Ők az asztrológia kaméleonjai: ez a négy csillagjegy mindig más arcát mutatja

Nem csak azt nevezhetjük kaméleonnak, aki másnak adja ki magát, hanem azt is, akinek átlagon felüli az alkalmazkodó képessége. Az asztrológiában négy ilyen csillagjegy van, őket gyakran alakváltóknak is nevezik, mert hihetetlen módon képesek változni és megújulni. Nézd meg kik ők, és mitől olyan sokoldalúak!

A változó csillagjegyek egyszerre zárnak és nyitnak meg egy időszakot.

Forrás: Shutterstock

Kik az alakváltó csillagjegyek?

Az asztrológiában a tizenkét csillagjegyet három dinamikai típusba sorolhatjuk: kezdeményezők, szilárdak, változók. A változó jegyek azok, amelyek lezárják az adott időszakot, és átvezetik, átalakítják és átformálják az energiákat a következőre. Az Ikrek a tavaszt, a Szűz a nyarat, a Nyilas az őszt, a Halak pedig a telet zárja le. Az alakváltó kaméleonok között minden elem képviselőjét megtaláljuk — tűz, víz, levegő, föld —, két igen markáns közös jellemzővel, a nyitottsággal és a változás iránti készséggel. Ők azok az emberek, akik könnyedén alkalmazkodnak a helyzetekhez, szinte bárkivel képesek érdemben beszélgetni, és rengeteg tudással, valamint tapasztalattal rendelkeznek.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek fejében mindig pörögnek a gondolatok, és csordultig vannak kapcsolati energiával. Levegő és változó jegyként könnyen váltogatják a különböző érdeklődési köröket, hobbikat és célokat. Mi még alig eszméltünk fel a múltheti vágyott projektjeik kapcsán, de ők ma már valami egészen máson pörögnek. Az Ikrek társaságban gördülékenyen beszélgetnek, felszabadultak és népszerűek, de az igazán bensőséges kapcsolataikban gyakran ennek szinte a tökéletes ellentétei. Ez a sokszínűség, kettősség sokak számára lehet zavaró, de csak abban az esetben, ha nem értik az állandó változás mögött munkáló erőt.

Szűz csillagjegy

A Szűz jegyűek a földenergiát használva praktikus és részletorientált emberek. Az Ikrek hevességével ellentétben az ő alakváltó erejük abban rejlik, hogy önmagukat és környezetüket fáradhatatlan módon, apró finomhangolásokkal alakítják, javítják. A Szüzek mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, de gyakran túl nagy elvárást támasztanak saját magukkal szemben, amitől szenvednek. Ha ezt képesek elengedni, akkor megtapasztalhatják a tökéletesség hajszolásán túli megnyugvást.