valakiről valami szaftos dolgot, ő az, aki rögtön megy továbbadni a barátainak.

Bika

Ha már találkoztál Bikával, akkor biztosan neked is az jött le, hogy milyen nyugodtak és ártatlanok, azonban amit kevesen tudnak, hogy imádják szórni a pénzt, és gyorsan ürítik a bankszámlájukat, csak hogy dicsekedhessenek egy kicsit márkás ruhájukkal, legújabb dizájnos frizurájukkal, vagy egy luxusnyaralással.

Ikrek

Általában társas lényeknek ismerjük őket, akik szeretnek mindenhol ott lenni, de azt biztosan nem tudtad, hogy ők a ghostolás mesterei. Simán képesek arra, hogy egyik nap megállás nélkül írogatnak, majd a következő nap végleg eltűnnek és nem hallunk felőlük újra.

Rák

Mindenki úgy gondol a Rákokra, mint az érzelmes, családcentrikus csillagjegyűekre, azonban jobb velük vigyázni, mert ők a passzív-agresszivitás megtestesítői. A sértődés mesterei, nagyon nehéz kiengesztelni őket. Lehet, hogy nem fogják a szemedbe mondani, hogy mennyire megbántottad, de ne félj, lesznek jelek és az senkinek sem lesz kellemes.

Oroszlán

Róluk mindenki tudja, hogy imádják a reflektorfényt, de azt már kevesebben, hogy szükségük van a folyamatos megerősítésre. A népszerűségért bármit hajlandóak megtenni. Még a közösségi médiában is képesek letörölni egy posztot, ha nem kapott elég kedvelést.

Szűz

Rendszeretőek, precízek és szorgalmasak, de biztos észrevetted már, hogy imádják, ha mások hibáznak. Ezt valamilyen szinten ki is mutatják, az azonban rendesen örömmel tölti el őket, ha a megmondó ember szerepébe kerülhetnek.