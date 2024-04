Ne becsüld alá a túrázást: készülj fel az erdőjárásra, mint a profik

A legfontosabb, amit mindig vigyél magaddal, az a víz. Bár sok helyen vannak ivókutak, erre inkább ne bazírozz. Fejenként minimum 2-3 liter legyen nálatok, soknak tűnik, de el fog fogyni. (Télen se indulj el víz nélkül, de akkor a folyadék felét inkább termoszban, tea formájában vidd magaddal.)

Egy kis harapnivalót is tegyél a zsákodba!

Néhány szendvics (nem romlandó dolgokkal), néhány energia-, müzli- vagy fehérjeszelet, esetleg szőlőcukor, és meg is vagy. Nem kell degeszre enned magad, de ha megéhezel, legyen mihez nyúlnod.

Esőkabát mindig legyen nálad!

Bármilyen jó idő is van, egy zápor vagy zivatar bármikor kialakulhat. Egy könnyű, kicsire összecsomagolható esőkabát biztosan elfér a táskádban. Egy felhőszakadástól nem biztos, hogy teljesen megvéd, de később leszel csurom víz benne.

Sapkával, kalappal védekezz a napszúrás ellen!

A túra során gyakran érheti a nap közvetlenül a fejedet, egy baseballsapka tökéletes arra, hogy hogy elkerüld a napszúrást. Ha nagyon meleg van, időnként vizezd be.

A fényvédő ne maradjon otthon!

A napvédelemről nem lehet eleget beszélni. Ha egész nap kint vagy a szabadban, válassz spf 50-es krémet, és 2-3 óránként kendd újra. A fényvédőhöz rögtön hozzá is csaphatsz néhány csomag kéztisztító kendőt, ha nem akarsz koszos kézzel az arcodhoz nyúlni. Léteznek fényvédős stiftek és permetek is, azok is jó választást jelentenek, bár nem mindenki szereti őket.

A turistatérkép hatalmas biztonságot jelent

Forrás: Shutterstock

A térképed lehet papír alapú is, de nagyon jó, ha applikációt használsz, ami térerő és biztos gps-jel nélkül is rögzíti az útvonaladat, ha netán eltévednél. A legtöbb app navigációval is rendelkezik, így kisebb eséllyel tévedsz el. Ha nagyobb túrára indulsz, a legcélszerűbb már otthon elkészíteni a tervet online, ami persze az úton módosítható. Ha még nem vagy rutinos, olvass utána a turistajelzéseknek is, azok ismerete megkönnyíti a tájékozódásodat.

A fejlámpa (és elem) nem biztos, hogy kell, de legyen!

Ha úgy is tervezed, hogy sötétedés előtt kiérsz az erdőből, számolj azzal, hogy esetleg nem így történik. Egy fejlámpa kicsi és könnyű, de nagyon hasznos lehet.

Az okostelefon és powerbank elengedhetetlen

Az okostelefon és powerbank elengedhetetlen, de legalábbis ajánlott.

Forrás: Shutterstock

Ha feltöltött okostelefonnal indulsz el, 7-8 óra után nagy eséllyel lemerül (pláne, ha fotózol és a gps is be van kapcsolva). A megoldást ez esetben a powerbank jelenti. Az okostelefonod nem csupán a tájékozódást segíti, ha minden kötél szakad, segítséget is kérhetsz, ráadásul - ha nem akarsz profi gépet cipelni magaddal - meg tudod örökíteni a látottakat.

Logisztika

Bár a hátizsákodba nem tudod beletenni, de a fejedben mindenképp legyen meg, hogyan fogod zárni a kirándulást. Ha tömegközelekedést veszel igénybe, tájékozódj, hogyan jutsz haza, mi a legkésőbbi időpont, amikor lakott területre kell érned. A "kell" természetesen nem szigorú szabály, ha nem ijedsz meg egy kis kalandtól, egy kis (vagy nem olyan kicsi) pluszgyaloglással vagy autóstoppal is megoldhatod az A-ból B pontba jutást. Ha extra biztonságra vágysz, akkor pedig azt nézd meg, hogy a környéken hol tudsz megszállni, ha minden kötél szakad.