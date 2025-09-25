Sellő, pegazus, sárkány? Derítsd ki, melyik mitológiai lény ősi ereje lakozik benned a horoszkópod alapján

Minden csillagjegyhez tartozik egy olyan mitológiai lény, amely visszatükrözi annak legősibb tulajdonságait. Biztosan számodra is akad olyan teremtmény, akit ösztönösen közelebb érzel magadhoz. De vajon melyik karakter passzol hozzád a leginkább a horoszkópod szerint?

Vajon a sellő a horoszkóp alapján melyik csillagjegyhez köthető?

Forrás: Shutterstock

Íme, melyik mitológiai lény kapcsolódik leginkább hozzád a horoszkópod alapján

Kos - Sárkány

A Kos lobbanékony és tüzes természetét leginkább a sárkány testesíti meg. A Kos csillagjegy sokban hasonlít az erős sárkányhoz, aki bátor és nem ismer félelmet. Elszánt, merész és emellett jellemző rá, hogy hűséges azokhoz, akik tisztelettel közelítenek hozzá.

Bika - Szfinx

Ősi titkok őrzője, a rejtvények bölcs mestere, számos mítosz szól róluk. A Bikához hasonlóan a Szfinx is erős, kitartó és titokzatos. Mindig a tökéletességre törekszik, igazi vezető alkat. Félelmetes ereje ijesztő lehet, ravaszsága miatt sokan tartják kiismerhetetlennek. Védelmet nyújt azok számára, akiket megbízhatónak és hűségesnek tart.

Ikrek - Manó

A manók apró teremtmények, akik kíváncsi és játékos természetükről ismertek. Akár csak az Ikrek jegy szülöttei, szeretnek másokat szórakoztatni és lételemük a jókedv. Kedvelik az izgalmas kalandokat és mindig készen állnak felfedezni új dolgokat.