Toxikus pozitivitás és megmentőszindróma: a spirituális elkerülés csapdái

Mindenekelőtt szögezzük le: fantasztikus dolog, ha spirituális szemléletünk van. A nyitottság a láthatatlan világra, a kozmikus összefüggések keresése és az Istenbe vetett hit hatalmas belső erőt és csodás iránytűt jelenthet. Igen vékony azonban a mezsgye, ahol a szellemi beállítottságunk észrevétlenül átválthat önbecsapásba. A spirituális elkerülés (spiritual bypassing) jelensége arra figyelmeztet, hogy a lelki kapaszkodók keresése olykor menekülésbe torkollhat a valós problémáink elől.
A spirituális elkerülés csapdájában
- Honnan ered a spirituális elkerülés?
- Mik a rejtett csapdák?
Honnan ered a spirituális elkerülés?
Bár a jelenség napjainkban éli virágkorát, a fogalom nem új keletű: a kifejezést John Welwood pszichológus és buddhista tanító alkotta meg 1984-ben. Welwood a saját közösségében figyelt fel arra, hogy az emberek a meditációt, a transzcendens tanításokat és a gyakorlatokat egyfajta pajzsként használják.
Ahelyett, hogy a spiritualitás segített volna nekik szembenézni a valós problémáikkal, inkább eszközévé vált az érzelmi sebek, a gyermekkori traumák és a párkapcsolati minták, krízisek elfedésének. A szindróma gyökerét egy mélyen emberi reflex adja: a fájdalom elől menekülni próbálunk, amit az egónk egy szebb, nemesebb csomagolásban tálal.
Vajon te már valódi tudatosságra ébredtél, vagy csak megtanultad ezoterikus köntösbe bújtatni az elakadásaidat?
Lássuk azt a 7 csapdát, amit a spirituális ego és a különféle spirituális szindrómák állítanak nekünk!
A rejtett csapdák
Spirituális gőg
„Én már magasabb szinten működöm és rezgek.”
Néhány ezoterikus anyag és meditációs elvonulás után könnyen megszülethet bennünk a szellemi felsőbbrendűség illúziója. Attól, hogy valaki járatos a jógában vagy egyes okkult tanokban, még nem jelenti azt, hogy valódi empátiával és megértéssel bír. Az igazi spirituális fejlődés alázattal jár, nem pedig spirituális gőggel.
Toxikus pozitivitás
„Gondolkodj pozitívan, a düh és a félelem alacsony rezgésszintű érzelem.”
Ez a hozzáállás a leggyorsabb út az érzelmi elfojtás felé. A fájdalom nem tűnik el attól, hogy nem veszünk róla tudomást. A világ nem fekete - fehér, hanem igen sokszínű - ahogy eredendően az érzelmeink is. Néha egy őszinte sírás és a mélypont megélése közelebb visz minket a teljességhez és a gyógyuláshoz, mint száz erőltetett, pozitív affirmáció.
Sorsbélyeg
„Biztosan ez a karmám, vagy Isten akarata.”
Sokadjára is egy hozzánk méltatlan kapcsolatban vagy újabb anyagi krízisben találjuk magunkat? Önvizsgálat helyett egyszerűbb sok mindent a sorsra vagy családi karmára fogni... Ez a fajta önfelmentés megfoszt minket a személyes felelősségvállalástól. Az univerzumra hivatkozni kényelmesebb, mint kimondani: „Ezeket a döntéseket én hoztam meg, a szituációk bevonzásában a sérült önbecsülésem is szerepet játszott - itt az ideje határokat húznom és rendet tennem önmagamban”.
A megmentőszindróma
Mindig te vagy az, aki törődik mások lelkével, és saját élete helyett inkább a többiek sorsát egyengeti? A segítő szándék csodás, de vajon feltetted- e már magadnak a kérdést: nem azért foglalkozol folyton mások sebeivel, mert a sajátjaiddal túl fájdalmas lenne szembenézni?
Spirituális függőség
Azt hiszed, ha állandóan workshopokra jársz, vagy elmész a huszadik beavatásra, az majd elhozza a lelki békédet? Ha minden választ külső eszközöktől vagy guruktól vársz, örök kereső maradsz. A valódi önismerethez csak te magad kellesz – illetve egy csendes szoba a kíméletlen belső őszinteség „társaságában”.
A jelek fogságában
Angyalszámokat, univerzális szimbólumokat keresel minden rendszámtáblán, esetleg teljesen döntésképtelen vagy a tarot-kártyád nélkül? Ha már a legegyszerűbb lépéseket sem mered megtenni égi „jóváhagyás” nélkül, akkor teljesen átadtad az irányítást az életed felett. Ne feledd, a kormány a te kezedben van, az univerzum jelei pedig az útjelző tábláid.
Érzelmi „szentség”
„Egy spirituális nő sosem lehet dühös” – Jaj, dehogynem! Sőt, néha akadnak olyan helyzetek, amikor erőteljesen fel kell emelnünk a hangunkat. Ha minden kellemetlen emberi megnyilvánulást spirituális kudarcként élsz meg, elvágod magad a valódi szükségleteidtől. A harag gyakran egy „szent” jelzés, ami arra figyelmeztet: valaki rendkívüli mértékben átlépte a határaidat.
Ne félj felismerni és letenni az álarcaidat, és merj őszintén, önazonosan jelen lenni a nehezebb pillanataidban. Az igazi spiritualitás pont abban nyilvánul meg, amikor az elkerülés helyett a saját tökéletlenségedet is képes vagy szeretettel elfogadni.
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