Sellő, pegazus, sárkány? Derítsd ki, melyik mitológiai lény ősi ereje lakozik benned a horoszkópod alapján

Minden csillagjegyhez tartozik egy olyan mitológiai lény, amely visszatükrözi annak legősibb tulajdonságait. Biztosan számodra is akad olyan teremtmény, akit ösztönösen közelebb érzel magadhoz. De vajon melyik karakter passzol hozzád a leginkább a horoszkópod szerint?
A Kos lobbanékony és tüzes természetét leginkább a sárkány testesíti meg. A Kos csillagjegy sokban hasonlít az erős sárkányhoz, aki bátor és nem ismer félelmet. Elszánt, merész és emellett jellemző rá, hogy hűséges azokhoz, akik tisztelettel közelítenek hozzá.
Ősi titkok őrzője, a rejtvények bölcs mestere, számos mítosz szól róluk. A Bikához hasonlóan a Szfinx is erős, kitartó és titokzatos. Mindig a tökéletességre törekszik, igazi vezető alkat. Félelmetes ereje ijesztő lehet, ravaszsága miatt sokan tartják kiismerhetetlennek. Védelmet nyújt azok számára, akiket megbízhatónak és hűségesnek tart.
A manók apró teremtmények, akik kíváncsi és játékos természetükről ismertek. Akár csak az Ikrek jegy szülöttei, szeretnek másokat szórakoztatni és lételemük a jókedv. Kedvelik az izgalmas kalandokat és mindig készen állnak felfedezni új dolgokat.
Érzéki megjelenésük mindig is ámulatba ejtette az embereket. A tengerekben és óceánokban élő, kecses mozgású, csodaszép lények, akik képesek a szív legmélyére látni. Mint ahogy a Rákok, a sellők is empatikus lények, akik könnyen átérezik mások bánatát és önzetlenül segítenek a bajba jutottakon.
A Múzsák a művészetek mindentudói, akik inspirációt, ötletet és ihletet adnak másoknak. Akárcsak a magával ragadó és karizmatikus Oroszlán jegy szülötteit, mindenkit lenyűgöznek képességeik és tudásuk. Szeretnek a középpontban lenni és simogatja lelküket, ha valaki elismeri képességeiket.
Szerénység, könnyedség és szűziesség megtestesítői. A tündérek érzékenyek és gondoskodóak, akár csak a Szűz jegy szülöttei. Figyelmüket a legapróbb részlet sem kerülheti el. Nagylelkűek és empatikusak, akik szeretik a tisztaságot, harmóniát és a rendet maguk körül.
Egy Unikornis látványa békét és harmóniát sugároz. Ez a lenyűgöző teremtmény maga az érintetlen tisztaság, ritka és különleges akit csak tisztelni lehet. Ősi erő lakozik benne. A Mérlegekre is jellemző az egyensúlyra való törekvés, és a szépség iránti vágy.
A Főnix az átalakulás és az újjászületés szimbóluma. Ahogy ez a különleges teremtmény, úgy a Skorpió csillagjegy is képes a mélyből felemelkedni, és megújult erővel és szenvedéllyel folytati a számára kijelölt utat.
A Nyilas szárnyaló szabad szelleméhez a Pegazus kapcsolódik a leginkább. Hiszen mindkettőjükre jellemző a kalandvágy és hogy mindig többre és többre vágynak. Egyedülálló teremtmények, a jólét és a pozitív gondolkodás megtestesítői.
Egy Kentaur −akár csak a Bak csillagjegy szülöttei − fegyelmezett és céltudatos mitológiai lény. Nem földhöz ragadt, inkább a szabadságot keresi, és szeret szabadon szárnyalni. Bátor és elszánt, aki nem riad meg az elé gördülő akadályoktól.
A nimfákhoz közel áll a természet, ahol otthonosan mozognak. Lételemük a szabadság. A Vízöntőkhöz hasonlóan szabad szellemek, játékosak, akikre néha jellemző, hogy a szétszórtság és a szeszélyesség.
A szirének csábító mivoltukról ismertek, akik bárkit képesek megbabonázni és a befolyásuk alá vonni. Mégis, ahogyan az a Halak jegy szülötteire is jellemző, érzékeny lelkek. Titokzatosak és nehezen engednek közel magukhoz másokat. Nem áll távol tőlük a vágyaik hajszolása és a világi örömök megélése sem.
