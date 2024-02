„A Közel-Kelet egy teljesen más arcát láthattuk” – interjú a lánnyal, aki bejárta Szaúd-Arábiát

A fekete abaya az, amiben valóban kizárható a patriarchális nyomás?

Ebben a ruhadarabban teljesen kizárható volt a külvilág. Az ember visszavonulhat egy érintetlen állapotba, nem ad felületet magából a kinti világba. Láthatatlannak érzi magát benne az ember. A fiatal lány a helyi öltözetet, a fekete abayát viselte, így nem tűnt kívülállónak. Nem csak elutazni szeretett volna ezekbe az országokba, de teljesen bele akart olvadni a környezetébe, szeretett volna az ottani szokásoknak, vallásnak, kultúrának eleget tenni, ezért döntött úgy, hogy ebbe a ruhadarabba bújik.

A fiatal lány viselte a fekete abayát a helyi kultúrának megfelelően

Forrás: Várallyay Nóra

Teljesen nem zárható ki nyilván, hiszen - európai szemmel – ez is egyfajta elnyomás, hogy egy “zsákba” kell bújnia a nőknek, ám számukra nem feltétlenül. Már nem kötelező hordani nekik sem, mégis, továbbra is felveszik, mielőtt kilépnek az utcára. A nyugati világban is lehet teljesen rövid nadrágokban és topokban járni, mégsem tesz így mindenki, csak azért, mert lehet.

Nekem mindenesetre jó érzés nem mutatni magamból semmi nőieset. Egyszerűen komfortosabb, és pont úgy tudok kapcsolódni emberekhez, ahogyan szeretnék: Nem a külső, hanem a belső alapján

– fejtette ki Nóra.

A méltóságteljes szaúdi férfi

Ha a különbségeket vesszük az európaiak és a szaúdiak között, ők sokkal visszafogottabbak és konzervatívabbak. Van egy nagyon erős szaúdi öntudat a férfiakban, ezt erősen lehet érzékelni, ha szóba elegyedik velük az ember. Ezt az öltözetük is alátámasztja, annyira méltóságteljesnek tűnnek a hosszú, fehér ruhájukban, fejkendőben és gutrában

–Úgy tűnt, hogy jól érzik magukat a bőrükben, de nem lehet tudni, hogy mi van a felszín alatt. Lehet, hogy ők maguk sem tudják. Nagyon fontos számukra a család és a közösségek, sokszor együtt is élnek. Megrendíthetetlen a hitük, születésüktől kezdve ebbe nőnek bele. A vallásuk alapja, hogy jó emberek legyenek, így ez nagyon jó irányba viszi őket. Mindezek mellett, ugyanolyanok, mint mi. A lehető legjobb tudásuk szerint élik az életüket. Boldogságot és békét szeretnének– magyarázta a lány.

A nő mindenhol nő

Ahhoz, hogy több felesége lehessen egy férfinak, ugyanazt az anyagi jólétet és ugyanazt a szeretetet kell megadnia mindegyik feleségnek. Az utóbbi nyilvánvalóan nehezebben kivitelezhető, ha hosszú évek házassága után a férfi beleszeret egy fiatal nőbe, akkor nyilvánvalóan őt preferálja. A korábbi feleséget, gyereket és háztartást viszont fent kell tartania a férfinak, ez a felelőssége.

Beszélgettem pár szaúdi nővel, akik nem szeretik ezt a helyzetet - a nő mégiscsak mindenhol nő, szeretne egyedüli lenni a férfinak. A modernebb párok nagy része egyébként már inkább monogámiában él. Vallásuk szerint maximum négy felesége lehet egy férfinak

– emlékezett vissza Nóra.

A lány elmondása szerint nem igazán hallották meg, amikor megszólalt. Náluk nem fér bele az, hogy egy férfi a másik férfi feleségével beszélgessen. Náluk ez már átlép egy határt, egyszerűen nincs ok arra, hogy egy férjezett nő egy másik férfival szóba elegyedjen. Sokan azért nem vették semmibe se Nórát, mert nő, és nem egyenrangú velük. Viszont arról, hogy legyen elég étele-itala, és kényelmesen üljön, arról mindig gondoskodtak.

Az iszlámoknál az nem fér bele, hogy egy férfi egy másik férfi feleségével beszélgessen

Forrás: Várallyay Nóra

Az egyre kevésbé kiszolgáltatott nők társadalma kezd kialakulni

Az ország erőteljesen változik. Szeretnének változtatni a berögzült szokásaikon és egyre több liberálisabb, nyugatiasodást elősegítő intézkedés zajlik a közösségükben. Mind a vezetés felől, mind pedig az egyén felől megvan a vágy a változásra, így nagyon hatékonyak ezek az újítások.

Azt sok esetben lehet még érezni, hogy a nők nem hisznek önmagukban. De hogyan is hinnének, mikor generációk óra elnyomottnak érzik magukat, mindig is kevesebbet értek a férfiaknál és abban a mentalitásban szocializálódtak, hogy nem tudnak semmit sem megoldani a férfiak nélkül

– mesélte Nóra.

Manapság azonban, már egyre kevésbé kiszolgáltatottak. Lehet jogosítványuk, dolgozhatnak, lehet útlevelük, utazhatnak egyedül, választójoguk van a helyközi választásokon - sőt, jelölhetik is magukat. Viszont a család az nagyon meghatározó. Ha szabadabb felfogású családja van a nőnek, akkor mindez lehetséges, de ha konzervatívabb, akkor először a nő gyámja dönt arról, hogy mit tehet. A gyám először az apuka, majd a férj, bizonyos esetekben pedig a báty.

Segítenek az iszlámok ott, ahol tudnak

Forrás: Várallyay Nóra

„Segíteni? Nem probléma! - Nem segíteni? Probléma!”

A szaúdiak a legvendégszeretőbb és legkedvesebb nép, akikkel Nóra valaha találkozott. Ha a kommunikációra elég angol nyelvtudás nem volt, akkor is segíteni szerettek volna, amiben tudtak. A vallásukban alapból benne van a szegények megsegítése, az alamizsnaosztás. Ez az iszlám öt alappillérének egyike. A szaúdi nép az egyik legkonzervatívabb muszlim nép, erősen betartják a szabályokat, így egyrészről innen eredhet, hogy az európaiakat is azonnal segíteni akarják.

Nem egyszer hangzott el az alábbi kijelentés tőlük:

„Segíteni? Nem probléma! - Nem segíteni? Probléma!”

– Sokszor mutogattak is az ég felé, hogy Allah látja a jó cselekedeteiket, ám mégis önazonos módon teszik ezeket a tetteket, nem kényszernek élik meg. Olyan esetet is láttunk, hogy valaki elakadt a kocsijával és minden helyi rohant, hogy segíthessen. Az európai különösen különlegesnek számít ott, de a vérükben van ez a fajta mentalitás – zárta mondandóját Nóra.

A fiatal lány tehát nem kis kihívásokkal teli kalandon van túl, életre szóló tapasztalatokat, élményeket szerzett a furcsa atmoszférát keltő iszlám kisvárosokat átszelő utazás során. Egy olyan arcát láthatta a Közel-Keletnek, amelyet nem mutat meg más.