Három hónappal ezelőtt született meg Szabó Győző és Rezes Judit második közös gyermeke, Gazsi. Most a nyilvánosságnak is megmutatták a csöppséget, és elmesélték, hogyan telnek a mindennapjaik kisgyermekes szülőként.

„Még csak az első hónapokban járunk, de a szépségek mellett már látom az anyaság buktatóit is” – mesélte a Story magazinnak Rezes Judit, aki három hónappal ezelőtt hozta világra Szabó Győzővel közös második gyermekét, Gazsit. Első gyermekük, Misi már 8 és fél éves. Azt mondják, a kicsi érkezése még szorosabbra fűzte a kapcsolatukat, nagyon boldogok, de vannak nehézségeik.

„Bevallom, szoknom kell az új helyzetet. Egyelőre meglehetősen hullámzó a kedélyállapotom, a bezártság és a fáradtság miatt sokszor érzem magam nehéz helyzetben. Győző sohasem tudhatja, milyen állapotban talál, amikor hazaér, és milyen megoldandó feladatok várnak rá. Ez mindennap kihívás számára. Nem könnyű úgy helytállni, hogy Gazsi már fáradt, és én is fáradok, miközben Misivel is gyakorolni kell a leckét, viszont a pici már sír, hogy éhes...” – folytatta az édesanya. „Ugyanakkor ebben a sok feladatban ott az anyaság gyönyörűsége is. Valljuk be, Misit is megviseli az új helyzet, szoknia kell, mégis szép év végi bizonyítványt hoz haza, és zongorából is ügyesen teljesít, gyönyörűen játszik.”

Szabó Győző elárulta, bár a színészek időbeosztásával nem mondható átlagos apukának, igyekszik a lehető legtöbb dologban segíteni Juditnak.

„A sok munka dacára igyekszem a lehető legtöbb időt a családommal tölteni. Jóllehet ezek a hetek mindkettőnk energiáit különösen igénybe veszik. El kell ismernem, nem tudok eleget segíteni a menyasszonyomnak. Egy három hónapos kisfiúval rengeteg a teendő” – fogalmazott Szabó Győző, aki szintén azon a véleményen van, hogy Gazsi érkezése még erősebbé tette a kapcsolatukat. „Tíz éve egyikünk sen gondolta volna, hogy két ilyen csodálatos fiú szülei leszünk” – áradozott Szabó Győző.