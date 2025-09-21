Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A szeptemberi 21-i újhold 3 csillagjegyet kemény próbatétel elé állít

telihold
horoszkóp csillagjegy újhold Hold
Tóth Bori
2025.09.21.
A szeptemberi újhold sorfordító fejezetet nyit meg három csillagjegy életében. Ez az égi esemény olyan váratlan fordulatokat tartogathat számukra, amely az élet bármely területén felbukkanhat. Ismerd meg, kik azok, akikre most kíméletlenül lecsap az újhold.

Három csillagjegy számára a 2025. szeptember 21-i újhold sorsfordító változásokat hozhat. Az újhold kozmikus ereje olyan váratlan kihívások elé állíthat, amelyek az élet bármely területén felbukkanhatnak. Ha horoszkópod szerint a három csillagjegy közé tartozol, akkor ideje felkészülni, hogy megerősödve és tudatosan nézhess szembe az előtted álló nehézségekkel.

Csillagjegyek, akik számára küzdelmeket ígér a szeptemberi újhold
Három csillagjegy életét próbára teszi a szeptemberi újhold.
Szeptemberi újhold: sorspróba vár erre a 3 csillagjegyre

Oroszlán

Most eldől, hogy azok közé tartozol-e, akik a nehézségeket legyőzve képesek a megújulásra és az egyensúly visszaállítására. Olyan gyorsan történik minden, hogy időd se jut átgondolni a következő lépést. Készülj rá, hogy az életed gyökeresen megváltozhat és semmi sem lesz már olyan, mint előtte volt. A megújulás, ami most rád vár felnyitja a szemed, hogy ott is meglásd a jót, ahol korábban nem vetted észre. Lehet, hogy éppen egy ilyen kijózanító pofonra volt most szükséged az Univerzumtól, hogy jobban tudd értékelni mindened, amid van. 

Az újhold üzenete számodra: eljött az idő, hogy befejezd a siránkozást és a kifogások helyett elkezdj tenni a céljaidért és álmaidért.

Szűz

Olyan események kereszttüzében találhatod magad, ami után garantáltan szükséged lesz egy kozmikus újraindításra. Ez az újhold most nem viccel, keményen osztja számodra a rossz lapokat. Megpróbálhatod homokba dugni a fejed, de ezúttal célravezetőbb, ha egyenes háttal állod a sarat. Önbizalommal felvértezve tekints a jövőd felé. Ahogyan a Hold is folyamatosan változik, úgy a te életedbe is beköszönt a változás. Először úgy érezheted, hogy minden a feje tetejére áll körülötted, de aztán helyére rendeződnek a dolgok és visszagondolva beláthatod, akkor és ott éppen erre volt szükséged.

 Az újhold azt üzeni neked, hogy minden próbatétel okkal történik. Nézz a lelked mélyére és próbálj meg tanulni a hibáidból.

Halak

A második újhold a Szűzben rendkívüli változásokat tartogat számodra. Bár nem akarsz tudomást venni róla, de a körülmények bizony megváltoztak körülötted. Ne fordíts hátat, hanem nézz szembe a nehézségekkel. Ideje alkalmazkodnod hozzájuk, és megtalálnod a gödörből kifelé vezető utat, ha nem akarod, hogy maga alá temessen a kétségbeesés. Készülj az intenzív és drámai eseményekre, amelyek intenzív lezárásokat és sokkoló igazságokat hozhatnak napvilágra. 

Az újhold üzenete számodra most az, hogy ne félj az erejétől. Minden okkal történik, a lezárás és az elengedés okkal és érted van.

