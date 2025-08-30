A kínai horoszkóp szerint ez az 5 jegy a csúcson lesz ősszel

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
ősz, kínai horoszkóp, csillagjegyek
Shutterstock - Volodymyr TVERDOKHLIB
energiák kínai horoszkóp 2025 csillagjegy ősz
Jónás Ágnes
2025.08.30.
Amikor a leveleket aranybarnára színezi az őszi napsugár, a hűvöskés levegőben már érezhető valami újnak a kezdete. Az ősz nemcsak a természetnek, hanem 5 jegynek is különleges lehetőségeket tartogat a kínai horoszkóp szerint.

Az előttünk álló hónapok a kínai horoszkóp szerint bizonyos jegyek számára különösen ideálisak lesznek arra, hogy átgondolják a céljaikat, új irányokat vegyenek, és felkészüljenek a következő nagy kihívásokra, legyen szó karrierről, szerelemről vagy egészségről.

kínai horoszkóp
5 jegy, aki ősztől különösen sziporkázni fog a kínai horoszkóp szerint. Te köztük vagy? 
Forrás: Shutterstock

Kínai horoszkóp: ez az 5 jegy hasznosítja a Kígyó évének energiáit 

A kínai horoszkóp jegyei mind más-más erőforrást és lehetőséget használhatnak fel ősszel: van, aki ragyogó sikerekre készülhet a munka világában, másoknak a szerelem vagy a lelki harmónia kerül előtérbe, és lesznek, akik egyszerre élvezhetik a pénzügyi bőséget és a romantikus élményeket. Öt jegy számára most elérkezik a lehetőség, hogy a Kígyó évének energiáit kihasználva megerősítse helyét a saját életében, és igazi őszi ragyogásban tündököljön. Nézzük, melyik ez az 5 jegy a kínai horoszkóp szerint!

Sárkány – Az ősz szupersztárjai munkában és magánéletben

Ősszel a Sárkányok igazi csúcsformába kerülnek. A karrier terén váratlan lehetőségek és előléptetések adódhatnak, anyagi helyzetük stabilizálódik, és a kemény munka végre meghozza gyümölcsét. 

A sikerek közepette azonban ne feledkezzenek meg a családi és baráti kapcsolatok ápolásáról sem, hiszen ezek a pillérek teszik teljessé a boldogságot.

A szerelemben romantikus időszak vár rájuk: a párkapcsolatokat új szintre emelhetik, egyedülállóként pedig izgalmas új ismeretségekre számíthatnak, amelyek hosszan tartó élményeket tartogatnak. Az energiáik magasak, de a hajtás és a feladatok könnyen kimeríthetik őket, ezért fontos a rendszeres pihenés, a séta, a jóga vagy rövid meditáció, hogy testük és lelkük is feltöltődjön.

Sárkány jegy szülöttei: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Bivaly – Stabilitás és harmónia a láthatáron

A Bivalyok őszi hónapjai a stabilitásról és a kitartásról szólnak. A kemény munka, a felelősségteljes hozzáállás és a céltudatosság végre meghozza a várt eredményt: pénzügyi előrelépésre, bónuszokra, váratlan sikerekre lehet számítani. 

A munka mellett a kapcsolatok is fontos szerepet kapnak: a szerelemben harmonikus időszak következik, a meglévő párkapcsolat elmélyülhet, míg az egyedülállók váratlan, de ígéretes találkozásokra számíthatnak. 

Egészségük általában stabil, de a túlterheltség kockázata fennáll, ezért a pihenésre, kiegyensúlyozott étrendre és rendszeres mozgásra kiemelten figyelniük kell, hogy az energiaszintjük végig magas maradjon.

A Bivaly jegy szülöttei: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Kakas – Szenvedélyek viharában

A Kakasok ősszel új lehetőségeket élhetnek meg a szerelemben: szenvedélyes és romantikus időszak következik. 

Az ősz ideális a kommunikációra, a félreértések feloldására, és új, mély kapcsolatok kialakítására. 

Egészségükre figyelve, fontos, hogy a munkahelyi feszültségeket mozgással, elegendő alvással és magukra szánt idővel ellensúlyozzák, így az energiaszintjük folyamatosan kiegyensúlyozott marad.

A Kakas jegy szülöttei: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Kutya – Személyes fejlődés és sok alvás

A Kutya jegyűek számára az őszi hónapok személyes fejlődéssel kecsegtetnek. 

Bár a kihívások sem maradnak el, kitartásuk és hűségük segít, hogy minden akadályt leküzdjenek. 

A szerelem terén türelem és nyitottság szükséges: a meglévő kapcsolatok ápolása és az őszinte kommunikáció most különösen kifizetődő, míg az új ismeretségek hosszú távú, tartós kapcsolatokhoz vezethetnek. Egészségük megőrzése érdekében a lelki egyensúlyra érdemes fókuszálni: relaxáció, sok alvás és természetben töltött idő biztosítják, hogy testi-lelki harmóniájuk végig stabil maradjon.

A Kutya jegy szülöttei: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Disznó – Pénz állhat a házhoz

A Disznók számára már a szeptember is a szerencse, a bőség és a pénzügyi előrelépés időszaka lesz. A karrierben adódó lehetőségek és anyagi sikerek mellett a kapcsolatokat is érdemes ápolni: a párkapcsolatokban némi megdöccenés várható, az egyedülállók semmiképp se zárkózzanak most be. 

Egészségükre ügyelve érdemes mértékletességet tartani az élvezetek terén, legyen szó ételről, italról vagy túlzott pörgésről. 

A Disznó jegy szülöttei: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

 

