Mi az asztrológiai alteregód? Töltsd ki a tesztet és tudd meg most!

lélek asztrológiai alteregó horoszkóp
Csére Erik
2025.08.12.
Lehet, hogy hivatalosan Mérleg vagy, de a lelked mélyén egy Kos ül a volán mögött, és néha rád nyitja a gázt. Ez a kvíz nem azt mondja meg, mi vagy, hanem hogy ki tombol benned csendben, amikor senki sem néz oda. Vagy épp akkor, amikor túl sokan. Derítsd ki az asztrológiai alteregód tesztünk segítségével!

Mindannyian ismerjük a csillagjegyünket – elvileg. De hányszor érezted már azt, hogy nem passzolsz a rád aggatott asztrológiai sablonokba? Lehet hogy  a lelked mélyén te egy Rák vagy, aki gyűlöli a romantikát? Vagy egy Nyilas, aki sosem utazik? Az alábbi tesztünkkel most kiderítheted az asztrológiai alteregódat!

asztrológiai alteregó
Asztrológiai alteregó
Forrás: Shutterstock

Miért fontos az asztrológiai alteregó?

Mert van az a hang benned, ami nem illik a csillagjegyed forgatókönyvébe. Olyan, mintha egy másik jegy időnként átváltaná benned a sebességet – vagy kitépné a kormányt a kezedből. A kvízünk épp ezt a titkos, háttérben dolgozó személyiségréteget segít felfedni, hogy jobban megértsd:

  • miért csapnak le rád időnként a drámai hullámvölgyek,
  • miért húzol mindig ugyanolyan típusú emberekhez,
  • vagy miért vagy néha teljesen más, mint amit a horoszkópod alapján várnál magadtól.

Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik csillagjegy lapul benned titokban

Válassz a megérzéseid szerint – minden válasz pontot ér. A végén kiderül, milyen csillagjegy lakozik benned titokban.

1. Mit csinálsz, ha valaki beléd köt az utcán?

a) Udvariasan elnézést kérek – 1 pont

b) Elfordulok, ignorálom – 2 pont

c) Kiröhögöm – 3 pont

d) Lefotózom és posztolom – 4 pont

e) Ráordítok, hogy húzzon el – 5 pont

2. Melyik a legnagyobb boldogság neked?

a) Egy nap otthon, takaróban, sorozattal – 1 pont

b) Egy parázsló vita egy izgalmas témáról – 2 pont

c) Egy gyertyafényes vacsora a kedvesemmel – 3 pont

d) Egy új autó – 4 pont

e) Egy magányos túra a hegyekben – 5 pont

3. Mit csinálsz, ha unatkozol egy társaságban?

a) Halkan iszogatok a sarokban – 1 pont

b) Előveszem a telóm – 2 pont

c) Lassan lelépek – 3 pont

d) Elkezdek szervezni valamit – 4 pont

e) Mindenkit szóval tartok, akár hülyeségekkel is – 5 pont

4. Hogyan vigasztalod meg a barátod, ha szomorú?

a) Elmondom neki, hogy ilyen az élet, lépjen tovább – 1 pont

b) Biztosítom róla, hogy velem korábban sokkal rosszabb is volt – 2 pont

c) Mellé ülök és meghallgatom – 3 pont

d) Elütöm egy viccel – 4 pont

e) Tanácsot adok neki – 5 pont

5. Mi motivál a legjobban?

a) A világ jobbá tétele – 1 pont

b) A nyugalom – 2 pont

c) A pénz – 3 pont

d) Az elismerés és a figyelem – 4 pont

e) A kihívások – 5 pont

6. Mit teszel, ha két barátod összeveszik?

a) Aktívan próbálok közvetíteni és békíteni – 1 pont

b) Semleges maradok, de próbálom őket csitítani – 2 pont

c) Elkerülöm a témát – 3 pont

d) Oldalt választok – 4 pont

e) Megvárom, amíg megverik egymást és viszek popcornt – 5 pont

7. Hogyan viszonyulsz a titkokhoz?

a) Csak rám és a másik emberre tartozik, lakat a számon – 1 pont

b) Nem érdekelnek – 2 pont

c) Megérzem őket anélkül, hogy kimondanák – 3 pont

d) Raktározom őket, mint későbbi eszközöket – 4 pont

e) Egyből továbbadom – 5 pont

8. Mi a legfontosabb célod?

a) Egyik sem – inkább belső béke – 1 pont

b) Család, kutya, kocsi – 2 pont

c) Stabil munka, biztos jövő – 3 pont

d) Saját ház, kerttel – 4 pont

e) Utazgatás a világ körül, egy laptoppal – 5 pont

9. Mit élvezel legjobban az életedben?

a) Az álmodozást és a művészetet – 1 pont

b) A szerelmet és az intimitást – 2 pont

c) A kalandokat – 3 pont

d) A közösségépítést – 4 pont

e) A sikereket és az eredményeket – 5 pont

10. Hogyan reagálsz, ha valaki máshogy gondolkodik, mint te?

a) Nyugodt maradok, próbálok egyensúlyt teremteni – 1 pont

b) Meghallgatom, és örülök a különbségeknek – 2 pont

c) Véleményem van, de nem hangoztatom – 3 pont

d) Vitába szállok vele – 4 pont

e) Meggyőzöm. Ha nem sikerül, ráborítom az asztalt – 5 pont

11. Mi jellemző rád leginkább, ha problémával szembesülsz?

a) Álmodozni kezdek – 1 pont

b) Rágódom rajta – 2 pont

c) Lenyugtatom magam – 3 pont

d) Másnak panaszkodom – 4 pont

e) Felrobbanok – 5 pont

12. Miért érdemes veled együtt dolgozni?

a) Mert jól figyelek másokra – 1 pont

b) Mert következetes vagyok – 2 pont

c) Mert mindig újat hozok – 3 pont

d) Mert bármilyen káoszból rendet csinálok – 4 pont

e) Mert motiválok másokat – 5 pont

Megoldókulcs: 

12–17 pont: Halak
Álmodozó, érzelmes, kicsit szétszórt – te vagy a belső költő. Ha lehet, elbújsz a világ elől egy bögre kakaóval és valami fura Spotify-playlisttel.

18–22 pont: Rák
Törődő, családcentrikus, biztonságmániás. Számodra az érzelmi komfortzóna nem opció, hanem alapszükséglet.

23–27 pont: Szűz
Precíz, logikus, kissé kontrollmániás – de szerethetően. Mindenkinek van egy Szűz az életében, aki már rég kiszámolta, hogyan lehetne jobban csinálni.

28–32 pont: Bika
Lassú, stabil és kényelemszerető, mint egy prémium kanapé. Nem sietsz sehova, de ha szeretsz valakit, nem ereszted – és kajában te döntesz.

33–37 pont: Mérleg
A harmónia nagykövete. Egyensúlyt keresel mindenben, miközben titokban rettegsz attól, hogy valaki nem szeret. Szép vagy, diplomatikus vagy, de néha dönthetnél is.

38–42 pont: Vízöntő
A rendszerbontó. Különc, haladó szellem, idealista. Ha lenne rá mód, minden kvízkérdésre egy harmadik utat választanál, és petíciót is írnál róla.

43–47 pont: Ikrek
Beszédes, kíváncsi, multitasking bajnok. Ha egy nap nem váltasz témát húszszor, az nem is volt igazi nap. Te vagy a társasági pezsgőtabletta.

48–52 pont: Nyilas
Szabadság, igazság, humor. Te vagy az, aki az első sípolásra foglalja le a repjegyet, de közben képes egy kocsmapultnál filozófiát oktatni két sör között.

53–55 pont: Bak
Célorientált, megbízható és kőkemény. Szeretsz listát írni a listáidról. Ha te vagy az alteregó, biztos van Excel a lelkedben.

56–58 pont: Skorpió
Intenzív, titokzatos, szenvedélyes. Ha valaki egyszer megbántott, az nálad bekerül a „sötét emlékezet” mappába örökre. És ezt te még élvezed is.

59–60 pont: Oroszlán
A reflektorfény királya/királynője. Karizmatikus, vezető típus vagy, akit lehet imádni vagy utálni – középút nincs. De te ezt már rég megszoktad.

 

Az esküvőjük előtt szakított Paris Jackson és Justin Long: a menyasszony teljesen összetört

Három év után szakított Michael Jackson lánya és vőlegénye, Justin Long. A kapcsolat végét Paris Jackson maga erősítette meg közösségi oldalán, miután a lesifotósok megörökítették, ahogy sírva sétál az utcán.

Az esküvőjük előtt szakított Paris Jackson és Justin Long: a menyasszony teljesen összetört

3 csillagjegy ezen a hétvégén szelíd kiscicából érzéki vadmacskává változhat

Néhány jegy szülötteire inkább a visszafogottság jellemző. Azonban 3 csillagjegynél hétvégén fordulhat a kocka: megmutathatják érzéki és szenvedélyes oldalukat.

3 csillagjegy ezen a hétvégén szelíd kiscicából érzéki vadmacskává változhat

 

Augusztusi szerencsenapok a csillagjegyed szerint - Itt vannak a pontos dátumok

Augusztusban minden csillagjegynek lesz egy napja, amikor az égiek különösen kedvező energiákat küldenek számára. Ezeken a napokon kjó döntéseket hozunk, új lehetőségek nyílnak meg előttünk, vagy épp tisztábban látjuk az életünket. Mutatjuk, mikor jön el a te szerencsenapod!

Augusztusi szerencsenapok a csillagjegyed szerint - Itt vannak a pontos dátumok

 

 

 

 

