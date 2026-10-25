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asztrológia

A te anyósod is köztük van? Ebből a 3 csillagjegyből kerülnek ki a legelviselhetetlenebbek

asztrológia csillagjegy anyós-meny
Klusovszki Kíra
2026.10.25.
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Nem minden anyós könnyíti meg a családba való beilleszkedést. Az asztrológia szerint három csillagjegy szülöttei különösen próbára tehetik a menyük türelmét.

Az anyós és meny közötti kapcsolat valljuk be, nem mindig felhőtlen. Vannak ugyanis, akik nehezen fogadják el, hogy gyermekük felnőtt, önálló életet él, és már nem ők hozzák meg helyette a legfontosabb döntéseket. Ez az anyai gondoskodás és szeretet könnyen kontrollá és irányításmániává is válhat, ezt pedig nem mindenki tűri el. Az asztrológia szerint ráadásul bizonyos csillagjegyek különösen hajlamosak lehetnek arra, hogy a családi béke helyett inkább még több konfliktust generáljanak.

Azt, hogy milyen kapcsolata van az anyósoknak a menyükkel, csillagjegyük is befolyásolja.
Azt, hogy milyen kapcsolata van az anyósoknak a menyükkel, csillagjegyük is befolyásolja. 
Forrás: 123rf.com
  • Azt, hogyan viselkedik veled az anyósod, a csillagjegye is befolyásolja. 
  • Néhány csillagjegy szülötte ugyanis ahelyett, hogy megkönnyítené a menye dolgát, inkább csak még jobban felpaprikázza.
  • Ha az anyósod ebbe a 3 csillagjegybe tartozik, nem lesz könnyű dolgod!

Ebbe a 3 csillagjegybe tartoznak a legnehezebb természetű anyósok

Bika

A Bika horoszkópú anyósok a végletekig képesek ragaszkodni a saját hagyományaikhoz, és az általuk felállított, már megszokott családi rendhez. Náluk a szeretetnyelv gyakran a gondoskodásban, legfőképp a főzésben és a háztartási tanácsokban mutatkozik meg. Ám ez a szokásuk egy idő után könnyen fojtogatóvá válhat, hiszen a menyüktől azt is elvárják, hogy mindent pontosan úgy csináljon, ahogy ők azt korábban megszokták.

Ha azonban a menyük mégsem az ő módszerei alapján vezeti a háztartást vagy neveli a gyerekeket, a Bika anyós passzív-agresszív módon vagy rideg, bántó kritikákkal adja a tudtára, hogy szerinte a dolgok rossz irányba haladnak.

Skorpió

Mind közül a legveszélyesebbek azok az anyósok, akik a Skorpió jegyében születtek. Ők ugyanis sosem harcolnak nyíltan, helyette a háttérből, finom pszichológiai trükkökkel és észrevehetetlen manipulációs technikákkal irányítanak. Rendkívül gyanakvóak, ezért képesek akár hónapokon át elemezni a család új tagját, egészen addig, míg ki nem tapintják a gyenge pontjait – azokat, amiket a leginkább fel tudnak használni ellene egy-egy nagyobb konfliktus során.

Ha úgy érzik, hogy veszélybe került az anyai pozíciójuk, és már nem ők a központi szereplők a gyermekük életében, hanem valaki más vette át az eddig megszokott helyüket, hajlamosak lehetnek az érzelmi zsarolásra, a titkolózásra vagy a pletykálkodásra.

Sérelmeiket pedig sosem fogják elfelejteni, és egy életen át bennük maradnak a menyükről alkotott negatív gondolataik.

Oroszlán

Az Oroszlán csillagjegyű anyósok felsőbbrendű tagként, a család királynőjeként tekintenek magukra. Számukra a legfontosabb, hogy minden figyelem rájuk irányuljon, ők legyenek a család központi tagjai, így gyakran szólhatnak a családi összejövetelek vagy a különleges alkalmak arról, hogy mindenki az ő csodálatukkal és elismerésükkel legyen elfoglalva, amit persze el is várnak.

Az Oroszlán anyák mindemellett rendkívül büszkék a saját gyerekükre, éppen ezért úgy érzik, hogy senki sem lehet elég jó az ő kis hercegük mellé, ezért rendre kritizálják a gyermekük választottját is.

Ráadásul, ha úgy érzik, hogy egy kicsit is háttérbe szorulnak, nem kapják meg a kellő tiszteletet és csodálatot, hajlamosak lehetnek jelenetet rendezni, megsértődni és burkolt megjegyzéseket tenni a menyükre azért, hogy aláássák az önbizalmát.

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