Ez a csillagjegy képtelen eltitkolni, ha valaki nem szimpatikus neki: minden az arcára van írva

Nem mindenki tud ugyanolyan könnyen jó képet vágni egy kellemetlen helyzethez. Van, aki diplomatikusan kezeli azt is, ha valaki idegesíti, és inkább csendben marad, hogy ne bántsa meg a másikat. Mások azonban sokkal nehezebben tudják magukban tartani az érzéseiket. Az egyik csillagjegyhez különösen gyakran társítják azt a tulajdonságot, hogy nem szeret, és nem is tud színlelni. Ha valaki nem szimpatikus neki, nehezen tud úgy tenni, mintha minden rendben lenne.

Egy csillagjegy szinte képtelen titkolni az antipátiát.

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Egy csillagjegy reakciói gyakran többet mondanak minden kimondott szónál.

Apró jelek, amelyekből hamar kiderülhet, ha valakivel nincs egy hullámhosszon.

Eláruljuk, miért olyan nehéz számára elrejteni a valódi érzéseit és megjátszania magát.

Ez a csillagjegy nem tudja leplezni, ha valaki nem szimpatikus neki

A Kos az egyik leginkább szókimondó és ösztönös csillagjegy. Olyan tulajdonságokat kapcsolnak hozzá, mint a határozottság, a kezdeményezőkészség, az egyenesség és az erős reakciók. Éppen ezért nem feltétlenül az a típus, aki hosszasan képes fenntartani a tökéletesen kedves álarcot, amikor valakivel kapcsolatban rossz érzései vannak. Ha valami zavarja, azt a viselkedése könnyen megmutathatja. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden Kos azonnal konfliktust kezdeményez, ha valaki nem szimpatikus neki. Sokkal inkább arról van szó, hogy a jegyhez társított közvetlenség miatt nehezebben rejti el a valódi reakcióit.

Egy társaságban sokszor nem is a kimondott szavak árulják el, hogyan érzünk valaki iránt. A testbeszéd, a szemkontaktus, az arckifejezés mind olyan apró jelek lehetnek, amelyekből a környezetünk következtethet a hangulatunkra. A Koshoz kapcsolt temperamentumos személyiség miatt nála ezek a reakciók az asztrológiai leírások szerint különösen látványosak lehetnek. Ha valaki nem nyeri el a tetszését, előfordulhat, hogy egyszerűen kevesebbet kommunikál vele, rövidebben válaszol, vagy látványosan elveszíti az érdeklődését. Nem feltétlenül kell azonban arra gondolni, hogy ilyenkor szándékosan bántó akar lenni. Lehet, hogy egyszerűen nem szeretne olyan kapcsolatot fenntartani, amelyben nem érzi jól magát.