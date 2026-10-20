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Toxikus pozitivitás és megmentőszindróma: a spirituális elkerülés csapdái

john welwood spirituális elkerülés csapda
Szlovák Eszter
2026.10.20.
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Veled is nap mint nap szembejön a közösségi médiában a tökéletesen esztétikus, fehérbe öltözött, rózsakvarcot szorongató nő képe, aki arról mesél, hogy elég egy kis pozitív manifesztáció, és az élet minden nehézsége elillan? A spirituális elkerülés egyik csapdája éppen az, hogy az égi üzenetek, kristályok, napi jóslatok és az univerzális bölcsességek olyan megnyugtató érzést adhatnak, amelyek elterelik a figyelmünket a valódi, mély lelki munkáról.

Mindenekelőtt szögezzük le: fantasztikus dolog, ha spirituális szemléletünk van. A nyitottság a láthatatlan világra, a kozmikus összefüggések keresése és az Istenbe vetett hit hatalmas belső erőt és csodás iránytűt jelenthet. Igen vékony azonban a mezsgye, ahol a szellemi beállítottságunk észrevétlenül átválthat önbecsapásba. A  spirituális elkerülés (spiritual bypassing)  jelensége arra figyelmeztet, hogy a lelki kapaszkodók keresése olykor menekülésbe torkollhat a valós problémáink elől.  

spirituális elkerülés
A spirituális elkerülés egyik csapdája, hogy kívülről várjuk a változást.
Forrás: 123rf

A spirituális elkerülés csapdájában

  • Honnan ered a spirituális elkerülés?
  • Mik a rejtett csapdák?

Honnan ered a spirituális elkerülés?

Bár a jelenség napjainkban éli virágkorát, a fogalom nem új keletű: a kifejezést John Welwood pszichológus és buddhista tanító alkotta meg 1984-ben. Welwood a saját közösségében figyelt fel arra, hogy az emberek a meditációt, a transzcendens tanításokat és a gyakorlatokat egyfajta pajzsként használják.

Ahelyett, hogy a spiritualitás  segített volna nekik szembenézni a valós problémáikkal, inkább eszközévé vált az érzelmi sebek, a gyermekkori traumák és a párkapcsolati minták, krízisek elfedésének. A szindróma gyökerét egy mélyen emberi reflex adja: a fájdalom elől menekülni próbálunk, amit az egónk egy szebb, nemesebb csomagolásban tálal.  

Vajon te már valódi tudatosságra ébredtél, vagy csak megtanultad ezoterikus köntösbe bújtatni az elakadásaidat? 

Lássuk azt a 7 csapdát, amit a spirituális ego és a különféle spirituális szindrómák állítanak nekünk!

 

A rejtett csapdák

Spirituális gőg

„Én már magasabb szinten működöm és rezgek.”  

Néhány ezoterikus anyag és meditációs elvonulás után könnyen megszülethet bennünk a szellemi felsőbbrendűség illúziója. Attól, hogy valaki járatos a jógában vagy egyes okkult tanokban, még nem jelenti azt, hogy valódi empátiával és megértéssel bír. Az igazi spirituális fejlődés alázattal jár, nem pedig spirituális gőggel.

Toxikus pozitivitás

„Gondolkodj pozitívan, a düh és a félelem  alacsony rezgésszintű érzelem.”

Ez a hozzáállás a leggyorsabb út az érzelmi elfojtás felé. A fájdalom nem tűnik el attól, hogy nem veszünk róla tudomást. A világ nem fekete - fehér, hanem igen sokszínű -  ahogy eredendően az érzelmeink is. Néha egy őszinte sírás és a mélypont megélése közelebb visz minket a teljességhez és a  gyógyuláshoz, mint száz erőltetett, pozitív affirmáció

Sorsbélyeg

„Biztosan ez a karmám, vagy Isten akarata.” 

Sokadjára is egy hozzánk méltatlan kapcsolatban vagy újabb anyagi krízisben találjuk magunkat? Önvizsgálat helyett egyszerűbb sok mindent a sorsra vagy családi karmára fogni... Ez a fajta önfelmentés megfoszt minket a személyes felelősségvállalástól. Az univerzumra hivatkozni kényelmesebb, mint kimondani: „Ezeket a döntéseket én hoztam meg, a szituációk bevonzásában a sérült önbecsülésem is szerepet játszott - itt az ideje határokat húznom és rendet tennem önmagamban”.  

A megmentőszindróma

Mindig te vagy az, aki törődik mások lelkével,  és saját élete helyett inkább a többiek sorsát egyengeti? A segítő szándék csodás, de vajon feltetted- e már magadnak a kérdést:  nem azért foglalkozol folyton mások sebeivel, mert a sajátjaiddal túl fájdalmas lenne szembenézni

Sokan azt hiszik, hogy majd a huszadik beavatás elhozza a lelki békéjüket.
Forrás: 123rf

Spirituális függőség

Azt hiszed, ha állandóan workshopokra jársz, vagy elmész a huszadik beavatásra, az majd elhozza a lelki békédet? Ha minden választ külső eszközöktől vagy guruktól vársz, örök kereső maradsz. A valódi önismerethez csak te magad kellesz – illetve egy csendes szoba a kíméletlen belső őszinteség „társaságában”.

A jelek fogságában

Angyalszámokat, univerzális szimbólumokat  keresel minden rendszámtáblán, esetleg teljesen döntésképtelen vagy a tarot-kártyád nélkül?  Ha már a legegyszerűbb lépéseket sem mered megtenni égi „jóváhagyás” nélkül, akkor teljesen átadtad az irányítást az életed felett.  Ne feledd, a kormány a te kezedben van, az univerzum jelei pedig az útjelző tábláid.

Érzelmi „szentség”  

„Egy spirituális nő sosem lehet  dühös” – Jaj, dehogynem! Sőt, néha akadnak olyan helyzetek, amikor erőteljesen fel kell emelnünk a hangunkat. Ha minden kellemetlen emberi megnyilvánulást spirituális kudarcként élsz meg, elvágod magad a valódi szükségleteidtől. A harag gyakran egy „szent” jelzés, ami arra figyelmeztet: valaki rendkívüli mértékben átlépte a határaidat.  

Ne félj felismerni és letenni az álarcaidat, és merj őszintén, önazonosan jelen lenni a nehezebb pillanataidban. Az igazi spiritualitás pont abban nyilvánul meg, amikor az elkerülés helyett a saját tökéletlenségedet is képes vagy szeretettel elfogadni.

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