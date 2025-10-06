Ezek a csillagjegyek a hétre megnyerték Frida Kahlo határtalan női energiáját

Frida Kahlo nemcsak zseniális festőnő, de maga a megtestesült női erő volt. Egy olyan személyiség, aki minden fájdalmát, szenvedélyét és gondolatát a vászonra tette, örökre megváltoztatva ezáltal a női energia jelentését. Az élet a testét és a lelkét is próbára tette, ő mégsem adta fel soha, sőt, mindent felhasznált művészetében. Így vált nők milliói számára inspirációvá. Ezen az októberi héten három csillagjegy különösen megérzi Frida Kahlo szellemiségét. Egyfajta láthatatlan, mégis erőteljes női energiamezőbe lépnek, amely segíti őket abban, hogy önmaguk legbátrabb, legkreatívabb verzióját élhessék meg.

A Mérleg, a Nyilas és a Bika csillagjegyek most mind Frida Kahlo női energiamezőjébe lépnek.

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akiknél az október Frida Kahlo női energiájával kopogtat

Mérleg csillagjegy – Belső és külső harmónia

A Mérleg jegy szülöttei amúgy is érzékenyek a szépségre, az egyensúlyra és a harmóniára. Október második hetében pedig mintha Frida Kahlo mély érzelmi világa visszhangozna bennük. Erősödik a vágy, hogy ne csak kívül, hanem belül is rendet tegyenek. Ez a hét a lelki újrakezdés ideje lehet számukra, amikor a kreativitás szinte szárnyakat kap.

Ahogy Frida Kahlo a fájdalomból teremtett művészetet, úgy a levegő jegyű Mérlegek most a nehéz érzéseiket alakíthatják át. Ez egyaránt megnyilvánulhat egy új hobbiban, alkotásban, vagy egyszerűen abban, hogy kifejezik magukat a mindennapokban. A lényeg, hogy megengedjék maguknak a teremtés örömét, hiszen ez a legnagyobb gyógyító erő.

Nyilas csillagjegy – Szabadság és önkifejezés

A Nyilasok szabad szelleme most különösen összhangban van Frida Kahlo szenvedélyes energiájával. Ez a hét számukra az önkifejezésről, a kalandokról és a bátor döntésekről szólhat. A mexikói festőnő sosem félt önmaga lenni, akkor sem, amikor a világ nem értette őt, és pontosan ez a hozzáállás az, amit most a Nyilasok is megérezhetnek.

Ez az időszak arra ösztönzi őket, hogy kilépjenek a megszokott keretek közül. Legyen szó munkáról, párkapcsolatról vagy személyes célokról, most érdemes beleállni a változásba. A Nyilas csillagjegyűek alkotóereje szinte végtelenné duzzad, és minden új ötletük mögött ott lobog az a bizonyos felemésztő Frida-féle tűz.

Bika csillagjegy – Önszeretet és kitartás

A Bikák a stabilitásból és a kézzelfogható dolgokból merítik az erejüket, de ezen a héten ők is megérezhetnek valami különlegeset. Frida Kahlo művészetének üzenete, hogy a fájdalomból is lehet szépséget teremteni, mélyen megérintheti őket.