Óvakodj ezektől a csillagjegyektől: bennük a pusztító Siva ereje munkálkodik

Siva a pusztítás isteneként ismert. Sokan félnek tőle, de van három csillagjegy, akikben néha fel-felsejlik természetfeletti romboló ereje. Ha felüti fejét a zűrzavar, akkor nincs mit tenni, mint időben elállni az útjából és megvárni, amíg lecsillapodik a tomboló vihar. Vajon rád is jellemző az istenség kegyetlen káosza? Derítsd ki, hogy a horoszkóp alapján Siva mennyire irányíthatja életed!
A Kosokra jellemző, hogy bármilyen helyzetben képesek szenvedélyesen megnyilvánulni. Ha egy Kos életében nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelte, vagy valami nem tetszik neki, akkor nem fél impulzívan reagálni. Siva pusztító energiája könnyen lángra lobbanthatja őket és a bennük tomboló haragos tűz mindent felemészthet, akár a legjobb barátságok is könnyen hamuvá válhatnak.
A legváratlanabb helyzetekben törhet elő belőlük Siva ereje: megoldhatatlannak tűnő viták, hirtelen döntések és harcias magatartás formájában.
Ilyenkor jobb, ha óvatosan közelítünk hozzájuk, amíg lobbanékony és feszültségekkel teli lelkiállapotuk le nem csitul.
Egy Vízöntőben egyszerre munkálkodhat a pusztítás és a teremtés ereje. E kettősség okozta feszültség pedig váratlanul és intenzíven törhet elő, néha radikális változásokat hozva.
Siva mindent felforgató energiája folyamatosan ott munkálkodik a rend és a káosz hajszálvékony határvonalán, ami ha negatív irányba billen, könnyen kiszámíthatatlan eseményeket idézhet elő. Ebben a vibráló és robbanékony állapotban nem véletlen, hogy a Vízöntők hajlamosak akár fenekestül is felforgatni az életüket. Meggondolatlan tetteikkel gyakran okoznak fájdalmat másoknak. Szeszélyességük pedig a körülöttük lévők életét is megkeseríti.
A Halak érzékeny természetét könnyen felkavarhatja Siva pusztító energiája. A mély érzelmek szintjén munkálkodik és elülteti a kétely és bizonytalanság magjait. Amik kikelve aztán könnyen szerteáradnak és megmérgezik még a legstabilabbnak hitt kapcsolatokat is. Felforgatnak és lerombolnak mindent, ami az útjukba áll. A félelmetes pusztítás után pedig nem marad más, csak a szomorúság és fájdalom.
A váratlanul és hirtelen felbukkanó negatív változások pedig sokkolhatják a Halak környezetét. Ilyen helyzetekben a szeretet és a türelem hozhat enyhülést.
