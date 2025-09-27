Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Válaszolj a kérdésekre, és fedezd fel a benned szunnyadó őszi boszorkányenergiát

Shutterstock - Ironika
Az ősz, mint a mágia és varázslat időszaka remek lehetőséget teremt, hogy felfedezd a benned lakozó boszorkányt. Ezzel a személyiségteszttel egyszerűen kiderítheted, melyik női energia varázslatai hatnak rád.

Ismerd meg a saját őszi boszorkányenergiádat, és engedd, hogy a benned szunnyadó varázslat kiteljesedjen. Lehetséges, hogy kissé már eltávolodtál az ősanyától, de személyiségtesztünkkel könnyedén fényt deríthetsz arra a titokzatos erőre, ami ebben a misztikus évszakban ural téged. 

Az ősz a mágia és a varázslat évszaka, amikor könnyedén felfedezheted, melyik boszorkányos női energia lakozik benned.
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt, ami felfedi, mi a te őszi boszorkány energiád!

Az ősz a varázslat és a titkok időszaka, amikor a természet átalakul, és a misztikum ereje mindent átjár. Ám, nem mindenkit leng körül ugyanaz ősi női energia. Ez a személyiségteszt pont ebben segít neked, hogy felfedezd, melyik különleges őszi boszorkány-archetípus rezonál leginkább veled. Ennek ismeretében képessé válhatsz a saját belső erőd és kreativitásod megélésére. Az ősz tehát nem csupán a külső változásról szól, hanem arról is, hogy rátalálj a saját belső mágiádra.

Válaszolj őszintén az alábbi kérdésekre, hogy megtudd, milyen boszorkányenergiák munkálnak leginkább benned! Ezzel az önismereti utazással tudatosabban és erőteljesebben élheted meg az őszi időszakot, és megtalálhatod a saját különleges varázsodat.

Teszteld magad!

Hogyan töltenéd el a tökéletes őszi délutánt?

A. Egy titokzatos sétával az erdő mélyén, ahol az avar alatt suttogó árnyakat figyelem

B. Bekuckózva egy meleg szobában, ahol egy pohár finom főzetet kortyolgathatok

C. Barátokkal egy hangulatos, gyertyafényes összejövetelen, ahol közösen teremtünk varázst

D. Mágikus alkotásba merülve: festés, főzés vagy épp egy szertartás közben

Melyik őszi boszorkányfőzet illik leginkább hozzád?

A. Fahéjas-almás elixír, ami megnyugtatja a lelket

B. Forró, füstös csokoládés varázsital

C. Diós tökös kence

D. Mézes-gyömbéres főzet

Melyik boszorkányos tulajdonság áll hozzád a legközelebb?

A. A természet ősi titkainak tudója

B. Az otthon melegének és biztonságának őrzője

C. A közösség összefogó és motiváló energiáinak ismerője 

D. Az alkotó, inspiráló és megújító mágiák használója

Milyen zenét választanál egy őszi varázslathoz?

A. A természet hangjait és suttogó dallamokat

B. Mély, melankolikus varázslatos balladákat

C. Vidám, életörömtől pezsdülő boszorkánydalokat

D. Erőteljes, kreatív és misztikus ritmusokat

Milyen érzés kerít a hatalmába ősszel?

A. A béke és mély összhang a természettel

B. Meghittség és biztonság

C. Közösségi erő és öröm

D. Inspiráció és átalakulás

Melyik őszi boszorkányszín fejezi ki legjobban a lelkedet?

A. Arany és mély barna árnyalatok

B. Sötét bordó, füstös narancs

C. Élénk rubinvörös és tűzpiros

D. Lágy narancssárga és aranysárga 

Mi tölti fel leginkább a boszorkányenergiádat ősszel?

A. Az erdő szellemeinek hívása és csendje

B. A meleg lángok és családi rituálék

C. A barátokkal való közös varázslatok és nevetések

D. Az alkotásból fakadó megújulás és energia

A személyiségteszt eredményéből kiderül, melyik őszi női energia ural téged.
Forrás: Shutterstock

A személyiségteszt eredménye

Számold össze, melyik betűből (A, B, C vagy D) választottál a legtöbbet, és tudd melyik melyik boszorkány-személyiség áll hozzád a legközelebb! 

Ha a legtöbb válaszod A - Az erdő boszorkánya

Te az ősz misztikus erdőjének őrzője vagy. Mély kapcsolatot ápolsz a természettel és annak titkaival. A csendben békére és harmóniára lelsz. Ez a boszorkányenergia a belső nyugalom és ősi bölcsesség forrása. Elsősorban rád van hatással, téged tölt meg erővel, hogy képes légy a rideg telet átvészelni.

Ha a legtöbb válaszod B - Az otthon boszorkánya

Te az otthon melegének és védelmének boszorkánya vagy. Szereted a meghitt, biztonságos légkört, ahol a szívedet egy pohár főzet vagy egy családi rituálé tölti meg. Ez az energia a szeretet és a biztonság mágiája, amivel képes vagy a körülötted élőket feltölteni és megnyugtatni.

Ha a legtöbb válaszod C - A közösség boszorkánya

Te az ősz társasági és vidám boszorkánya vagy. Az együtt töltött idő és a közös nevetés adnak neked erőt. Ez a boszorkányenergia a közösség varázsát hordozza, ami összeköt és felemel, de nem csak téged, hanem az egész környezetedet.

Ha a legtöbb válaszod D - Az alkotás boszorkánya 

Te az ősz megújító és kreatív boszorkánya vagy. A varázslatot az alkotásban találod meg, legyen az festés, sütés vagy bármilyen kreatív tevékenység. Ez az energia inspirál és segít, hogy erővel és új ötletekkel töltsd meg az őszi időszakot. Ez a női energia is inkább rád hat, de a mágiád hatására készült alkotásaiddal mások életét is feltöltheted.

5 bizarr szerelmi mágia ősanyáinktól: elképesztő módon szerezték meg a kiszemeltjüket régen

Egy szerelmes nő akármit bevet, csakhogy megkaparintsa kiszemeltje szívét. A legelszántabb lányok bizarr szerelmi mágiát alkalmaztak - ezekből szemezgettünk.

Boszorkányság a szerelemben: mit tud a harmadik felet kivonó varázslat?

Amikor a szerelem mellé besétál egy harmadik, sokan nyúlnak a telefonhoz. És nem azért, hogy a partnerüket hívják fel, hanem mert TikTok-varázslatokat keresnek. De vajon mennyire jó ötlet ez?

Tükörmágia: ha így használod, komoly veszélyekkel nézhetsz szembe

A boszorkányok szerint a tükör több, mint sminkelésre használt üveglap. Ártatlan játék a tükörrel, vagy démonidézés egy telefon fényben? Megnéztük, mi zajlik a TikTok legsötétebb bugyraiban, és azt, miért olyan veszélyes a tükörmágia.

 

 

