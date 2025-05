Robert Francis Prevost testvére megdöbbentő interjút adott: öccsének már gyerekként megjósolták, pápa lesz

Az első amerikai pápa megválasztásával egy régi jóslat teljesült – legalábbis testvére szerint, aki gyerekkora óta biztos volt benne, hogy öccse, Robert Francis Prevost egyszer pápává válik. A dél-chicagói származású férfi csütörtökön lett a katolikus egyház 267. pápája, XIV. Leó néven.

Robert Francis Prevost XIV. Leo pápa néven május 8-tól a katolikus egyház feje

Forrás: Getty Images

Robert Francis Prevost útja a dél-chicagói oltártól a pápai trónig

Robert Francis Prevost bíboros csütörtöki megválasztásával először került amerikai állampolgár a pápai trónra. A dél-chicagói Dolton külvárosában nevelkedett Robertnek két testvére van, a családban ő volt a legfiatalabb. Bátyja, John Prevost szerint már kiskorában egyértelművé vált hivatása: „Rögtön tudta. Nem hiszem, hogy valaha is megkérdőjelezte volna. Nem hiszem, hogy valaha is másra gondolt volna” – nyilatkozta az ABC Newsnak. John felidézte azt is, hogy öccse, aki ma XIV. Leó pápa, gyermekként „paposat játszott és a vasalódeszkát használta oltárként”.

Megjósolták: „ő lesz az első amerikai pápa”

A családja úgy emlékszik vissza, hogy már egészen korán felmerült, hogy Robert egykor pápa lehet „Amikor Robert Prevost első osztályos volt, a szomszédja azt mondta neki, hogy ő lesz az első amerikai pápa” – mondta John Prevost. Bár ez a jóslat évtizedeken át csak kedves emlékként élt a családban, az utóbbi hetekben új értelmet nyert, amikor Robert Prevost neve a konklávé előtt a lehetséges pápajelöltek között kezdett szerepelni. James Martin tiszteletes, az ABC News pápai tudósítója szerint már a konklávé megkezdése előtt esélyesnek számított. A választás előtti napokban John Prevost beszélt testvérével, és elmondta neki: hiszi, hogy belőle lehet az első amerikai pápa. Robert ezt „ostobaságnak” és „szóbeszédnek” nevezte – idézte fel John, aki szerint „egyszerűen nem hitte el, vagy nem akarta elhinni”.

A család odavan a boldogságtól

Robert legidősebb testvére, Louis Prevost, a floridai otthonában betegen feküdt és feleségétől értesült a fehér füst felszállásáról. Ezután figyelemmel kísérte a vatikáni bejelentést. „Elkezdték olvasni a nevét, és amikor azt mondta, hogy »... Roberto«, azonnal tudtam – ő Rob” – mondta Louis Prevost.