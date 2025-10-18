Fordulópont: drámai változások várnak erre a 4 csillagjegyre

Baljós árnyak boríthatják sötétségbe négy csillagjegy közeljövőjét. Gyökeres változások közelednek, amelyek után már semmi sem lehet ugyanolyan, mint előtte volt. A horoszkóp szerint fájdalmas és küzdelmes időszak várhat rájuk. Könnyekkel és bánattal teli napok érkezhetnek, amelyek próbára tehetik minden erejüket.

Ennek a 4 csillagjegynek most semmi sem jön össze

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akiket próbára tesz a sors

Kos (03.21.–04.20.)

A nap még ontja rád melengető sugarait, de már érezhető az őszi éjszakák fagyos sötétsége. Sorsod most útelágazáshoz ért, az elválást pedig gyötrő fájdalom kíséri majd. Maradnál, hezitálsz, de mélyen legbelül te is érzed, hogy menned kell. Ne hagyd, hogy megtévesszen és visszahúzzon az, ami már nem szolgál téged. Most a múltad helyett a jövődre kell koncentrálnod, ha nem akarod, hogy a gyötrelem állandó vendég legyen az életedben. Ne feled: csak az első lépést nehéz megtenni! Gyűjtsd össze minden erődet, és ne nézz hátra, csak indulj el. Tedd meg, amit meg kell tenned, ne másokért, hanem önmagadért.

Ikrek (05.21.–06.21.)

Hiába vágysz rá, a pillanatnyi kozmikus egyensúly nem tarthat sokáig. Bármennyire is igyekszel, folyton elbuksz. Zúdulnak rád az akadályok. A bukdácsolás vége pedig előbb utóbb a hasra esés lesz. Most kemény árat kell fizetned a figyelmetlenségedért. Az így szerzett sérülések pedig mélyek lehetnek, sok időbe telik, amire begyógyulnak. Akadhat egy olyan fájdalmas seb is, amely újra és újra felszakad. Joggal kérdezheted: miért pont én? Ahogyan a jó, úgy a rossz dolgok is okkal történnek, a kérdésre a választ pedig magadban kell keresned.