Ezek a te balszerencsés napjaid a születési hónapod alapján − Csekkold, mikor kell vigyáznod!

Akár hiszünk a babonákban, akár nem, érdekes megfigyelni, hogy bizonyos dátumokhoz milyen történetek és szimbolikus jelentések kapcsolódnak az életünkben. A születési hónapod alapján állítólag vannak olyan balszerencsés napok, amikor érdemes egy kicsit körültekintőbbnek lenni – legyen szó fontos döntésekről, utazásról vagy egy új kapcsolat kezdetéről.

Nézd meg, melyek a születési hónapod balszerencsés napjai!

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Melyek a születési hónapod balszerencsés napjai?

A születési hónapokhoz kapcsolódó balszerencsés dátumok mögött nincsenek tudományos bizonyítékok, inkább kulturális hagyományok, történelmi események és számmisztikai elképzelések állnak. Éppen ezért érdemes inkább érdekességként tekinteni rájuk, mintsem biztos előrejelzésként.

Január – 4. és 13.

A január az újrakezdés hónapja, mégis két olyan nap is van, amelyhez kevésbé kedvező jelentéseket társítanak. Január 4-ét sokan a megszegett újévi fogadalmak napjaként emlegetik, hiszen ilyenkorra sok elhatározás már kudarcba fullad. A hónap 13-a pedig a 13-as számhoz kapcsolódó ősi babonák miatt számít szerencsétlennek.

Február – 29.

A február 29-e csak szökőévekben szerepel a naptárban, ezért különleges dátumnak számít. Ritkasága miatt számos hiedelem kapcsolódik hozzá, egyesek szerint az ezen a napon születettek életében gyakrabban fordulnak elő szokatlan vagy váratlan események.

Március – 15.

A március idusát több kultúrában a váratlan fordulatok szimbólumának tartják.

Április – 1.

Április elseje világszerte a tréfák vagyis a bolondok napja. Bár a legtöbb csíny ártalmatlan, a félreértések és kellemetlen helyzetek miatt sokan ezt a dátumot sem tartják szerencsésnek.

Május – 5. és 20.

A hagyományok szerint az 5-ös szám a változást és a kiszámíthatatlanságot jelképezi, míg május 20-ához egyes babonák a balesetek fokozott kockázatát kapcsolják.

Június – 6.

A június 6-ához fűződő hiedelmek elsősorban a 6-os szám köré épülnek. Bár nincs tudományos alapjuk, sokan még ma is óvatosabban tekintenek erre a dátumra.

Július – 7. és 27.

A 7-es számot általában szerencsésnek tartják, ugyanakkor egyes hiedelmek szerint éppen emiatt hozhat váratlan fordulatokat is. Július 27-ét pedig néhány babona a nagyobb baleseti kockázat napjaként említi.