Ilyen bűnt követtél el az előző életedben a csillagjegyed alapján: ez okozta a vesztedet

Minden ember hibázik, persze az nem mindegy, hogy mekkorát. Ha érdekel, hogy a csillagjegyed alapján te milyen bűnt követhettél el az előző életedben, akkor olvass tovább!

A csillagjegyed alapján ez volt a bűnöd előző életedben, ami a vesztedet okozta.

Milyen bűnt követtél el az előző életedben a csillagjegyed alapján? A bűnök horoszkópja elárulja

Horoszkópunkból kiderül, hogy a csillagjegyek tulajdonságai alapján milyen lehetett az előző életük. Melyik korban éltek, a Föld melyik területén, mi volt a foglalkozásuk és sajnos mi lehetett az a bűn, ami a vesztüket okozta. Lássuk a csillagjegyek vétkeit!

Kos (Március 21. – Április 19.)

Igazi, vérbeli harcosként vonultál az utcákon, mint francia szüfrazsett. Kemény, akaratos és makacs jellemed sikerre is vihetett volna, ám a kor mércéjéhez képest te túl szabadszájú voltál, ez volt az a kihágás, amiért megbüntettek.

Bika (Április 20. – Május 20.)

Művelt és intelligens csillagjegyként a felvilágosodás korában tudós lehettél, hiszen még most is nagy benned a tettvágy, hogy megváltoztathasd a világot és jobbá tedd az emberek életét.

Legnagyobb bűnöd az, hogy feltalálóként egy olyan hatóanyagot kísérleteztél ki, ami ártalmas volt az emberek egészségére.

Ikrek (Május 21. – Június 20.)

Mivel imádsz a középpontban lenni és szereted a művészetet is, előző életedben, 1950 körül világhírű énekesnő lehettél Amerikában. Legnagyobb bűnöd máig kísérthet, ugyanis manipulációval, áskálódással és hazudozással érted el, hogy reflektorfénybe kerülhess.

Rák (Június 21. – Július 22.)

Intelligens, alkalmazkodó és diszkrét csillagjegyként valószínűleg diplomata lehettél az 1850-es években. Legnagyobb bűnöd, hogy képtelen voltál békét teremteni.

Hiába jártál folyamatosan tárgyalásokra, nem koronázta siker a próbálkozásaidat.

Oroszlán (Július 23. – Augusztus 22.)

Exhibicionizmusod és figyeleméhséged miatt művész lehetttél az ezredfordulón Párizsban. Mivel fontos volt számodra az önkifejezés, túlságosan merész, szexuális dolgokat festtél meg, amik nem fértek bele a kor társadalmi normáiba, így elítéltek és közgyűlölet tárgya lettél.

Szűz (Augusztus 23. – Szeptember 22.)

A gyógyító és segítő energiáiddal Hippokratész korában orvos lehettél, aki vizsgálta az embereket és az állatokat is, mert meg akarta ismerni a világot. Egyetlen végzetes bűnt követttél el, hogy rosszul jegyztél fel valamit (mert tisztaságmániád miatt meg kellett törölnöd a kezed), így több évtizedig rosszul gyógyították az embereket.

Mérleg (Szeptember 23. – Október 22.)

Mérlegként az igazságérzeted és az empatikus képességeid miatt bíró lehettél az előző életedben. Legnagyobb bűnöd, hogy rossz embert ítéltél halálra, mert nem hallgattál eléggé a megérzéseidre.

Emiatt csalódtál a saját szakmai képességedben és szomorúságodban remeteségbe vonultál.

Skorpió (Október 23. – November 21.)

Szenvedélyes és spirituális jegyként a múltban (16-17.század) az volt a bűnöd, hogy túlságosan csábító és „okos nő” voltál, aki a természettel, vagyis gyógyfüvekkel gyógyított. Boszorkánynak tituláltak és „bűneid” miatt máglyára vetettek.

Nyilas (November 22. – December 21.)

Igazi kalandor vagy, így a múltban felfedező lehettél, aki expedíciókat indítottak. Mi volt a legnagyobb bűnöd Nyilas csillagjegyűként? Nyitott, ambiciózus és lelkes vagy, de néha pont ez okozza a vesztedet, mert meggondolatlanul, terv nélkül vágtak bele hatalmas dolgokba.

Legnagyobb bűnöd, hogy rosszul navigáltál a csillagok és a térképek alapján, ezért 100 évvel később találtuk meg Amerikát.

Bak (December 22. – Január 19.)

Tökéletes vezető vagy, aki birodalmak építésére (és letarolására) született. Nagyszerű stratégaként Napóleon legnagyobb seregei élén álltál hadvezérként. Legnagyobb bűnöd az volt, hogy elszámítottad a tervet és ezáltal több ezer ember életét sodortad veszélybe a háború során.

Vízöntő (Január 20. – Február 18.)

Szabadszellemű csillagjegy vagy, és pont emiatt keveredtél bajba az előző életedben. Középkori udvari bolondként rossz viccet meséltél el a királynak a nép előtt. Az átgondolatlan humorod és túlságosan provokatív szavaid miatt kivégeztettek.

Halak (Február 19. – Március 20.)

Hal csillagjegyűként nem volt bűnöd az előző életedben, hiszen olyannyira szabálykövető és félénk vagy, hogy nem is tudnál bűnbe esni. Ám, mégis utolért a sors, mert a király főkóstolójaként túlságosan elrévedtél álmodozás közben, így a vacsoravendégek mérgezett pecsenyét ettek, és azon nyomban megállt a szívük.