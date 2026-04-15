Mindenki az előre megírt sorsát éli vagy „az ember szabadságra van ítélve”? – Jean-Paul Sartre meghökkentő üzenetei

Jean-Paul Sartre 1905. április 15-én született Párizsban, és a 20. század egyik legmeghatározóbb gondolkodójává vált. Bár Sartre ateista volt, egyes nézetei nagyon is egybecsengtek bizonyos spirituális tanokkal. De mi is pontosan az az irányzat, amit képviselt?

Jean-Paul Sartre nem hitt Istenben, éppen ezért utasította el a sors gondolatát is.

Forrás: Getty Images

Mit jelent az egzisztencializmus – és miért forgatta fel a világot?

Az egzisztencializmus lényege elsőre átlátható, mégis nehezen elfogadható: nem születünk kész „sorssal” vagy előre meghatározott személyiséggel. Egyszerűen csak létezünk, és azzá válunk, amit a döntéseinkkel létrehozunk. Nincs semmilyen előre megírt történet, sem kijelölt út. Csak választások vannak, és azok következményei. Ez a gondolat egyszerre felszabadító és ijesztő – hiszen ha nincs sors, akkor nincs kifogás sem, és a felelősség teljes egészében a miénk.

Jean-Paul Sartre ateista volt – mégis meglepően „spirituális” gondolatokat hagyott ránk

Jean-Paul Sartre nyíltan ateista volt: nem hitt Istenben, éppen ezért utasította el a sors gondolatát is. A fókuszt egyértelműen az egyéni felelősségre helyezte – ha jobban megnézzük, a gondolatai sok ponton visszaköszönnek a modern spiritualitásban, a karmában és más metafizikai törvényekben. Egyre több spirituális irányzat említi, hogy nem csupán egyetlen sorsvonal létezik, hanem lehetőségünk van a választásra: döntéseinkkel különböző életutakat aktiválhatunk, és mi magunk formálhatjuk a valóságunkat.

Sartre ezt nem energetikai törvényekkel vagy az univerzummal magyarázta, hanem az egyéni szabadsággal, szabad akarattal, de a lényeg meglepően hasonló.

A világ mint illúzió – minden belül dől el

Sartre másik fontos alapelve, hogy az, ahogyan a világot látjuk, sokszor nem több, mint illúzió. Történeteket gyártunk magunknak olyan igaznak hitt kijelentésekkel, mint hogy „ilyen az életem”, „ez az én sorsom”. Ezek azonban nem objektív igazságok, hanem érzelmi állapotunkból fakadó értelmezések.

Az emóciók mágiája

Sartre szerint az érzelem nem egyszerű reakció, hanem egyfajta „mágikus aktus”: a tudat átírja vele a valóságot. Amikor félünk, vágyunk valamire vagy szenvedünk, nemcsak érzünk, hanem egy teljesen új világot hozunk létre, amelyben minden ennek az emóciónak a törvényei szerint működik. Ez azt jelenti, hogy a valóság, amit nap mint nap megélünk, sokkal inkább belső állapotaink lenyomata, mintsem egy objektív, tényszerű felismerés. Az emócióink szó szerint „színezik át” a világot: amitől rettegünk, az fenyegetővé válik, amit szeretünk, az fényesen ragyogni kezd. Így válik érthetővé Sartre egyik legmélyebb felismerése: nem a világ változik körülöttünk, hanem az a tudat és „szemüveg”, amelyen keresztül számunkra a külvilág megmutatkozik.