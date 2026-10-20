Toxikus pozitivitás és megmentőszindróma: a spirituális elkerülés csapdái

Mindenekelőtt szögezzük le: fantasztikus dolog, ha spirituális szemléletünk van. A nyitottság a láthatatlan világra, a kozmikus összefüggések keresése és az Istenbe vetett hit hatalmas belső erőt és csodás iránytűt jelenthet. Igen vékony azonban a mezsgye, ahol a szellemi beállítottságunk észrevétlenül átválthat önbecsapásba. A spirituális elkerülés (spiritual bypassing) jelensége arra figyelmeztet, hogy a lelki kapaszkodók keresése olykor menekülésbe torkollhat a valós problémáink elől.

A spirituális elkerülés egyik csapdája, hogy kívülről várjuk a változást.

Forrás: 123rf

A spirituális elkerülés csapdájában Honnan ered a spirituális elkerülés?

Mik a rejtett csapdák?

Honnan ered a spirituális elkerülés?

Bár a jelenség napjainkban éli virágkorát, a fogalom nem új keletű: a kifejezést John Welwood pszichológus és buddhista tanító alkotta meg 1984-ben. Welwood a saját közösségében figyelt fel arra, hogy az emberek a meditációt, a transzcendens tanításokat és a gyakorlatokat egyfajta pajzsként használják.

Ahelyett, hogy a spiritualitás segített volna nekik szembenézni a valós problémáikkal, inkább eszközévé vált az érzelmi sebek, a gyermekkori traumák és a párkapcsolati minták, krízisek elfedésének. A szindróma gyökerét egy mélyen emberi reflex adja: a fájdalom elől menekülni próbálunk, amit az egónk egy szebb, nemesebb csomagolásban tálal.

Vajon te már valódi tudatosságra ébredtél, vagy csak megtanultad ezoterikus köntösbe bújtatni az elakadásaidat?

Lássuk azt a 7 csapdát, amit a spirituális ego és a különféle spirituális szindrómák állítanak nekünk!

A rejtett csapdák

Spirituális gőg

„Én már magasabb szinten működöm és rezgek.”

Néhány ezoterikus anyag és meditációs elvonulás után könnyen megszülethet bennünk a szellemi felsőbbrendűség illúziója. Attól, hogy valaki járatos a jógában vagy egyes okkult tanokban, még nem jelenti azt, hogy valódi empátiával és megértéssel bír. Az igazi spirituális fejlődés alázattal jár, nem pedig spirituális gőggel.

Toxikus pozitivitás

„Gondolkodj pozitívan, a düh és a félelem alacsony rezgésszintű érzelem.”

Ez a hozzáállás a leggyorsabb út az érzelmi elfojtás felé. A fájdalom nem tűnik el attól, hogy nem veszünk róla tudomást. A világ nem fekete - fehér, hanem igen sokszínű - ahogy eredendően az érzelmeink is. Néha egy őszinte sírás és a mélypont megélése közelebb visz minket a teljességhez és a gyógyuláshoz, mint száz erőltetett, pozitív affirmáció.