Leni Klum a The Daily Front Row augusztusi számának címlapján szerepel. Nem lehet nem észrevenni, hogy mennyire hasonlít szupermodell édesanyjára, Heidi Klumra. A magazin divatanyagában a 22 éves modell a nyitott zakója alatt alatt félmeztelenül látható.

Heidi Klum lánya, Leni Klum édesanyja nyomdokaiba lép.

Forrás: Northfoto

Anyja nyomdokaiban építi modellkarrierjét Leni Klum

A Jordan Millington-Liquorice fotós és Matthew Mazur stylist közreműködésével készült fotósorozatban Leni egyszerre elegáns és provokatív szetteket mutat be. Bár az elmúlt években már több jelentős divatmagazin címlapján is szerepelt, a The Daily Front Row most kérte fel először címlapra. Leni arcvonásai, kisugárzása és pózai sokak szerint egyértelműen édesanyját idézik, aki évtizedek óta a nemzetközi divatvilág egyik legismertebb alakja.

Közösen is álltak már kamerák elé

Leni és az 53 éves szupermodell korábban több alkalommal is szerepeltek együtt. A fiatal modell 2021-ben Heidi Klummal közösen szerepelt a német Vogue címlapján, amely pályafutásának egyik első fontos mérföldköve volt.

Heidi Klumról az alábbi galériánkban nézegethetsz fotókat.