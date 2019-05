Kamarás Iván ritkán enged betekintést magánéletébe, éppen ezért fiait sem sokszor láttuk még. Ám ezúttal kivételt tett a színész.

Kamarás Iván 18 és 16 éves nagyfiairól mesélt, akivel élményeket ajándékoznak egymással.

Már évek óta közös élményeket adnak, kérnek, kérek gyereknapra. Idén ez egy közös utazás, amit nagyon vártunk. Tizennyolc és tizenhat évesek, így lehet, hogy majd hosszú évekig nem akarnak velem utazni sehova. Mindkettőjüknek nagyon jó a humora, karakán kölykök. A nagyobbik fiam márciusban töltötte be a tizennyolcadik évét. A szülinapján közölte, hogy na, én ma felnőtt lettem, nagykorú, nem dönt helyettem senki a továbbiakban. Nem értette, hogy miért nevetünk, mert nem viccnek szánta. A táncművészetire jár, tehát a nagyszülei nyomdokaiba lép, jelen állás szerint. Játszott a Madách Színház nagy sikerű, Billy Elliot című előadásában, táncolt, énekelt. És nagyon ügyesen gitározik, már saját zenekart is alapítottak az egyik barátjával. Igor kevésbé nyitott a művészi pálya felé, bár zseniálisan kommunikál, és fantasztikus üzleti érzéke is van, nagyon életrevaló gyerek - mesélt büszkén fiairól a Blikknek Kamarás Iván.