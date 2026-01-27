Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nagyanyád az oka, amiért majd utolér a menopauza!

Getty Images - MementoJpeg
klimax evolúció menopauza
Bába Dorottya
2026.01.27.
Gondolkoztál már azon, hogy miért klimaxolnak a nők? Nem, nem direkt szúr velünk ki a biológia, hanem jól megfontolt evolúciós okai vannak.

A női lét egyik legijesztőbb része, amikor ötvenes éveinkben utolér minket a menopauza csontos keze. Bizonyára mindenki agyán átfutott már legalább egyszer, hogy mégis mi lehet ennek az oka. A válasz egyszerre meglepő és félelmetes, már csak azért is mert a kardszárnyú delfinek segítettek benne. Ismerd meg az evolúció lenyűgöző logikáját!

Menopauza okai és a kardszárnyú delfinek
A kardszárnyú delfinek jelenthetik az áttörést a menopauza okainak megértésében.
Forrás:  Getty Images

A menopauza biológiája

  • Amikor nem lökődik ki több petesejt, bekövetkezik a menopauza.
  • A nagymama-hipotézis a klimax egyik legismertebb magyarázata.
  • A menopauza megértéséhez a kardszárnyú delfinek vihetnek minket közelebb.

A menopauza oka: a „nagymamaelmélet”

A petefészkek működésének leállásával a nők ösztrogén és progeszteron termelése is lelassul, változókorba lépünk; amikor pedig az utolsó petesejt is elfogyott, bekövetkezik a rettegett menopauza. Ez a jelenség egy sor kellemetlen tünettel jár együtt, melyet most helyhiány miatt nem sorolnánk fel. Ami a lényeg, hogy a klimaxot joggal élik meg a természet undok tréfájaként, evolúciós okairól pedig számos elmélet napvilágot látott.

Ezek közül a „nagymama-elmélet” a legelterjedtebb, ami szerint azok az embercsoportok voltak sikeresebbek a természetben, ahol a nagymamák termékeny életszakaszuk után is segítettek a gyereknevelésben. Ennek következtében egy közösség több gyereket tudott sikeresen felnevelni, így erősebb géneket is tudott örökíteni. Ez a hipotézis nagyon jól hangzik, csakhogy semmilyen tudományos bizonyíték nem tudta alátámasztani.

Ha a kardszárnyúak mesélni tudnának!

Hogyha meg akarjuk ismerni a klimax okait, egyet hátra kell lépni, és az egész állatvilágot figyelembe venni. A természetben élő emlősök ritkán élnek elég sokáig ahhoz, hogy megtapasztalják a menopauza tüneteit. A nőstény csimpánzok, amelyek esetén megfigyelték a menopauzát, fogságban élő példányok voltak, akik jóval idősebbek voltak, mint erdei fajtársaik. Azonban van egy állatcsoport, akiknél a természetben is rendszeresen előfordul a klimax: megtalálásukhoz a tengerbe kell ugrani.

Bizonyos fogascetek, például a beluga vagy a kardszárnyú delfin nőstényei is tovább élnek reproduktív életszakaszuk után.

Közülük is kiemelkednek a kardszárnyú delfinek, amelyek kisebb csoportokban élnek, amiket egy-egy idős, tapasztalt nőstény vezet. Az idősebb nőstény orkák szerepe azért is kulcsfontosságú, mert nem csak védelmezik a falkát, de az ő vadásztudásuk és tapasztalatuk is kell ahhoz, hogy családjuk fennmaradhasson. Ők ismerik a halak vándorlását, az időjárás változásait, ami segíti a túlélést, az idős matriarchák pedig nehezen tudnák átadni tudásukat ha borjaikat kéne istápolniuk.

Egy elmélet szerint az embereknél is hasonló evolúciós okokból van jelen a menopauza, hisz könyvtárak hiányában az idősek tapasztalatára kellett hagyatkozni.

A menopauza evolúciós okai

Mindezen elméletek továbbra is spekulációk, és további tudományos kutatások szükségesek ahhoz, hogy bebizonyosodjon a menopauza valódi oka. Azonban a cetek vizsgálata egy lépéssel közelebb vitt minket a megoldáshoz, ami a menopauza tüneteinek kezelésében is hasznos lehet.

