Menorexia: a rejtett evészavar, amely egyre több 40 feletti nőt érint

A menorexia nem egy hivatalos orvosi diagnózis, a kifejezés a menopauza és az anorexia szavak játékos összevonásából született, és elsősorban arra a jelenségre utal, amikor a változókor környékén erősödnek fel vagy jelennek meg először evészavaros viselkedések. A szakemberek szerint a középkorú érintettek sokszor láthatatlanok maradnak, mert a tünetek nem feltétlenül hasonlítanak arra, amit a közvélemény egy evészavarról gondol.
Az evészavar nem csak a tinédzsereket érinti
Az evészavarok közé tartozik többek között az anorexia, a bulimia és a falászavar, és ezek nem tűnnek el automatikusan az életkor előrehaladtával. A HuffPost pszichológus szakértője szerint a középkorúak ugyanazokkal a tünetekkel küzdhetnek, mint a fiatalabb betegek: korlátozhatják az étkezésüket, falásrohamok jelentkezhetnek náluk vagy kompenzáló viselkedés alakulhat ki.
A háttér azonban sokszor más. A menopauza, a válás, az úgynevezett üres fészek időszaka, a krónikus betegségek, a test változása vagy éppen az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés mind olyan életesemények, amelyek felerősíthetik a testtel és az étkezéssel kapcsolatos problémákat.
Van, akinél évtizedek után tér vissza a probléma, menorexia formájában
Nem minden esetben teljesen új jelenségről van szó. Egyes érintettek már kamaszkorukban küzdöttek étkezési vagy testképproblémákkal, de csak évtizedekkel később alakult ki náluk klinikai szintű evészavar.
Másoknál viszont korábban egyáltalán nem volt ilyen probléma. A szakértők olyan nőkkel is találkoznak, akik a negyvenes vagy ötvenes éveikig alapvetően elégedettek voltak a testükkel, majd egyszer csak egyre többet kezdtek foglalkozni a súlyukkal, az étkezésükkel és a külsejükkel.
Ez azért is veszélyes, mert a környezetük könnyen azt gondolhatja: az illető egyszerűen csak egészségesebben szeretne élni.
A wellness mögött is megbújhat evészavar
Erin Parks, az Equip evészavar-kezeléssel foglalkozó szervezet egyik vezetője szerint a középkorúak evészavarai sokszor azért maradnak észrevétlenek, mert nem úgy néznek ki, ahogy a társadalom általában elképzeli ezeket a betegségeket.
A diétakultúra ugyanis rendkívül elterjedt. Az étkezések kihagyása, a túlzott testmozgás vagy a szigorú diéták – például bizonyos böjtölési módszerek – gyakran az egészséges életmód részeként jelennek meg. A probléma éppen ezért nem mindig feltűnő. Valaki kívülről úgy tűnhet, hogy egyszerűen csak tudatosabban étkezik, miközben a háttérben egyre erősebb szorongás és kényszeres kontroll áll.
A menopauza a testhez való viszonyt is felboríthatja
A változókor természetes testi átalakulással jár, amelyet nem mindenki él meg könnyen. A hormonális változások hatással vannak a testsúlyra, a testösszetételre és a hangulatra is, miközben a társadalom továbbra is erősen a fiatalságot és a karcsúságot idealizálja.
A szakemberek szerint ez különösen nehéz helyzetet teremthet: a nő egyszerre szembesül a testének természetes változásaival és azzal az üzenettel, hogy valahogyan vissza kellene szereznie a korábbi külsejét.
Az evészavarok azonban nem egyetlen ok miatt alakulnak ki. A szakértők szerint több tényező találkozása állhat a háttérben, például a menopauza, a megváltozott külső, a krónikus fájdalom, a veszteségek, a gyász vagy az életkorral kapcsolatos társadalmi előítéletek.
Az sem segít, ha minden problémára a fogyást ajánlják
A HuffPost szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos esetekben az egészségügyi problémák miatt adott tanácsok is rossz irányba vihetik az érintettet.
A középkorban gyakoriak lehetnek például a magas vérnyomással, vércukorszinttel vagy koleszterinszinttel kapcsolatos problémák. Ha ezekre az orvos elsősorban fogyást javasol, egy arra hajlamos ember könnyen szélsőséges diétába vagy túlzott testmozgásba kezdhet.
Lauren Muhlheim pszichológus szerint azonban az egészségi problémák kezelésének nem az egyetlen útja a fogyás. A túlzott diétázás és edzés ugyanis maga is hozzájárulhat egy evészavar kialakulásához.
Nem kell egyedül megküzdeni a problémával
A szakemberek szerint az egyik legfontosabb lépés annak felismerése, hogy a test változása önmagában nem probléma. A menopauza és az öregedés természetes testi folyamatok, és nem érdemes a jelenlegi testet folyamatosan a fiatalabb önmagunkhoz hasonlítani.
Más a helyzet akkor, ha valaki már szinte állandóan a súlyára, a testére gondol, vagy arra, mit ehet és mit nem. Ha ezek a gondolatok túl sok helyet foglalnak el a mindennapokban, érdemes szakemberhez fordulni.
Az evészavar komoly, akár életveszélyes állapot is lehet, ezért a szakértők speciális segítség igénybevételét javasolják. A felépülésben a megfelelő terapeuta vagy dietetikus mellett a sorstársak támogatása is sokat jelenthet.
A szakemberek szerint közben érdemes óvatosan kezelni azokat a reklámokat és közösségi médiás üzeneteket is, amelyek azt ígérik, hogy egy új diétával „visszakaphatjuk” a régi testünket vagy megfordíthatjuk az öregedést. A cél inkább az lenne, hogy a természetes testi változásokhoz kevesebb szégyennel és több elfogadással viszonyuljunk.
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