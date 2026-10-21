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2026. okt. 21., szerda Orsolya

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kapcsolat

3 csillagjegy, aki teljesen tönkretesz a féltékenységével − Úgy szeret, hogy megfulladsz mellette

kapcsolat csillagjegy féltékenység bizalom
Angyal Léna
2026.10.21.
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A gyanú sok kapcsolatban felüti a fejét, de nem mindenki kezeli ugyanúgy a bizonytalanságot. Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, amelyek különösen nehezen viselik, ha a párjuk mások figyelmét is élvezi. Ha egyszer eluralkodik rajtuk a féltékenység, a szerelem könnyen átcsaphat állandó gyanakvásba és birtoklási vágyba.

Van, aki csak egy kicsit több figyelemre vágyik, más viszont már attól is rosszul érzi magát, ha a párja egy idegennel beszélget hosszabban. A féltékenység mögött gyakran a veszteségtől való félelem, a bizonytalanság vagy a bizalom hiánya húzódik meg, így ha te is hajlamos vagy rá, érdemes elgondolkoznod, nálad mi okozza. Valóban a partnered viselkedése gyanús, vagy csupán te látsz bele olyat a magatartásába, ami nincs is ott. 

Vannak csillagjegyek, akik féltékenyebbek, mint mások.
Vannak csillagjegyek, akik féltékenyebbek, mint mások.
Forrás: 123.rf.com

Ez a 3 legféltékenyebb csillagjegy

Az asztrológia három olyan csillagjegyet emel ki, amelyek hajlamosak lehetnek arra, hogy a kelleténél komolyabban vegyék a szerelmi riválisok jelenlétét, vagy azt képzeljék, hogy egy harmadik férkőzött a kapcsolatukba. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden Skorpió, Bika vagy Oroszlán folyton féltékeny lenne, csak annyit, hogy személyiségükből fakadóan birtoklóbbak, mint a többiek. 

Bika: nehezen viseli a bizonytalanságot.

A Bika számára a stabilitás és a kiszámíthatóság különösen fontos. Ha elköteleződik valaki mellett, hosszú távra tervez, és azt szeretné érezni, hogy a kapcsolat biztos alapokon áll. Éppen ezért felkavarhatja, ha a párja hirtelen távolságtartóvá válik, titkolózik, vagy egy másik emberrel kezd feltűnően sok időt tölteni. Az asztrológiai jellemzések szerint a Bika féltékenységében a birtoklási vágy nagy szerepet kaphat. Nem feltétlenül rendez nagy jeleneteket, de sokáig őrizheti magában a rossz érzéseit, és nehezen felejtheti el, ha egyszer megbántották. Makacssága miatt a bizalom helyreállítása is időbe telhet nála. Ha azonban megtanulja nyíltan megfogalmazni a félelmeit, és nem akarja mindenáron ellenőrizni a másikat, a hűség és az elköteleződés a kapcsolat egyik legnagyobb erősségévé válhat.

Oroszlán – Kiakad, ha nem ő áll a figyelem középpontjában

Az Oroszlánt gyakran magabiztos, büszke és figyelemkedvelő jegyként írják le. Ahogy az élet minden területén, úgy a szerelemben szeretné különlegesnek érezni magát, és fontos számára, hogy a párja kimutassa az érzéseit. Ha azt látja, vagy látni véli, hogy valaki más kapja meg azt a figyelmet, amelyre ő vágyik, könnyen elbizonytalanodhat. Féltékenysége látványos lehet: sértődöttséggel, heves reakciókkal jelezheti a rossz érzéseit. A háttérben azonban sokszor az a félelem húzódhat meg, hogy már nem ő a legfontosabb a másik számára. Ha elegendő megerősítést kap, és a kapcsolatban mindketten biztonságban érzik magukat, az Oroszlánnak sem kell versengésként megélnie minden külső figyelmet.

Skorpió: ha egyszer gyanakodni kezd, nehéz megnyugtatni

A Skorpiót az asztrológia az egyik legintenzívebb érzelmi világú csillagjegyként tartja számon. Ha szerelmes, mélyen kötődik a párjához, és sokszor ugyanezt az elköteleződést várja a másiktól is. Éppen ezért különösen érzékenyen reagálhat arra, ha úgy érzi, valaki veszélyezteti a kapcsolatát. A Skorpió féltékenysége nem feltétlenül látványos jelenetekben mutatkozik meg. Előfordulhat, hogy inkább figyel, kérdez, és megpróbálja összerakni az apró részleteket. Ha valami gyanúsnak tűnik számára, nehezen engedi el a gondolatot, és hajlamos lehet a legártatlanabb helyzetek mögött is többet sejteni. Szenvedélyessége miatt a szerelemben mindent vagy semmit alapon gondolkodhat, így a bizalom megingása különösen fájdalmas lehet számára. A Skorpió számára a kulcs a bizalom és az őszinte kommunikáció. Ha azonban a féltékenység ellenőrzésbe, számonkérésbe vagy a másik szabadságának korlátozásába fordul, az már nem a mély érzelmek, hanem a kapcsolatot romboló viselkedés jele.

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