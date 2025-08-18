A retrográd Merkúr után sem vagy biztonságban: a retroshade káosza még odacsap ennek a 4 csillagjegynek

Augusztus 15-én véget ért a Merkúr retrográd időszaka, de a káosz egy ideig még a mindennapjaink része lehet Most következik a Merkúr retroshade (avagy az árnyékidőszak), egy galaktikus visszhang, ami lecsap arra, aki már azt hitte, hogy megúszta. De nem mindenkit kap el egyformán: négy csillagjegy most külön VIP-páholyból nézheti, ahogy az élete szépen lassan gellert kap.

A Merkúr retroshade okoz még galibát

Mi az a Merkúr retroshade, és miért mindig akkor jön, amikor végre megnyugodnál?

Amikor a Merkúr retrográd mozgása véget ér, az nem azt jelenti, hogy azonnal kisimulnak a dolgok. Itt a Merkúr retroshade, az az utójáték, ahol a félreértések, technikai katasztrófák és ghostingolt exek még utoljára visszatérnek még egy körre, hogy aztán egy időre végre eltűnjenek. Gondolj rá úgy, mint a vihar utáni sárra, amibe a cipőd beleragad.

De mi is ez a retroshade? A retroshade, vagy más néven retrográd árnyékidőszak, a bolygó retrográd mozgása előtti és utáni időszakot jelenti. Ez azt jelenti, hogy a bolygó lassítani kezdi a mozgását, mielőtt megfordul, és visszatér a mozgásába, miután a retrográd fázis véget ér. Tehát a retrográd árnyékidőszakban a bolygó újra áthalad ugyanazon az égi szakaszon, mint a retrográd mozgás során, először a retrográd előtt, majd a retrográd alatt, végül pedig a retrográd után.

A négy csillagjegy, akik most nem biztos, hogy boldogok lesznek

Az Ikrek és a Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, így a bolygó mozgása és más bolygókapcsolatai rájuk különösen hatással vannak. A hagyomány szerint a velük szembenálló jegyek, tehát a Nyilas és a Halak is fokozottan érzik a kommunikáció égitestének minden rezdülését, így a Merkúr retroshade-et is.

Ikrek – amikor a saját bolygód ver arcon

A csillagjegyed szerint a Merkúr a haverod, szóval természetesen ő fog a legjobban kiszúrni veled. Most minden félrecsúszik, amit kommunikálni próbálsz. Az e-mailek nyomtalanul eltűnnek és folyton félreértésekbe keveredsz.

Szűz – a precíz pokoljárás

Szűzként, mint merkúri jegy, imádod a rendszert, a rendet, a precíz ütemtervet, de most az univerzum úgy döntött, röhög rajtad egyet. A technika ellened folgozik, a rendszereid csődöt mondanak és még a to-do-listás post-it is leesik a monitorról.