Válaszolj a kérdésekre, és fedezd fel a benned szunnyadó őszi boszorkányenergiát

Ismerd meg a saját őszi boszorkányenergiádat, és engedd, hogy a benned szunnyadó varázslat kiteljesedjen. Lehetséges, hogy kissé már eltávolodtál az ősanyától, de személyiségtesztünkkel könnyedén fényt deríthetsz arra a titokzatos erőre, ami ebben a misztikus évszakban ural téged.

Az ősz a mágia és a varázslat évszaka, amikor könnyedén felfedezheted, melyik boszorkányos női energia lakozik benned.

Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt, ami felfedi, mi a te őszi boszorkány energiád!

Az ősz a varázslat és a titkok időszaka, amikor a természet átalakul, és a misztikum ereje mindent átjár. Ám, nem mindenkit leng körül ugyanaz ősi női energia. Ez a személyiségteszt pont ebben segít neked, hogy felfedezd, melyik különleges őszi boszorkány-archetípus rezonál leginkább veled. Ennek ismeretében képessé válhatsz a saját belső erőd és kreativitásod megélésére. Az ősz tehát nem csupán a külső változásról szól, hanem arról is, hogy rátalálj a saját belső mágiádra.

Válaszolj őszintén az alábbi kérdésekre, hogy megtudd, milyen boszorkányenergiák munkálnak leginkább benned! Ezzel az önismereti utazással tudatosabban és erőteljesebben élheted meg az őszi időszakot, és megtalálhatod a saját különleges varázsodat.

Teszteld magad!

Hogyan töltenéd el a tökéletes őszi délutánt?

A. Egy titokzatos sétával az erdő mélyén, ahol az avar alatt suttogó árnyakat figyelem

B. Bekuckózva egy meleg szobában, ahol egy pohár finom főzetet kortyolgathatok

C. Barátokkal egy hangulatos, gyertyafényes összejövetelen, ahol közösen teremtünk varázst

D. Mágikus alkotásba merülve: festés, főzés vagy épp egy szertartás közben

Melyik őszi boszorkányfőzet illik leginkább hozzád?

A. Fahéjas-almás elixír, ami megnyugtatja a lelket

B. Forró, füstös csokoládés varázsital

C. Diós tökös kence

D. Mézes-gyömbéres főzet

Melyik boszorkányos tulajdonság áll hozzád a legközelebb?

A. A természet ősi titkainak tudója

B. Az otthon melegének és biztonságának őrzője

C. A közösség összefogó és motiváló energiáinak ismerője

D. Az alkotó, inspiráló és megújító mágiák használója

Milyen zenét választanál egy őszi varázslathoz?

A. A természet hangjait és suttogó dallamokat

B. Mély, melankolikus varázslatos balladákat