Elképesztő leleplezés: a 12 csillagjegy legsötétebb titkai

Tudjuk, hogy kíváncsi vagy arra, hogy mit mond a heti horoszkóp, és hogy hogy alakul mondjuk a Kos vagy Rák élete, de most valami másról lesz szó. Mi van, ha végre felfedjük a csillagjegyek legsötétebb oldalát és nemcsak a cuki, aranyos történetekkel jövünk ezentúl? Most lerántjuk a leplet!
A Kosnak egyszerűen mindig muszáj a középpontban lennie. Imád a vezető szerepben tetszelegni, de ami igazán durva, hogy szó szerint odavan a botrányokért. Igen, tudjuk kicsit álszent, de ő lesz az első, aki felháborodik, ha valaki pletykál és mégis ha meghall valakiről valami szaftos dolgot, ő az, aki rögtön megy továbbadni a barátainak.
Ha már találkoztál Bikával, akkor biztosan neked is az jött le, hogy milyen nyugodtak és ártatlanok, azonban amit kevesen tudnak, hogy imádják szórni a pénzt, és gyorsan ürítik a bankszámlájukat, csak hogy dicsekedhessenek egy kicsit márkás ruhájukkal, legújabb dizájnos frizurájukkal, vagy egy luxusnyaralással.
Általában társas lényeknek ismerjük őket, akik szeretnek mindenhol ott lenni, de azt biztosan nem tudtad, hogy ők a ghostolás mesterei. Simán képesek arra, hogy egyik nap megállás nélkül írogatnak, majd a következő nap végleg eltűnnek és nem hallunk felőlük újra.
Mindenki úgy gondol a Rákokra, mint az érzelmes, családcentrikus csillagjegyűekre, azonban jobb velük vigyázni, mert ők a passzív-agresszivitás megtestesítői. A sértődés mesterei, nagyon nehéz kiengesztelni őket. Lehet, hogy nem fogják a szemedbe mondani, hogy mennyire megbántottad, de ne félj, lesznek jelek és az senkinek sem lesz kellemes.
Róluk mindenki tudja, hogy imádják a reflektorfényt, de azt már kevesebben, hogy szükségük van a folyamatos megerősítésre. A népszerűségért bármit hajlandóak megtenni. Még a közösségi médiában is képesek letörölni egy posztot, ha nem kapott elég kedvelést.
Rendszeretőek, precízek és szorgalmasak, de biztos észrevetted már, hogy imádják, ha mások hibáznak. Ezt valamilyen szinten ki is mutatják, az azonban rendesen örömmel tölti el őket, ha a megmondó ember szerepébe kerülhetnek.
Ahogy a mérleg is mindig másfelé billen, úgy a Mérlegek személyisége is: a döntésképtelenség mintapéldája ez a csillagjegy. Nem akarnak ők rosszat általában csak sokszor nem tudják eldönteni, hogy kivel akarnak lenni, akár szakítani sem mernek, mert az konfliktust jelent számukra, és így előfordulhat, hogy egyszerre két párkapcsolatot próbálnak fent tartani.
Görcsösen szeretnének erősnek mutatkozni, de igazából sokszor széthullanak a bizonytalanságtól. Gyakran rejtélyesnek akarnak látszani, akár még a szeretteik előtt is, de ugyanakkor a legsötétebb titkuk az, hogy imádják, ha ellenőrizhetik a másikat. Képesek lesznek az éjszaka közepén elkobozni a telefonodat amíg alszol és boldogan átnézik az üzeneteidet.
A szabad lelkű és kalandvágyó Nyilasokkal jobb vigyázni, ők igazi csibészek. A „huncut” szó akár a védjegyükké is válhatna, mert bármikor el tudnak tűnni egy buliban és egy totál idegen oldalán kerülnek elő. Főleg, ha már van is bennük pár pohárkával.
Sokan gondolják azt a Bakokról, hogy munkamániásak, de ennek talán csak egy oka van: imádják, ha egyre feljebb léphetnek a ranglétrán, és azért, akár szívesen könyöklik vagy tapossák a kollégákat, így ha azt látod, hogy nézegetnek a munkahelyen, szinte biztosra veheted, hogy nem flörtölés van szó, hanem terepszemléről.
A Vízöntők kreatívak, függetlenek és szabad szelleműek. Hangoztatják, hogy mennyire spirituálisak és bárhol tudnának élni, de ha véletlenül elmegy az internet, akkor borul minden, ők lesznek az elsők, akik pánikrohamot kapnak. Persze ezt sosem vallanák be.
Ki hitte volna, hogy a Halak titkos szenvedélye, hogy egyszerűen imádnak drámázni? Ők akkor is képesek, akár tudatosan is problémákat kreálni, ha éppen minden rendben van a napjukban. Nem tudnak feszültség nélkül élni.
