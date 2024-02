„A kulcsszó a boldogság!” - interjú Spilák Klárával

Máté Alexandra

Spilák Klára neve – no és persze hangja is – sokunknak ismerős, legtöbbünknek a Szex és New York Carrie Bradshaw-ja jut róla az eszünkbe, pedig számos híres karakternek kölcsönözte már a hangját. Személyisége rendkívül sokoldalú, a színészet mellett újságíró, műsorvezető, sajtóreferens is egyben. Hamarosan debütál a Majdnem menyasszony című magyar játékfilmben, Etelka karakterét alakítja, a közelgő filmbemutató kapcsán beszélgettünk, természetesen sok más témát is érintve.

Az életed során eddig számos különböző szakmát kipróbáltál már, az újságírást, műsorvezetést, a sajtóreferensi munkát és persze színésznő vagy. Ezek a különböző szerepek milyen módon kapcsolódnak egymáshoz? „A célom mindig az volt, hogy jól érezzem magamat a bőrömben, és hogy boldog legyek!”

Sokszor módosítottam pályát, mert valamiért mindig azt éreztem, hogy nem vagyok teljesen boldog abban, amit csinálok. Előttem lebegett a szüleim példája, miszerint egy út van nekünk kijelölve függetlenül a saját vágyainktól, jóllétünktől. Édesanyám mindig színésznő szeretett volna lenni, de a szülei nem engedték erre a pályára, helyette közgazdász lett, élete végéig. Pontosan ezért már gyermekkoromban megfogalmazódott bennem az, hogy boldogan szeretnék élni, olyan dolgokkal foglalkozni, amik örömet okoznak nekem. Számomra azt jelenti a jóllét, hogy minden nap örömmel kelek fel, jókedvvel megyek be dolgozni, és szeretem, amit csinálok. Például nagyon szerettem a színészetet, de egy idő után azt éreztem, hogy ez már kevés. Amikor ez megfogalmazódott bennem, , tudtam, hogy véget ér egy út, és váltottam. Szerettem a műsorvezetést és a TV-s szerkesztést is, hiszen elképesztő kreativitás és energia kell ahhoz, hogy felkészüljön az ember egy-egy műsorra. Ebből alakult ki később a sajtóreferensi munkaköröm, s ennek a pályának a megkoronázása volt az az 5 év, amikor a Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti menedzsere lehettem. Akkoriban találtam vissza a színészethez, ami most talán (újra) a legtöbbet jelenti nekem, de mára már megtanultam, hogy nem lehetek türelmetlen. Szeretem a változatosságot, de majd jön, aminek jönnie kell. Spilák Klára A legtöbb ember a Szex és New York című amerikai sorozat Carrie Bradshaw-jának magyar szinkronhangjaként emleget. Mit adott a saját életedben ez a sorozat?

„Ha nem is feltétlenül a sorozat miatt, de felálltam az akkori kapcsolatomból.” Nagyon sok mindent adott a sorozat. Akkor már sok-sok éve szinkronizáltam és nagyon szép munkák voltak a hátam mögött, talán a legismertebb a Forest Gump Jenny-je, de mégis az igazi népszerűséget ez a sorozat hozta el. Alapvetően nagyon fontos élethelyzetekről, érzésekről mesélt, amit én a saját életembe is be tudtam építeni. Akkor éppen egy elválás előtti pillanatban voltam, és nagyon fontosak voltak az üzenetek számomra, mint például: önmagad vagy a fontos; ne légy áldozat; igenis lehet egyedül létezni; stb. Ha nem is feltétlenül a sorozat miatt, de felálltam az akkori kapcsolatomból. Sokat mesélt nekem ez a sorozat a nőiségről, a szabadságról, a bátorságról, amiket én magam is alapvetéseknek tartok. Számomra mindig nagyon fontos volt az embereknek átadni a gondolataimat valamilyen formában, és tudatosítani bennük, hogy nincsenek egyedül, sokan járunk hasonló cipőben... Mivel nagyon hasonlóan gondolkodom a világról, mint a sorozatbeli énem, Carrie-n keresztül tudtam adni az embereknek egy kicsit magamból, amiért nagyon hálás vagyok!

Visszakanyarodva a színésznői pályafutásodhoz: február 11-én debütál a Majdnem menyasszony című magyar játékfilm, amelyben te is szerepet kaptál. Mi a film témája? Miről szól? Igen, a Majdnem menyasszony című tévéjátékot Herczeg Ferenc A Fehér Páva című regénye alapján készítette a Megafilm Service a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Egy fantasztikus romantikus filmet láthatnak majd a nézők elcsattanós csókokkal, aranyos, de pletykás asszonyokkal és a talán meg nem valósult esküvővel. Az egész sztori Varjason játszódik. Ábel Marika, a helyi kelmekereskedő szeme fénye férjhez megy, miközben a vasútépítés is megkezdődik. Ebből az alaptörténetből aztán rengeteg igencsak mulatságos bonyodalom alakul ki, hiszen nem biztos, hogy a főhősnő ezt az életutat szeretné választani magának, a lakosság pedig olyannyira irtózik az új technológiáktól, mint manapság oly sokan a mesterséges intelligenciától. Spilák Klára Milyen volt a forgatás?

A filmet 22 nap alatt, 4 helyszínen, 30 szereplővel és 300 statisztával forgattuk tavaly nyáron, a 40 fokban földig érő ruhákban és jelmezekben. Mondanom sem kell, folyt rólunk a víz. (nevet) Ennek ellenére elképesztően élveztem, hatalmas élmény volt! Nagyon izgalmas volt az összes karakter, hihetetlenül hangulatos volt a forgatás is, elképesztően erős volt minden alakítás, és telitalálat volt a casting. A színészetnek az a lényege, hogy azt a sok mindent, ami bennünk rejtőzik, megmutathatunk a nagyvilágnak a filmekben, karaktereken keresztül. Itt például tekintettel arra, hogy van bennem egyfajta szikárság, jól tudtam hozni Etelka néni, a főhősnő megkeseredett nagynénje szerepét. Ha már Etelkát említetted, kérlek, mesélj nekünk a karakteredről, és arról, mennyire tudsz vele azonosulni? Azt gondolom, ha egy előadásban vagy filmben jól passzolnak a színészek és a karakterek egymáshoz, akkor az egész mű felragyog. A Majdnem menyasszonyban én Etelka néni szerepét kaptam, akit imádtam megformálni. „Szeretem, ha nem szabályos karaktert alakítok!”

Etelka egy szigorú, rosszkedvű, utálatos nőszemély, aki a férjével szóban nem, csak cetliken beszélget 20 éve. Képzeljük el a helyzetet: ül a nagy család az ebédnél, Etelka pedig nem hajlandó szólni a férjéhez, az unokahúgát kéri meg, hogy üzenjen neki az odaadott papírgalacsinok segítségével. Nagyon sokrétű játékra adott lehetőséget ez a szerep, mert egyszerre megmutathattam a karakán, erős és kimért asszonyt, akiben persze ott lapult az összetört szívű finom nő.