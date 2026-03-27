A változókor előszobája, amiről túl kevés szó esik – Ez vajon perimenopauza? Teszteld!

A legtöbben a perimenopauza alatt még nem is gondolnak a hormonális átalakulásra. A fáradtságot a stressznek tulajdonítják, az alvászavart a túlterheltségnek, a hangulatingadozást pedig a mindennapi gondoknak. Pedig lehet, hogy a szervezet már egy természetes életszakaszra készül. De vajon milyen tünetekre érdemes figyelni, és hogyan lehet támogatni a testet ebben az átmeneti időszakban?

Tudj meg mindent a perimenopauza tüneteiről és kialakulásáról!

Mi az a perimenopauza?

A perimenopauza, a menopauzát megelőző hormonális átmeneti időszak. Általában 35–45 éves kor között kezdődhet, és akár 8–10 évig is eltarthat.

”Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan változik: az ösztrogén szintje ingadozni kezd, a progeszteron termelődése csökken, a ciklusok rendszertelenné válhatnak. A hormonális hullámzás miatt a tünetek nem folyamatosak, hanem időnként erősebben, majd gyengébben jelentkeznek" – mondta dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász szakorvos a Fanny magazinnak.

Milyen tünetei vannak?

A perimanopauza okozta változások mindenkinél másképp jelentkeznek. Van, aki alig észleli őket, másoknál viszont már a korai években is kellemetlen panaszok jelennek meg.

A menstruáció változása: általában ez a legelső jel. Előfordulhat rövidebb vagy hosszabb ciklus, erősebb vagy gyengébb vérzés, kimaradó menstruációk, pecsételő vérzés. A ciklus kiszámíthatatlanná válhat.

Hőhullámok és éjszakai izzadás: ezek a legismertebb tünetek. Jellemzői a hirtelen melegségérzet, kipirulás, izzadás, szapora szívverés, az éjszakai izzadás miatti alvászavar.

Hangulatingadozás: a hormonális változások az idegrendszerre is hatnak. A perimenopauza gyakori tünetei közé tartozik az ingerlékenység, szorongás, hangulati hullámzás, motiváció csökkenés. Sokan ilyenkor úgy érzik, hogy nem ismernek önmagukra. Az alvászavar tovább erősítheti a fáradtságot és az ingerlékenységet.

Anyagcsere-változások: sokan ebben az időszakban veszik észre, hogy könnyebben híznak, különösen hasi tájékon. Ennek oka a hormonális változás, lassuló anyagcsere, izomtömeg csökkenése.

Memóriagondok: az „agyi köd” jelensége is gyakori panasz, melynek része a feledékenység, koncentrációs nehézség, szellemi fáradtság.

Bőr- és haj változások: Az ösztrogén csökkenése hat a bőr és a haj állapotára is. Előfordulhat szárazabb bőr, ráncok mélyülése, hajritkulás, törékeny körmök – tájékoztat a nőgyógyász.