Óvakodj ezektől a csillagjegyektől: bennük a pusztító Siva ereje munkálkodik

horoszkóp, csillagjegy, pusztító erő, Siva
Shutterstock - chaossart
horoszkóp asztrológia erő csillagjegy
Tóth Bori
2025.09.18.
Siva képes hatással lenni az emberekre és láthatatlan ereje pillanatok alatt bármit felforgathat. Ilyenkor a rend helyett eluralkodik a káosz. Három csillagjegy életében gyakran munkálkodik ez az ártalmas isteni erő, és ilyenkor jobb, ha távol tartod magad tőlük.

Siva a pusztítás isteneként ismert. Sokan félnek tőle, de van három csillagjegy, akikben néha fel-felsejlik természetfeletti romboló ereje. Ha felüti fejét a zűrzavar, akkor nincs mit tenni, mint időben elállni az útjából és megvárni, amíg lecsillapodik a tomboló vihar. Vajon rád is jellemző az istenség kegyetlen káosza? Derítsd ki, hogy a horoszkóp alapján Siva mennyire irányíthatja életed! 

Három csillagjegy, akiket Siva irányít
Három csillagjegy életére nagy hatással van Siva sötét ereje.
Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akikre erősen hat Siva sötét ereje

Kos

A Kosokra jellemző, hogy bármilyen helyzetben képesek szenvedélyesen megnyilvánulni. Ha egy Kos életében nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelte, vagy valami nem tetszik neki, akkor nem fél impulzívan reagálni. Siva pusztító energiája könnyen lángra lobbanthatja őket és a bennük tomboló haragos tűz mindent felemészthet, akár a legjobb barátságok is könnyen hamuvá válhatnak. 

A legváratlanabb helyzetekben törhet elő belőlük Siva ereje: megoldhatatlannak tűnő viták, hirtelen döntések és harcias magatartás formájában.

 Ilyenkor jobb, ha óvatosan közelítünk hozzájuk, amíg lobbanékony és feszültségekkel teli lelkiállapotuk le nem csitul.

Vízöntő

Egy Vízöntőben egyszerre munkálkodhat a pusztítás és a teremtés ereje. E kettősség okozta feszültség pedig váratlanul és intenzíven törhet elő, néha radikális változásokat hozva.

Siva mindent felforgató energiája folyamatosan ott munkálkodik a rend és a káosz hajszálvékony határvonalán, ami ha negatív irányba billen, könnyen kiszámíthatatlan eseményeket idézhet elő. Ebben a vibráló és robbanékony állapotban nem véletlen, hogy a Vízöntők hajlamosak akár fenekestül is felforgatni az életüket. Meggondolatlan tetteikkel gyakran okoznak fájdalmat másoknak. Szeszélyességük pedig a körülöttük lévők életét is megkeseríti. 

Halak

A Halak érzékeny természetét könnyen felkavarhatja Siva pusztító energiája. A mély érzelmek szintjén munkálkodik és elülteti a kétely és bizonytalanság magjait. Amik kikelve aztán könnyen szerteáradnak és megmérgezik még a legstabilabbnak hitt kapcsolatokat is. Felforgatnak és lerombolnak mindent, ami az útjukba áll. A félelmetes pusztítás után pedig nem marad más, csak a szomorúság és fájdalom. 

A váratlanul és hirtelen felbukkanó negatív változások pedig sokkolhatják a Halak környezetét. Ilyen helyzetekben a szeretet és a türelem hozhat enyhülést. 

