Születési hónapod elárulja, milyen tündér vagy – És milyen varázslat rejlik benned

Amikor a tündérekre gondolunk, egy aranyos, jószívű kis teremtmény jelenik meg a lelki szemeink előtt. Ezek a mitikus lények emberhez hasonló jellemzőkkel és természetfeletti képességekkel rendelkeznek. Néha a tündérek pozitív jelentéssel bírnak, gyakrabban azonban huncut lényekként jelennek meg, akiket a mitológiában egyszerre tisztelnek és félnek is tőlük. Minden tündérnek különleges képességei vannak, amelyek a mágiát és a természeti világot ötvözik. Derítsd ki, melyik tündérrel vagy összhangban a születési hónapod alapján.
Melyik tündér típushoz tartozol?
Január – Hópihetündér
A január szülötteit leginkább a hűvös, nyugodt és kiegyensúlyozott jelzőkkel lehet leírni. Ezek a személyek a friss téli időjárást testesítik meg, ezért tökéletesen illik hozzájuk a hópihetündér.
Ez a különleges tündér uralja a téli csodavilágot.
A januárban születettek rezonálnak a tündér hűvös természetével, a jégkék és ezüst színű megjelenését pedig egyenesen imádják.
Február – Széltündér
A februári születésűek mindig meglepetést okoznak a világnak, hiszen örvénylő energiával és folytonosan átalakuló személyiséggel rendelkeznek, akárcsak a széltündérek. Az ő jellemük is könnyed, de pontosan olyan változékony, mint a szél. Ezért tartoznak éppen ők a februárban születettekhez, akik magukra ismernek ezekben a lényekben.
Március – Álomtündér
A hónap szülöttei különleges, másvilági személyiséggel rendelkeznek. Nagyon érzékenyek az asztrális utazásra és a tudatos álmodásra.
A márciusban születettek természetes látnokok, ezért erősen kapcsolódnak az álomtündér képességeihez.
Ez a tündér misztikus, mágikus, ugyanakkor megfoghatatlan megjelenéssel rendelkezik. Az álomtündér segíthet a márciusban születetteknek, hogy álmaikban más világokhoz, spirituális energiákhoz kapcsolódjanak.
Április – Vihartündér
Az áprilisban születettek viharos személyiséggel és hatalmas energiával rendelkeznek: hangosak, lelkesek és magabiztosak. Semmi sem tántorítja el őket attól, hogy elérjék, amit szeretnének. Vibráló személyiségükkel a vihartündér energiája együtt rezeg, közösen lenyűgöző erőt képviselnek. Az áprilisban születettekhez hasonlóan, a vihartündér is gyorsan váltja érzelmeit. Ingadozó érzelmeik kifejezésére a vihar tündér akár napos, tiszta égboltot, akár hirtelen tavaszi záport hozhat, hangulatától függően.
Május – Virágtündér
Ahogy a régi mondás tartja: „Áprilisi eső, májusi virág.” A népi jóslat a tündérkapcsolatokban is megjelenik, hiszen az áprilisi születésűek a vihartündérrel állnak kapcsolatban, ennek az összeköttetésnek a révén jöhet létre kötelék a májusban születettek és a virágtündérek között.
Ez a különleges tündér csak ebben a hónapban bont virágot, ami azonban nem jöhet létre a "vihar" vagyis az eső nélkül.
A virágtündér a tavasz megújító energiáját képviseli. A május szülöttei mindig érzik, amikor a virágtündér jelen van. A májusban születettek tiszteleghetnek a tündér előtt, ha gondozzák kertjeiket és ápolják a növényeiket.
Június – A mesék tündére
Június szülötteit kíváncsiságuk és szellemességük miatt kedvelik. Éles eszük az, ami felkelti a mesék tündérének figyelmét.
A tündérek között a mesék tündére a legtrükkösebb.
Ez a lény ismert gazdag tudásáról, nyelvi játékairól, pletykáiról és más érdekességeiről. A mesék tündére a június szülötteivel a mesemondás iránti közös szeretet és a tréfálkozás öröme révén kapcsolódik.
Július – Fénytündér
A júliusban születettek a Nappal és a Holddal állnak összhangban. A Nap melegséget és vitalitást ad, míg a Hold érzelmi erőt és támogatást nyújt a hónap szülötteinek. Amikor a július szülöttei a csillagokhoz fordulnak, életre kelnek a fénytündér energiái. Ez a különleges tündér a Nap és a Hold mágikus energiáját hordozza, összhangban a júliusban születettek ragyogásával. Július szülöttei érzik a tündér jelenlétét, akár a napsütésben fürödve, akár a holdfényben álmodozva.
Augusztus – Az állatok tündére
Az augusztusban születettek nagyon érzékenyek minden állatra. Azonnal kapcsolódnak hozzájuk és ösztönösen érzik, hogy mire van szükségük, mintha megértenék őket. Mindig készen állnak gondoskodni róluk. Magas empátiájuk összhangban áll az állatok tündérével. Hiszen mindenféle teremtmény az állatok tündéréhez fordul, ha segítségre van szüksége. Hasonlóan a tündérhez, az augusztusban születettek is nagy szeretettel, gondoskodással segítik a bajba jutott állatokat.
Szeptember – Szerelemtündér
A szeptemberben születettek szenvedélyes romantikusok és mélyen szeretnek. Ők valóban hisznek abban, hogy mindenkinek van lelki társa, ami erős vágyat ébreszt bennük a párjuk megtalálására. Nyitott szívük és a szerelem iránti vágyuk szerint a szerelem tündérének energiáit hordozzák magukban. Ez a különleges tündérenergia pedig segíthet a szeptember szülötteinek megtalálni a lelki társukat.
Október – Az érzékiség tündére
Egyetlen más születési hónap sem testesíti meg annyira a szenvedélyt, mint az októberben születettek. Otthon érzik magukat a saját testükben és pontosan tudják, mit szeretnek és hogyan.
Magabiztosságuk ellenállhatatlan vonzerőt áraszt, ami az érzékiség tündérének rezgéseit tükrözik.
November – A vándorlás tündére
A novemberben születettek kalandvágyó szellemmel rendelkeznek. Őket a vándorlás tündére kíséri útjukon. Ez a tündér mindig követi a november szülötteit, bárhová is mennek. A vándorlás tündére alkalmazkodó és pozitív szemléletű, így tökéletes utazótárs. A november szülötteinek soha nem kell aggódniuk, hogy egy utazás jól sikerül-e, amíg tiszteletben tartják a vándorlás tündérét.
December – Yule tündér
A decemberben születettek a Yule tündér varázsát viselik. E hónap szülöttei mindig izgatottan várják születésnapjukat, és a Yule ünnepét.
A Yule a kelták ünnepe, ami a téli napfordulón kezdődik, és összesen 12 napon át tart. A fény diadalát dicsőítik, hiszen ettől a naptól fogva hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Az ujjászületés és a szüntelen változás szimbóluma.
Vidám természetükkel előcsalogatják a Yule tündérét álmából, hogy részt vegyen az ünneplésben. A Yule tündér egy ősi tündér, aki csak az ünnepi időszakban jelenik meg. Ez a bájos lény kedveli a decemberben születetteket, és különleges figyelmességgel ajándékozza meg őket.