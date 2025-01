Ez a gyakori újévi fogadalom segít megelőzni az Alzheimer-kórt — de csak akkor, ha be is tartod

Vannak fogadalmak, amelyeknek a betartása nemcsak amiatt lehet fontos, mert közvetlen eredményt hoz, hanem azért is, mert hosszú távú hatásai is vannak. Ilyen fogalmak az életmóddal kapcsolatos ígéretek, ám a fogalom sok mindent takarhat, nem kizárólag az étkezéshez kapcsolható. Például a tanulás a jövőre is hatással lehet. Ha te is szeretnél valamilyen új ismertre szert tenni, különösen, ha egy új nyelv megtanulása a célod, jobb, ha betartod a magadnak tett fogadalmadat, és végig viszed, amit elterveztél, ugyanis kutatások szerint a nyelvtanulás sok egyéb haszna mellett a demencia, és az Alzheimer-kór megelőzésében is komoly szerepet játszik.

Az egynél több nyelv beszélése segíthet az Alzheimer-kór vagy a demencia más formáival szemben

Forrás: Shutterstock

Az egynél több nyelv beszélése segíthet abban, hogy az agyad ellenállóbb maradjon az Alzheimer-kór vagy a demencia más formáival szemben

A kétnyelvűség akár öt évvel is késleltetheti az Alzheimer-kór kialakulását azokhoz képest, akik csak egy nyelvet beszélnek— állítják a Concordia Egyetem kutatói. A mentális stimuláció, mint például a több nyelv beszélése, az egészséges táplálkozással, a rendszeres testmozgással, a jó alvással és a szem és fül egészségével együtt vélhetően segít megvédeni az agyat a romlástól.

Kutatók szkenneléssel vizsgálták a nyelvvel és az öregedéssel összefüggő agyi régiók ellenálló képességét. Azt találták, hogy a csak egy nyelvet beszélő embereknél kisebb volt a hippokampusz, vagyis az agynak a tanulásban és a memóriában részt vevő része. Ez a csökkenés nem volt megfigyelhető azoknál, akik két vagy több nyelven beszélnek.

A tanulmány egyik készítője elmondta: „A hippokampuszban, amely az agyban a tanulás és a memória fő régiója, és amelyet az Alzheimer-kór nagymértékben érint, nagyobb volt az agyállomány”.

A kutatók olyan felnőttek agyát hasonlították össze, akiknél Alzheimer-kórt, illetve enyhe kognitív károsodást diagnosztizáltak — ez egy olyan állapot, amikor valaki több memória- vagy gondolkodási nehézséget tapasztal, mint más vele egykorú társai —, illetve nem diagnosztizáltak. A kétnyelvűeknél nem volt változás a hippokampusz térfogatában, függetlenül attól, hogy Alzheimer-kórjuk milyen stádiumban volt.