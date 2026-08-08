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Csak a sasszeműek találják meg 5 másodperc alatt: te kiszúrod az elrejtett betűt ezen az IQ-teszten?

sasszem IQ-teszt illúzió
Nagy Anna
2026.08.08.
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Mindössze 5 másodperced van, hogy megtaláld az egyetlen eltérő betűt a rengeteg X között. Ez az IQ-teszt próbára teszi a megfigyelőképességedet, a koncentrációdat és azt is, hogyan teljesítesz időnyomás alatt. Vajon neked sikerül?

Ha szereted a gyors fejtörőket, ez az IQ-teszt garantáltan neked szól. Első pillantásra egyszerűnek tűnik a feladat, de az eltérő betű megtalálása jóval nagyobb kihívás, mint amilyennek látszik. Figyeld meg alaposan a képet, és próbáld megoldani, mielőtt lejár az idő!

IQ-teszt: találd meg az elrejtett betűt.
IQ-teszt: találd meg az elrejtett betűt.
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod az egyetlen eltérő betűt?

A feladvány első ránézésre csupán X betűk hosszú sorának tűnik. Valahol azonban egy másik betű rejtőzik, amelyet mindössze 5 másodperc alatt kell megtalálnod. A szoros időkorlát nemcsak izgalmasabbá teszi a kihívást, hanem azt is megmutatja, mennyire vagy képes gyorsan és pontosan észrevenni az apró eltéréseket.

Indul a visszaszámlálás!

Mielőtt válaszolnál, nézd át figyelmesen a képet. Ne kapkodj, mert az IQ-teszt megoldása sokkal kevésbé egyértelmű, mint elsőre gondolnád. És ami a legfontosabb: ne görgess túl gyorsan lejjebb, hiszen a megoldás közvetlenül a feladvány után következik.

Hogy halad a keresés?

Sikerült már megtalálnod az eltérő betűt?

Siess, mert mindjárt lejár az idő!

Sikerült megtalálnod? Mutatjuk az IQ-teszt megoldását

Ha időben kiszúrtad az eltérő betűt, gratulálunk! Ez azt jelenti, hogy kiváló a megfigyelőképességed, és gyorsan felismered a vizuális különbségeket.

Íme, a betűkereső IQ-teszt megoldása.
Forrás:  jagranjosh

Tetszett a kihívás? Oszd meg a családoddal vagy a barátaiddal, és derítsd ki, nekik sikerül-e 5 másodperc alatt megtalálniuk az elrejtett betűt!

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