Menopauza: amikor a nő nem elvirágzik, hanem a lelkéből kezd ragyogni

Ha spirituálisabban közelítjük meg a menopauza kérdését, felismerhetjük, hogy egy sok szempontból különleges és értékes életszakasz kapujában állunk – már nem a külvilág elvárásai, hanem a saját belső igazságunk szerint kezdhetünk el élni.

Menopauza: változó test és újjáépülő lélek.

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A menopauza spirituális megközelítésben Változó test és újjáépülő lélek

A matronális korszak

Megfelelési kényszer helyett belső szabadság

Belső béke, vonzó kisugárzás

Helló új én

Menopauza: változó test és újjáépülő lélek

A menopauza világnapját 1984-ben a Nemzetközi Menopauza Társaság (IMS) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hívta életre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a változókor testi és lelki kihívásaira, valamint a megfelelő egészségügyi támogatás fontosságára.

Valljuk be, a menopauza nem éppen az a pillanat, amelyre pezsgőbontással készülünk. A hőhullámok, az éjszakai izzadás, az alvászavarok, a hirtelen hangulatingadozások és a makacsul gyarapodó kilók bizony komolyan próbára tehetik az önbizalmunkat. Hiába is tagadjuk, a hormonális változások nyomot hagynak a bőrünkön, a hajunkon – és bizony az intim életünket is befolyásolják. Nem csoda, ha ilyenkor időnként úgy érezzük, mintha a saját testünk idegenné válna a lelkünk számára.

Pedig van valami, amiről méltatlanul keveset beszélünk: amikor a testünk megváltozik, a személyiségünk számára ez hatalmas fejlődési lehetőséget is jelent. Ha nem próbálunk szélmalomharcot vívva, görcsösen szembeszállni az idő múlásával, felfedezhetjük ennek az időszaknak a különleges ajándékait.

A matronális korszak: a bölcs asszony megszületése

A spirituális női életciklusok egyik legismertebb felosztása a hármas istennő archetípusa: a Leány, az Anya és a Bölcs Asszony. Ez utóbbihoz kapcsolódik az úgynevezett matronális korszak, amely a női érettség, a hiteles önismeret és a belső tekintély szimbolikus időszaka.

A matróna szó eredetileg érett, tiszteletre méltó asszonyt jelentett. Ahogy az őskori matronális közösségekben a tapasztalt, idősebb nők vezették a törzset, úgy a modern nő életében a menopauza hozza el azt a korszakot, amikor a megszerzett élettapasztalata, magabiztossága és bölcsessége révén a saját élete – és családja – irányítójává, védelmezőjévé válik.