3 csillagjegy, akik végre levetik magukról a múlt poros köpenyét: az Újhold belép a Skorpió jegyébe

Az Újhold ereje ma éjszaka, október 21-én a titokzatos Skorpió jegyében ragyog fel, izgalmas lehetőségeket hozva magával. Az asztrológia szerint ezzel a csillagjegyek életében új időszak veszi kezdetét, aminek fő fókuszában az elengedés és az újjászületés áll. Különösen három csillagjegy horoszkópja tartogat nagy változásokat. Ők azok, akikre kegyetlen szembenézés vár, de számukra lesz a legáthatóbb a továbblépés is.

Ezek a csillagjegyek érzik meg a legintenzívebben a Skorpió Újhold energiáját.

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akikre a legnagyobb hatással lesz a Skorpió Újhold

A mai este senkit sem fog hidegen hagyni, de van három csillagjegy, akiknek most lesz a legkönnyebb megszabadulni a visszatartó terhektől. Ha te is köztük vagy, már most készülhetsz a nagy felszabadulásra.

Bak csillagjegy

Drága Bak, elérkezett az idő, hogy végre átlépj a múlt korlátain, és elkezdd építeni a saját jövődet! Bak jegyűként persze hajlamos vagy a túlzott felelősségvállalásra, így pedig könnyen ragaszd meg a múlt kötöttségei között. A Skorpió Újhold azonban most lehetőséget nyújt arra, hogy leporold a lelked. Vetkőzd le azokat a berögzült szerepeidet, amik eddig megakadályoztak a személyes fejlődésedben. Az Újhold abban is segít, hogy végre elfogadd, méltó vagy a boldogságra, és az agyonhasznált „nem vagyok elég” jó kabátot újra cseréld.

Bika csillagjegy

Kedves Bika, rád szívet és anyagi biztonságot érintő felszabadulás vár. Mivel Bika jegyűként számodra a stabilitás az elsődleges, gyakran uralják életedet a pénzügyi kérdések, méghozzá teherként. A Skorpió Újhold azonban most arra tanít, hogy ne félj kilépni a komfortzónádból, hiszen a kényelmesnek hitt helyzetek gyakran hamis biztonságérzetet adnak. Ennél jobb lehetőséget nem is kaphatnál, hiszen most az Univerzum energiáival helyezheted új alapokra a munkádat, kapcsolataidat, az intimitást vagy a hétköznapok dinamikáját. Légy nyitott, és engedd meg magadnak az Újholddal érkező mély érzelmi megtisztulást, hogy pár nap múlva új erőre kapva, felszabadultabban tekinthess előre.

Horoszkópod felfedi, hogy fellélegezhetsz-e a Skorpió Újhold alatt.

Forrás: Shutterstock

Halak csillagjegy

Édes Halak, rád a lelki gyógyulás vár. Tudjuk, hogy könnyen alámerülsz a belső kis világodba, azonban a Skorpió Újhold ma arra kér, többé ne menekülj a múlt fájdalmai elől. Nézz velük szembe, hiszen ez az este az elengedésé, a megbocsátásé és a lelki feltöltődésé. Engedd, hogy felszínre kerüljenek a vágyaid és az álmaid, hiszen a mindent átjáró energiák most a tisztánlátás képességét kölcsönzik számodra. Jelölj ki új utakat, közeli és távoli célokat, de készülj arra is, hogy ez a váltás nem lesz zökkenőmentes. Érzékenységed azonban most hozzáadódik a kitartásodhoz, így pedig legyőzhetetlenné válsz.