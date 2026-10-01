Menorexia: a rejtett evészavar, amely egyre több 40 feletti nőt érint

A menorexia nem egy hivatalos orvosi diagnózis, a kifejezés a menopauza és az anorexia szavak játékos összevonásából született, és elsősorban arra a jelenségre utal, amikor a változókor környékén erősödnek fel vagy jelennek meg először evészavaros viselkedések. A szakemberek szerint a középkorú érintettek sokszor láthatatlanok maradnak, mert a tünetek nem feltétlenül hasonlítanak arra, amit a közvélemény egy evészavarról gondol.

Az ismert evészavarok, a bulimia, anorexia, falásrohamok mellett létezik egy változókorban jelentkező, nem hivatalos nevén menorexia nevű jelenség is.

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Az evészavar nem csak a tinédzsereket érinti

Az evészavarok közé tartozik többek között az anorexia, a bulimia és a falászavar, és ezek nem tűnnek el automatikusan az életkor előrehaladtával. A HuffPost pszichológus szakértője szerint a középkorúak ugyanazokkal a tünetekkel küzdhetnek, mint a fiatalabb betegek: korlátozhatják az étkezésüket, falásrohamok jelentkezhetnek náluk vagy kompenzáló viselkedés alakulhat ki.

A háttér azonban sokszor más. A menopauza, a válás, az úgynevezett üres fészek időszaka, a krónikus betegségek, a test változása vagy éppen az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés mind olyan életesemények, amelyek felerősíthetik a testtel és az étkezéssel kapcsolatos problémákat.

Van, akinél évtizedek után tér vissza a probléma, menorexia formájában

Nem minden esetben teljesen új jelenségről van szó. Egyes érintettek már kamaszkorukban küzdöttek étkezési vagy testképproblémákkal, de csak évtizedekkel később alakult ki náluk klinikai szintű evészavar.

Másoknál viszont korábban egyáltalán nem volt ilyen probléma. A szakértők olyan nőkkel is találkoznak, akik a negyvenes vagy ötvenes éveikig alapvetően elégedettek voltak a testükkel, majd egyszer csak egyre többet kezdtek foglalkozni a súlyukkal, az étkezésükkel és a külsejükkel.

Ez azért is veszélyes, mert a környezetük könnyen azt gondolhatja: az illető egyszerűen csak egészségesebben szeretne élni.

A wellness mögött is megbújhat evészavar

Erin Parks, az Equip evészavar-kezeléssel foglalkozó szervezet egyik vezetője szerint a középkorúak evészavarai sokszor azért maradnak észrevétlenek, mert nem úgy néznek ki, ahogy a társadalom általában elképzeli ezeket a betegségeket.