Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
csillagjegy

Sellő, pegazus, sárkány? Derítsd ki, melyik mitológiai lény ősi ereje lakozik benned a horoszkópod alapján

mitológiai lény, csillagjegy, horoszkóp
Shutterstock - Ironika
csillagjegy mitológia horoszkóp szimbolika
Tóth Bori
2025.09.25.
Ezek a képzeletbeli teremtmények mind különlegesek és lenyűgözőek. Ősi történetek szereplői, akik más és más tulajdonságokat testesítenek meg. Derítsd ki, hogy a horoszkópod alapján vajon melyik mitológiai lény tükrözi leginkább a természeted.

Minden csillagjegyhez tartozik egy olyan mitológiai lény, amely visszatükrözi annak legősibb tulajdonságait. Biztosan számodra is akad olyan teremtmény, akit ösztönösen közelebb érzel magadhoz. De vajon melyik karakter passzol hozzád a leginkább a horoszkópod szerint? 

Melyik mitológiai lény vagy a horoszkópod alapján?
Vajon a sellő a horoszkóp alapján melyik csillagjegyhez köthető?
Forrás: Shutterstock

Íme, melyik mitológiai lény kapcsolódik leginkább hozzád a horoszkópod alapján

Kos - Sárkány

A Kos lobbanékony és tüzes természetét leginkább a sárkány testesíti meg. A Kos csillagjegy sokban hasonlít az erős sárkányhoz, aki bátor és nem ismer félelmet. Elszánt, merész és emellett jellemző rá, hogy hűséges azokhoz, akik tisztelettel közelítenek hozzá. 

Bika - Szfinx

Ősi titkok őrzője, a rejtvények bölcs mestere, számos mítosz szól róluk. A Bikához hasonlóan a Szfinx is erős, kitartó és titokzatos. Mindig a tökéletességre törekszik, igazi vezető alkat. Félelmetes ereje ijesztő lehet, ravaszsága miatt sokan tartják kiismerhetetlennek. Védelmet nyújt azok számára, akiket megbízhatónak és hűségesnek tart.

Ikrek - Manó

A manók apró teremtmények, akik kíváncsi és játékos természetükről ismertek. Akár csak az Ikrek jegy szülöttei, szeretnek másokat szórakoztatni és lételemük a jókedv. Kedvelik az izgalmas kalandokat és mindig készen állnak felfedezni új dolgokat.

Állatszimbolika: mit üzennek nekünk az életünkben megjelenő állatok?

A különböző állatokhoz spirituális tartalom is kapcsolódik. Az állatszimbolika szerint bizonyos állatok szimbolikus értékeket képviselnek.

Rák - Sellő

Érzéki megjelenésük mindig is ámulatba ejtette az embereket. A tengerekben és óceánokban élő, kecses mozgású, csodaszép lények, akik képesek a szív legmélyére látni. Mint ahogy a Rákok, a sellők is empatikus lények, akik könnyen átérezik mások bánatát és önzetlenül segítenek a bajba jutottakon.

Oroszlán- Múzsa

A Múzsák a művészetek mindentudói, akik inspirációt, ötletet és ihletet adnak másoknak. Akárcsak a magával ragadó és karizmatikus Oroszlán jegy szülötteit, mindenkit lenyűgöznek képességeik és tudásuk. Szeretnek a középpontban lenni és simogatja lelküket, ha valaki elismeri képességeiket.

Szűz - Tündér

Szerénység, könnyedség és szűziesség megtestesítői. A tündérek érzékenyek és gondoskodóak, akár csak a Szűz jegy szülöttei. Figyelmüket a legapróbb részlet sem kerülheti el. Nagylelkűek és empatikusak, akik szeretik a tisztaságot, harmóniát és a rendet maguk körül.

Így idézd meg a totemállatod, ha nagy bajban vagy: csak hívnod kell, és kisegít

Úgy érzed sarokba szorított az élet? Nem tudsz dönteni? Jól jönne valaki vagy valami, aki segít kilábalni szorult helyzetedből? Idézd meg a totemállatod! Mutatjuk, hogy csináld!

Mérleg - Unikornis

Egy Unikornis látványa békét és harmóniát sugároz. Ez a lenyűgöző teremtmény maga az érintetlen tisztaság, ritka és különleges akit csak tisztelni lehet. Ősi erő lakozik benne. A Mérlegekre is jellemző az egyensúlyra való törekvés, és a szépség iránti vágy.

Skorpió - Főnix

A Főnix az átalakulás és az újjászületés szimbóluma. Ahogy ez a különleges teremtmény, úgy a Skorpió csillagjegy is képes a mélyből felemelkedni, és megújult erővel és szenvedéllyel folytati a számára kijelölt utat.

Nyilas - Pegazus

A Nyilas szárnyaló szabad szelleméhez a Pegazus kapcsolódik a leginkább. Hiszen mindkettőjükre jellemző a kalandvágy és hogy mindig többre és többre vágynak. Egyedülálló teremtmények, a jólét és a pozitív gondolkodás megtestesítői.

Mi az asztrológiai alteregód? Töltsd ki a tesztet és tudd meg most!

Lehet, hogy egy másik csillagjegy is lakozik benned?

Bak - Kentaur

Egy Kentaur −akár csak a Bak csillagjegy szülöttei − fegyelmezett és céltudatos mitológiai lény. Nem földhöz ragadt, inkább a szabadságot keresi, és szeret szabadon szárnyalni. Bátor és elszánt, aki nem riad meg az elé gördülő akadályoktól.

Vízöntő - Nimfa

A nimfákhoz közel áll a természet, ahol otthonosan mozognak. Lételemük a szabadság. A Vízöntőkhöz hasonlóan szabad szellemek, játékosak, akikre néha jellemző, hogy a szétszórtság és a szeszélyesség. 

Halak - Szirén

A szirének csábító mivoltukról ismertek, akik bárkit képesek megbabonázni és a befolyásuk alá vonni. Mégis, ahogyan az a Halak jegy szülötteire is jellemző, érzékeny lelkek. Titokzatosak és nehezen engednek közel magukhoz másokat. Nem áll távol tőlük a vágyaik hajszolása és a világi örömök megélése sem. 

Magyar mitológiai lények, amikről még tuti nem hallottál

Őseink hitvilágát csodálatos lények népesítették be, és bőven akadnak olyan magyar mitológiai lények, amikről még te sem hallottál.

Tudtad, hogy neked is van lélekállatod? A csillagjegyed elárulja, melyik az!

Ha még nem találtad meg, hogy mi a te lélekállatod, az asztrológia segíthet felfedezni, melyik állat energiája kapcsolódik hozzád a leginkább.

Fedezd fel melyik indián totemállat passzol hozzád a személyiségjegyeid alapján

Az indiánok szellemlényei a természet különleges erejét és bölcsességét hordozzák. Fedezd fel, melyik totemállat tükrözi leginkább a személyiséged, és milyen üzenetet hordoz számodra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu