Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Ők az asztrológia kaméleonjai: ez a négy csillagjegy mindig más arcát mutatja

asztrológia csillagjegy Nyilas csillagjegy
Négy elem, négy különböző személyiségtípus, mégis egyben megegyeznek. Ezek a csillagjegyek nem vezetők, másoké helyett inkább a saját életüket alakítják.

Nem csak azt nevezhetjük kaméleonnak, aki másnak adja ki magát, hanem azt is, akinek átlagon felüli az alkalmazkodó képessége. Az asztrológiában négy ilyen csillagjegy van, őket gyakran alakváltóknak is nevezik, mert hihetetlen módon képesek változni és megújulni. Nézd meg kik ők, és mitől olyan sokoldalúak!

az asztrológia szerint négy csillagjegy a változó típusba tartozik
A változó csillagjegyek egyszerre zárnak és nyitnak meg egy időszakot.
Forrás: Shutterstock

Kik az alakváltó csillagjegyek?

Az asztrológiában a tizenkét csillagjegyet három dinamikai típusba sorolhatjuk: kezdeményezők, szilárdak, változók. A változó jegyek azok, amelyek lezárják az adott időszakot, és átvezetik, átalakítják és átformálják az energiákat a következőre. Az Ikrek a tavaszt, a Szűz a nyarat, a Nyilas az őszt, a Halak pedig a telet zárja le. Az alakváltó kaméleonok között minden elem képviselőjét megtaláljuk — tűz, víz, levegő, föld —, két igen markáns közös jellemzővel, a nyitottsággal és a változás iránti készséggel. Ők azok az emberek, akik könnyedén alkalmazkodnak a helyzetekhez, szinte bárkivel képesek érdemben beszélgetni, és rengeteg tudással, valamint tapasztalattal rendelkeznek.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek fejében mindig pörögnek a gondolatok, és csordultig vannak kapcsolati energiával. Levegő és változó jegyként könnyen váltogatják a különböző érdeklődési köröket, hobbikat és célokat. Mi még alig eszméltünk fel a múltheti vágyott projektjeik kapcsán, de ők ma már valami egészen máson pörögnek. Az Ikrek társaságban gördülékenyen beszélgetnek, felszabadultak és népszerűek, de az igazán bensőséges kapcsolataikban gyakran ennek szinte a tökéletes ellentétei. Ez a sokszínűség, kettősség sokak számára lehet zavaró, de csak abban az esetben, ha nem értik az állandó változás mögött munkáló erőt.

Szűz csillagjegy

A Szűz jegyűek a földenergiát használva praktikus és részletorientált emberek. Az Ikrek hevességével ellentétben az ő alakváltó erejük abban rejlik, hogy önmagukat és környezetüket fáradhatatlan módon, apró finomhangolásokkal alakítják, javítják. A Szüzek mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, de gyakran túl nagy elvárást támasztanak saját magukkal szemben, amitől szenvednek. Ha ezt képesek elengedni, akkor megtapasztalhatják a tökéletesség hajszolásán túli megnyugvást.

A változó csillagjegyek mind a négy elemet képviselik.
A változó csillagjegyek kiválóan alkalmazkodnak és rugalmasak.
Forrás: Shutterstock

Nyilas csillagjegy

A kalandos és szabad szellemű Nyilasok a változékony tűz jellemzőit viselik magukon. Ha megpróbálnánk őket befogni, kialudnának, de ha teret engedünk nekik, megállíthatatlanul képesek fejlődni. Folyamatosan vágyakoznak az új, az ismeretlen felé, de ha túl gyakran akarnak valamilyen változást elérni az életükben, az kibillentheti őket. Ilyenkor hajlamosak lehetnek elsiklani a részletek felett, ami konfliktusokhoz vezethet.

Halak csillagjegy

A Halak a legérzékenyebb, legálmodozóbb a négy változó jegy közül. Ők azok, akik idealizálják a világot, ez pedig rendkívül sebezhetővé teszi őket. A víz elemmel rendelkező Halak érzelmes és érzékeny emberek, alakváltásuk pedig nem feltétlenül látványos. Gyakran úgy érezhetjük, egy helyben úsznak, pedig a felszín alatt már alakul az új verziójuk.

Hogyan lehetünk igazán jó társai a változó csillagjegyeknek?

  • Adjunk nekik teret a változásra: ne próbáljuk keretek közé szorítani őket.
  • Hagyjuk, hogy kifejezzék és megéljék a sokszínűségüket.
  • Tartsuk szem előtt, hogy időnként instabilnak, bizonytalannak tűnhetnek, de ez csak az épp aktuális „változás” része.

Sellő, pegazus, sárkány? Derítsd ki, melyik mitológiai lény ősi ereje lakozik benned a horoszkópod alapján

Ősi történetek szereplői, akik különleges tulajdonságokat testesítenek meg. Derítsd ki, hogy a horoszkópod alapján vajon melyik mitológiai lény tükrözi leginkább a természeted.

Ez 3 csillagjegy mindig megtalálja a kiskaput: a szabályok számukra azért vannak, hogy áthágják őket

Szabadszellemű, lázadó vagy épp játékos. Mindhárom szabályszegő csillagjegyet más motiválja.

4 csillagjegy, aki a jég hátán is megél − Mind igazi túlélő, akit nem lehet a földre vinni

Azokat a csillagjegyeket gyűjtöttük össze, akik bármilyen eléjük gördülő akadályt képesek legyűrni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu