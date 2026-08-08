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Ezek a te balszerencsés napjaid a születési hónapod alapján − Csekkold, mikor kell vigyáznod!

numerológia babona számmisztika
Angyal Léna
2026.08.08.
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Van, aki péntek 13-ától fél, mások szerint azonban minden születési hónapnak megvannak a maga balszerencsés dátumai. A numerológiai és népi hiedelmek szerint ezek a napok váratlan akadályokat, kellemetlenségeket vagy éppen fontos fordulatokat hozhatnak. Tudományos bizonyíték nincs rájuk, mégis évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Nézzük, hogy a születésed alapján melyek a te balszerencsés napjaid!

Akár hiszünk a babonákban, akár nem, érdekes megfigyelni, hogy bizonyos dátumokhoz milyen történetek és szimbolikus jelentések kapcsolódnak az életünkben. A születési hónapod alapján állítólag vannak olyan balszerencsés napok, amikor érdemes egy kicsit körültekintőbbnek lenni – legyen szó fontos döntésekről, utazásról vagy egy új kapcsolat kezdetéről. 

Nézd meg, melyek a születési hónapod balszerencsés napjai!
Nézd meg, melyek a születési hónapod balszerencsés napjai!
Forrás: Shutterstock

Melyek a születési hónapod balszerencsés napjai?

A születési hónapokhoz kapcsolódó balszerencsés dátumok mögött nincsenek tudományos bizonyítékok, inkább kulturális hagyományok, történelmi események és számmisztikai elképzelések állnak. Éppen ezért érdemes inkább érdekességként tekinteni rájuk, mintsem biztos előrejelzésként.

Január – 4. és 13.

A január az újrakezdés hónapja, mégis két olyan nap is van, amelyhez kevésbé kedvező jelentéseket társítanak. Január 4-ét sokan a megszegett újévi fogadalmak napjaként emlegetik, hiszen ilyenkorra sok elhatározás már kudarcba fullad. A hónap 13-a pedig a 13-as számhoz kapcsolódó ősi babonák miatt számít szerencsétlennek.

Február – 29.

A február 29-e csak szökőévekben szerepel a naptárban, ezért különleges dátumnak számít. Ritkasága miatt számos hiedelem kapcsolódik hozzá, egyesek szerint az ezen a napon születettek életében gyakrabban fordulnak elő szokatlan vagy váratlan események.

Március – 15.

A március idusát több kultúrában a váratlan fordulatok szimbólumának tartják.

Április – 1.

Április elseje világszerte a tréfák vagyis a bolondok napja. Bár a legtöbb csíny ártalmatlan, a félreértések és kellemetlen helyzetek miatt sokan ezt a dátumot sem tartják szerencsésnek.

Május – 5. és 20.

A hagyományok szerint az 5-ös szám a változást és a kiszámíthatatlanságot jelképezi, míg május 20-ához egyes babonák a balesetek fokozott kockázatát kapcsolják.

Június – 6.

A június 6-ához fűződő hiedelmek elsősorban a 6-os szám köré épülnek. Bár nincs tudományos alapjuk, sokan még ma is óvatosabban tekintenek erre a dátumra.

Július – 7. és 27.

A 7-es számot általában szerencsésnek tartják, ugyanakkor egyes hiedelmek szerint éppen emiatt hozhat váratlan fordulatokat is. Július 27-ét pedig néhány babona a nagyobb baleseti kockázat napjaként említi.

Augusztus – 8. és 24.

A nyár csúcspontjához is kapcsolódnak kevésbé szerencsésnek tartott dátumok. Egyes hagyományok szerint augusztus 8-a és 24-e olyan nap, amikor érdemes megfontoltabban dönteni.

Szeptember – 9.

A 9-es számnak számos kultúrában különleges jelentése van. Egyes hiedelmek szerint szeptember 9-én nagyobb eséllyel következhetnek be váratlan események vagy kisebb balesetek.

Október – 13.

Bár a hónapot sokan a Halloweenhez kötik, a babonák szerint az október 13-a számít igazán balszerencsésnek. A 13-as számhoz kapcsolódó hiedelmek ezen a napon még erősebben élnek.

November – 5.

November 5-e történelmi okokból vált ismertté: a brit lőpor-összeesküvés emléknapja, amelyhez számos legenda és összeesküvés-elmélet kapcsolódik. Emiatt egyesek ezt a napot is kedvezőtlennek tartják.

December – 25.

A karácsony a legtöbb ember számára az öröm ünnepe, ugyanakkor sok családban ez az időszak jelentős stresszel, feszültséggel és váratlan helyzetekkel is járhat. Ezért a babonák szerint december 25-e sem feltétlenül számít mindenki számára szerencsés napnak.

A hiedelmek szerint a születési hónap balszerencsés dátumai:

  • Január: 4., 13.
  • Február: 29.
  • Március: 15.
  • Április: 1.
  • Május: 5., 20.
  • Június: 6.
  • Július: 7., 27.
  • Augusztus: 8., 24.
  • Szeptember: 9.
  • Október: 13.
  • November: 5.
  • December: 25.

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