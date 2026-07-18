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Ezért kérsz folyamatosan bocsánatot – Itt az ideje kilépned a fawning kártékony csapdájából

gesztus pszichológia bocsánatkérés
Life.hu
2026.07.18.
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A folyamatos bocsánatkérés mögött sokszor több van, mint egyszerű megszokás. Az angolul csak „fawning”-nak nevezett viselkedés mögött általában valamilyen trauma áll, amely valóságos pszichológiai csapdaként működik.

Ha azt érzed, hogy folyton bocsánatot kell kérned, hogy mindenki elégedett legyen, vagy gyakran mások igényeit helyezed a sajátod elé, akkor nem vagy egyedül. Egyre többen ismerik fel, hogy mindez egy túlélési mechanizmus része, amelyet a pszichológiában csak „fawning”-nak neveznek. Dr. Ingrid Clayton pszichológus a pszichológiai csapda útvesztőiről írt könyvet. 

pszichológiai csapda, illusztráció aggódó nő
Az állandó bocsánatkérés valóságos pszichológiai csapda lehet. 
Forrás:  Getty Images

Pszichológiai csapda a folyamatos bocsánatkérés?

A bocsánatkérés pszichológiájának megértéséhez mindenekelőtt tudnunk kell, mikor érdemes elnézést kérnünk. Erre a válasz egyszerű: akkor, ha úgy érezzük megbántottunk valakit. De mi van akkor, ha valaki folyamatosan, látszólag ok nélkül bocsánatot kér? Ez is egy gyakori jelenség, amely sokszor egy kapcsolati játszma része. Az ok nélküli folyamatos bocsánatkérés nem növeli az önbizalmat, és nem javítja a kapcsolat minőségét sem. Ha azt veszed észre, hogy úton-útfélen bocsánatot, elnézést kérsz, akkor talán te is bekerültél a „fawning”-nak nevezett pszichológiai csapdába – írja a boisestatepublicradio.org.

A fawning egyik leggyakoribb jele az állandó bocsánatkérés: úgy tűnhet, mintha az ember mindig a másik kedvére akarna tenni, akár a saját igényei feláldozásával is. Dr. Clayton szerint azonban ez nem csupán rossz szokás vagy túlzott udvariasság. „A fawning egy túlélési mechanizmus, amely a saját határaink feladását eredményezheti. Az emberek gyakran észre sem veszik, hogy ezt csinálják, mert hosszú ideje automatikusan így reagálnak a környezetükre” – mondja a szakember.

A fawning jelei a mindennapokban

A „fawning” nem mindig egyértelműen felismerhető, hiszen alapvetően a bocsánatkérés természetes az emberek között. Gyakran a következő viselkedésekből ismerhető fel:

  • Folyamatos bocsánatkérés, még akkor is, ha nincs valódi hiba.
  • Az igények és vágyak háttérbe szorítása a másik kedvéért.
  • Folyamatos „igen”-t mondás, még akkor is, ha belül ellenkezünk.
  • Erős megfelelési kényszer és félelem a konfliktustól.
  • Az önértékelés mások visszajelzéseitől függ.

Dr. Clayton szerint ezek a minták gyakran a gyerekkori traumákból erednek, amikor a túlélés érdekében a gyermek megtanulta, hogy a feszültség elkerülése érdekében a saját szükségleteit háttérbe helyezze. 

„Ez a stratégia rövid távon működhet, hosszú távon azonban önmagunk elvesztéséhez vezethet” – figyelmeztet a pszichológus.

Miért veszélyes a „fawning”?

Bár a „fawning” elsőre ártalmatlannak tűnhet, komoly hatással van a mentális egészségre. Az állandó megfelelés és a saját igények feladása kiégéshez, szorongáshoz, depresszióhoz vezethet. Emellett megnehezíti az egészséges kapcsolatok kialakítását, mert a túlzott megfelelési kényszer mögött gyakran elfojtott érzések és frusztrációk rejtőznek.

Hogyan léphetünk ki a fawning csapdájából?

Dr. Clayton hangsúlyozza, hogy az első lépés az önreflexió. Érdemes felismerni, mikor reagálunk automatikusan a másik elvárásai szerint, és mikor áldozzuk fel a saját határainkat. Néhány gyakorlati tipp:

  • Tudatosan figyeljünk az érzéseinkre és igényeinkre.
  • Tanuljunk meg nemet mondani anélkül, hogy bűntudatot éreznénk.
  • Keressünk olyan támogató környezetet, ahol a saját határaink tiszteletben vannak tartva.
  • Terápiás segítséggel dolgozzuk fel a korai traumákat, amelyek a fawningot kiváltották.

Dr. Clayton szerint a fawning nem végleges állapot. Megfelelő önismerettel és gyakorlattal visszaszerezhetjük az önállóságunkat, és megtanulhatjuk, hogy az egészséges kapcsolatokban nem kell állandóan a másik kedvében járnunk.

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