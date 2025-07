4 csillagjegy, akinek a következő időszak végtelen szenvedést hoz

Vannak időszakok, amikor az élet nem finomkodik és most épp ilyen időszak vár 4 csillagjegy szülötteire. Az előttük álló kihívások próbára teszik őket, mert sajnos a dolgok nem feltétlenül úgy alakulnak majd, ahogy eltervezték. Most nem árt kicsit erősebbnek lenni, mint máskor, mert csak így lehet átvészelni, ami jön. Mutatjuk, kik azok, akikre most valódi lelki hullámvasút vár július második felében.

Négy csillagjegy, akinek most nem lesz gyalog galopp az élet.

Forrás: Shutterstock/Dikushin Dmitry

Íme 4 csillagjegy, akikre kemény megpróbáltatások várnak

Skorpió (10.23.–11.22.)

A Skorpió az egyik leginkább szenvedéssel és lelki átalakulással összefüggésbe hozható csillagjegy. A következő időszakban különösen érzékenyen érintheti őket minden, ami árulással, hatalmi harcokkal vagy az elhagyatottságtól való félelemmel kapcsolatos.

A Skorpió nem ússza meg könnyek nélkül, de ha valaki képes hamvaiból újjászületni, az éppen ő. Bármennyi szenvedés éri is, minden egyes sebből újabb erőt merít.

A Skorpiók életét gyakran jellemzik szélsőséges hullámvölgyek, de ezek a tapasztalatok egyre mélyebb emberismeretre és érzelmi intelligenciára tanítják őket.

Bak (12.22.–01.20.)

A Bak jegy szülötteit gyakran csodáljuk a munkabírásukért és kitartásukért, de kevesen látják, milyen kemény múlt áll mindez mögött. A Bakot a Szaturnusz, a fegyelem és a sorsbolygó uralja, így az ő útja ritkán sima.

A most következő időszak különösen próbára teheti őket: késések, szerencsétlen helyzetek, akadályok és érzelmi feszültségek nehezíthetik az előrehaladást.

Ők ritkán panaszkodnak, de belül sokszor érzik úgy, mintha a világ terhe az ő vállukat nyomná. Ezek a megpróbáltatások azonban rendkívül fegyelmezetté, önállóvá és erőssé teszik őket. A Bak nem szokta feladni, de most eljött az idő, amikor neki is jól jönne egy kis pihenés.