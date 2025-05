Természetes eredetű vitaminokkal készít fel a fesztiválszezonra a BioTechUSA

Bár örök érvényű igazság, hogy szervezetünk megfelelő működéséhez elengedhetetlenek a vitaminok – nélkülük ugyanis sok egyéb mellett gyengülhet az immunrendszerünk, fáradékonyabbak lehetünk, bőr- és hajproblémákkal küzdhetünk –, a nyár és a fesztiválszezon közeledtével még inkább fontos, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a vitaminfogyasztásra. A melegebb hónapokban ugyanis a megnövekedett fizikai aktivitás hatására a szervezet több ásványi anyagot veszít, emellett a napsugárzás és a hosszabb nappalok miatt megnő a vitaminszükségletünk is. A most megjelent prémium vitamincsalád pontosan ezeken a helyzeteken segíthet, méghozzá a legmagasabb minőségben.

Ráadásul az új vitamincsalád megalkotását a melegebb hónapokra és a fesztiválszezonra való rákészülés mellett a vállalat FC Barcelonával kötött együttműködése is előre lendítette.

Új termékcsalád, a legmagasabb igényekre

Az összesen tizenkét-féle termékből álló étrendkiegészítő-család több hullámban érkezik majd a boltok polcaira, a vásárlók jelenleg három innovatív vitaminformulával találkozhatnak, a női és a férfi multivitamin mellett egy kalciumot, cinket és magnéziumot tartalmazó változattal.

A Multivitamin For Women from organic sources és a Multivitamin For Men from organic sources termékek neve is arra utal, hogy természetes eredetűek, szerves ásványianyagokkal és aktív vitaminformulákkal garantálják a maximális felszívódást és hasznosulást. Összetételükben szem előtt tartják az eltérő női és férfi igényeket, ráadásul mindezt vegán, glutén- és jódmentes formában.

A két multivitamin mellett a Calcium Zinc Magnesium from organic sources, szintén jól hasznosuló hatóanyagokkal, szerves formulákkal érkezett, amelyek az átalános tápanyagpótlás mellett az ízületeket védik, az idegrendszert, az izomműködést is támogatják.

Nincs helye kompromisszumnak

Legújabb vitamincsaládunk tagjai rendkívül hasznosak lehetnek mindenki számára, bárhol is tartsunk az egészségesebb életmód felé vezető úton. Lékai-Kiss Ramóna, a BioTechUSA márkanagykövete kiemelte, hogy egészséggel kapcsolatos választásaiban sosem köt kompromisszumot, ezért tette le a voksát ő is a természet ihlette fejlesztés mellett.

Szeretem, amikor pörögnek a napjaim – a forgatások, az edzések és a családi teendők mellett pedig nincs megállás. Fontos azonban, hogy amikor a szervezetem igazán nagy igénybevételnek van kitéve, még akkor is jól érezzem magam a bőrömben és megőrizzem az egészségemet. Ahhoz, hogy ezt hosszútávon bírjam, odafigyelek az étkezésemre, a mozgásra és a vitaminfogyasztást is tudatosan beillesztem a napi rutinomba. A BioTechUSA természet ihlette, prémium minőségű vitaminjai pedig pont azt adják, amire szükségem van.

Magas biohasznosulás