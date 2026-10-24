Napi horoszkóp október 25.: A Nyilasnak környezetváltozásra van szüksége, a Bak ma ne ma fejtse meg önmagát

Október vége csendesebb hangulatot hozhat: az ember többet gondol arra, mi fontos neki, kik hiányoznak, és mi az, amit az utóbbi időben elhanyagolt. Ez nem feltétlenül szomorúság, inkább egyfajta számvetés, amelyhez nem kellenek nagy elhatározások. A vasárnapi időjárás kedvezhet egy rövidebb kimozdulásnak, de biztos, ami biztos, inkább vegyél számításba más lehetőségeket is. És nem is kell mindenáron kihasználni a napot: néha az is elég, ha nem menekülünk el a saját gondolataink elől. Lássuk, kinek mit üzen a ma napi horoszkóp!

A napi horoszkóp arra figyelmeztet, hogy van, hogy akkor értünk meg valamit, amikor már nem próbáljuk mindenáron megfejteni.

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Nem kell mindent, ami a héten történt, magaddal vinned a következő hétre.

A hiány és a hála néha egyszerre van jelen.

Attól, hogy valami nem oldódott meg, még láthatod tisztábban, mihez kezdesz vele.

Napi horoszkóp október 25.

Lássuk, mi vár a csillagjegyekre vasárnap!

Kos

Vasárnap délelőtt még nehezen engeded el a hét lendületét, és bosszanthat, ha mások lassabban mozdulnak, mint te. Később azonban rájössz, hogy nem minden késlekedés akadály. Lehet, hogy valaki egyszerűen más tempóban dolgozza fel a történteket, vagy most nincs kedve ahhoz, amit te kitaláltál. Ne vedd rögtön elutasításnak. Ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy minden a te elképzelésed szerint alakuljon, a nap végére kevésbé leszel feszült – és még az is kiderülhet, hogy a másiknak volt egy jó ötlete.

Bika

Ma hiányzik a melegség, a meghitt otthon érzése. Hiába keresed a tárgyakban, a megszokott rutinokban, nem találod, nem véletlenül. Most inkább azok a pillanatok hiányoznak, amikor még nem kellett megfelelned senkinek, egyszerűen önmagad lehettél. Beszélgess valakivel, aki igazán közel áll hozzád – pár mondat is visszahozhat valamit az érzésből. Ha pedig inkább egyedül lennél, ne érezd önzőnek magad. A nyugalom nem elfordulás másoktól, hanem annak feltétele, hogy később valóban jelen tudj lenni az életükben.

Ikrek

Egy beszélgetésből ma olyan részlet maradhat meg benned, amely fölött máskor könnyedén átsiklanál. Nem biztos, hogy a másik szándékosan mondott el valami fontosat – lehet, hogy éppen a mellékesnek tűnő megjegyzés talál célba. Ne siess tovább a következő témára. Ha valami megérintett vagy elgondolkodtatott, hagyj neki egy kis időt. Ugyanakkor ne próbáld kitalálni, mit akart valaki valójában mondani, ha ezt egyszerűen meg is kérdezheted tőle. A kíváncsiság most többet ér a találgatásnál.