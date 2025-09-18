Óvakodj ezektől a csillagjegyektől: bennük a pusztító Siva ereje munkálkodik

Siva a pusztítás isteneként ismert. Sokan félnek tőle, de van három csillagjegy, akikben néha fel-felsejlik természetfeletti romboló ereje. Ha felüti fejét a zűrzavar, akkor nincs mit tenni, mint időben elállni az útjából és megvárni, amíg lecsillapodik a tomboló vihar. Vajon rád is jellemző az istenség kegyetlen káosza? Derítsd ki, hogy a horoszkóp alapján Siva mennyire irányíthatja életed!

Három csillagjegy életére nagy hatással van Siva sötét ereje.

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akikre erősen hat Siva sötét ereje

Kos

A Kosokra jellemző, hogy bármilyen helyzetben képesek szenvedélyesen megnyilvánulni. Ha egy Kos életében nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elképzelte, vagy valami nem tetszik neki, akkor nem fél impulzívan reagálni. Siva pusztító energiája könnyen lángra lobbanthatja őket és a bennük tomboló haragos tűz mindent felemészthet, akár a legjobb barátságok is könnyen hamuvá válhatnak.

A legváratlanabb helyzetekben törhet elő belőlük Siva ereje: megoldhatatlannak tűnő viták, hirtelen döntések és harcias magatartás formájában.

Ilyenkor jobb, ha óvatosan közelítünk hozzájuk, amíg lobbanékony és feszültségekkel teli lelkiállapotuk le nem csitul.