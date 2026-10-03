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asztrológia

3 csillagjegy, akit rémálom ápolni: betegen teljesen elviselhetetlenek

asztrológia csillagjegy beteg
Angyal Léna
2026.10.03.
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Van, aki egy komolyabb betegséget is hősiesen átvészel, és van, aki már egy kis torokfájással is úgy érzi, itt a világvége. Van három csillagjegy, aki ha beteg lesz, garantáltan nem marad észrevétlen: különleges bánásmódot, rengeteg figyelmet és némi extra türelmet igényelnek.

Nem mindenki viseli ugyanúgy a betegséget. Egyesek ilyenkor elvonulnak, magukra csukják az ajtót, és csak akkor szólnak, ha valamire tényleg szükségük van. Mások viszont még a takaró alól is képesek irányítani a környezetüket, és pontosan tudják, milyen teát, milyen ételt és milyen gondoskodást várnak el. Ha pedig nem azt kapják, szóvá is teszik, és nem is akármilyen stílusban. Nézzük, melyik három csillagjegy a legnehezebb beteg!

3 csillagjegy, akit rémálom ápolni: betegen teljesen elviselhetetlenek
3 csillagjegy, akit rémálom ápolni: betegen teljesen elviselhetetlenek
Forrás: 123.rf.com

Ha ez a 3 csillagjegy megbetegszik, készülj fel: különleges bánásmódot követelnek

Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen viseli, ha ledönti a lábáról egy betegség. Nem feltétlenül azért, mert jobban szenvednek, mint mások – egyszerűen csak sokkal látványosabban élik meg.

Kos – már attól ideges, hogy pihennie kell

A Kosnak maga a betegség mellett az is komoly büntetés, hogy nem csinálhatja azt, amit akar. A pihenés számára könnyen egyenlő a tétlenséggel, amit pedig kifejezetten nehezen visel. Ha ágynak esik, néhány óra után már azt számolgatja, mikor kelhet fel. Az sem ritka, hogy túl korán kijelenti: „már jól vagyok”, majd fél órával később újra visszafekszik. A környezetének ilyenkor az a legnehezebb, hogy hiába próbálja pihenésre bírni, a Kos fejben már rég folytatja a megszokott életét.

Mit visel el? A rövid, konkrét mondatokat. A hosszú sajnálkozást és a túlzott aggódást viszont gyorsan megunja.

Hogyan ápoljuk? Ne próbáld meg egész nap babusgatni, inkább vedd le róla azokat a feladatokat, amelyek miatt úgy érzi, muszáj felkelnie. Legyen kéznél minden, amire szüksége lehet, és ha már jobban érzi magát, akkor is próbáld megakadályozni, hogy azonnal visszatérjen a pörgéshez.

Mire van szüksége? Arra, hogy érezze: nincs lemaradva semmiről. Ha megnyugtatod, hogy a világ nélküle is forog tovább, könnyebben átadja magát a pihenésnek.

Oroszlán – betegként is elvárja a királyi bánásmódot

Az Oroszlán nem feltétlenül akarja beismerni, hogy mennyire rosszul van, de ha már ágyba került, bizony szeretné, ha ezt a környezete is észrevenné. Egy kis figyelem, kedvenc étel, tea vagy gondosan odakészített takaró csodákra képes nála. Ha viszont senki nem kérdezi meg, hogy van, könnyen megsértődhet. Nem biztos, hogy hangosan szóvá teszi, de pontosan megjegyzi, ki volt az, aki gondolt rá, és ki az, aki egész nap rá sem nézett. 

Mit visel el? A kedves érdeklődést, a törődést és egy kis kényeztetést.

Hogyan ápoljuk? Nem kell körülötte ugrálni, de időnként érdemes rákérdezni, szüksége van-e valamire. Egy tál leves, egy tea vagy a kedvenc sorozat bekészítve sokkal többet jelenthet neki, mint egy hosszú előadás arról, hogy pihennie kellene.

Mire van szüksége? Arra, hogy érezze: fontos. Ha ezt megkapja, sokkal könnyebben elfogadja, hogy néhány napig nem ő irányítja a világot.

Skorpió – nem panaszkodik, de azt várja, hogy észrevedd

A Skorpió a másik véglet. Nem biztos, hogy hangosan panaszkodik, amikor beteg, és akár azt is mondhatja, hogy nincs semmi baja. Ettől azonban még nagyon is igényelheti a törődést. Nála különösen fontos, hogy ne faggasd folyamatosan. Ha minden öt percben megkérdezed, hogy „na, most már jobban vagy?”, könnyen az ellenkező hatást éred el. Inkább biztosítsd róla, hogy ott vagy, ha szüksége van valamire, aztán hagyd nyugodtan pihenni.

Mit visel el? A csendet és a nyugalmat. A túlzott sajnálkozást viszont nem feltétlenül értékeli, az akár szorongáshoz is vezethet nála.

Hogyan ápoljuk? Készítsd oda neki, amire szüksége lehet, kérdezd meg egyszer, kell-e valami, majd adj neki teret. Ha valóban rosszul van, úgyis szólni fog.

Mire van szüksége? Arra, hogy tudja: számíthat rád. A Skorpió számára a gondoskodás nem feltétlenül a folyamatos jelenlétet jelenti, hanem azt, hogy amikor szüksége van rád, tényleg ott vagy.

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