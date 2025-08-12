Mi az asztrológiai alteregód? Töltsd ki a tesztet és tudd meg most!

Mindannyian ismerjük a csillagjegyünket – elvileg. De hányszor érezted már azt, hogy nem passzolsz a rád aggatott asztrológiai sablonokba? Lehet hogy a lelked mélyén te egy Rák vagy, aki gyűlöli a romantikát? Vagy egy Nyilas, aki sosem utazik? Az alábbi tesztünkkel most kiderítheted az asztrológiai alteregódat!

Asztrológiai alteregó

Forrás: Shutterstock

Miért fontos az asztrológiai alteregó?

Mert van az a hang benned, ami nem illik a csillagjegyed forgatókönyvébe. Olyan, mintha egy másik jegy időnként átváltaná benned a sebességet – vagy kitépné a kormányt a kezedből. A kvízünk épp ezt a titkos, háttérben dolgozó személyiségréteget segít felfedni, hogy jobban megértsd:

miért csapnak le rád időnként a drámai hullámvölgyek,

miért húzol mindig ugyanolyan típusú emberekhez,

vagy miért vagy néha teljesen más, mint amit a horoszkópod alapján várnál magadtól.

Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik csillagjegy lapul benned titokban

Válassz a megérzéseid szerint – minden válasz pontot ér. A végén kiderül, milyen csillagjegy lakozik benned titokban.

1. Mit csinálsz, ha valaki beléd köt az utcán?

a) Udvariasan elnézést kérek – 1 pont

b) Elfordulok, ignorálom – 2 pont

c) Kiröhögöm – 3 pont

d) Lefotózom és posztolom – 4 pont

e) Ráordítok, hogy húzzon el – 5 pont

2. Melyik a legnagyobb boldogság neked?

a) Egy nap otthon, takaróban, sorozattal – 1 pont

b) Egy parázsló vita egy izgalmas témáról – 2 pont

c) Egy gyertyafényes vacsora a kedvesemmel – 3 pont

d) Egy új autó – 4 pont

e) Egy magányos túra a hegyekben – 5 pont

3. Mit csinálsz, ha unatkozol egy társaságban?

a) Halkan iszogatok a sarokban – 1 pont

b) Előveszem a telóm – 2 pont

c) Lassan lelépek – 3 pont

d) Elkezdek szervezni valamit – 4 pont

e) Mindenkit szóval tartok, akár hülyeségekkel is – 5 pont

4. Hogyan vigasztalod meg a barátod, ha szomorú?

a) Elmondom neki, hogy ilyen az élet, lépjen tovább – 1 pont

b) Biztosítom róla, hogy velem korábban sokkal rosszabb is volt – 2 pont

c) Mellé ülök és meghallgatom – 3 pont

d) Elütöm egy viccel – 4 pont

e) Tanácsot adok neki – 5 pont

5. Mi motivál a legjobban?

a) A világ jobbá tétele – 1 pont