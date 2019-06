Évi abban a különleges helyzetben van, hogy igen sok mindenhez ért, és elég sokat élt már ahhoz, hogy tapasztalatként fogja fel ezeket az „élményeket". A most 41 éves, kétgyermekes anya a számára legmeghatározóbb munkáiról mesélt, melyek egy részét bárki képes elvégezni, egy másik részéhez azonban adottság vagy megfelelő végzettség kell. Őszinte, erősen szubjektív és sokféle – így lehetne jellemezni a most következő sorokat.

Évi nem szerette volna, ha a beszélgetésünk alatt fotó készül róla, úgy véli ugyanis, hogy ez a fajta nyíltság és egyes munkái jellege hátrányt jelenthetne a mostani munkahelyén.

Sosem tudhatod, hogy ki áll veled szemben. Sosem tudhatod, hogy ki miért dolgozik.

„Volt idő, amikor sorscsapásként éltem meg azt, hogy ennyi területen kellett már helytállnom. Ma inkább szerencsésnek érzem magam azért, amiért képes vagyok ennyi szemüvegen keresztül látni a világot.

Az emberek többsége diákként sok mindenbe belekóstolhat, aztán pályára lépve elindul a karrierépítés útján. Én nem így tettem. A legértékesebb tapasztalatom mindebből az, hogy nyitottnak kell lenni mások felé, sosem tudhatjuk ugyanis, hogy ki áll velünk szemben. Bár a szakmai szerepeink is hozzánk tartoznak, nem a munkánk határozza meg azt, hogy kik vagyunk. A munka arról ad visszajelzést, mire vagyunk képesek és hajlandók az életben.

Takarítónő

Tudtad-e, hogy egy takarítónő órabére akár magasabb lehet, mint egy telefonos ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársé? Bár ezen meg szoktak lepődni, azt már kevesebben tudják, hogy egy takarítónő ritkán tud napi 8 órában munkát végezni. Hogy miért? Legfőképp azért, mivel igazodnia kell a különböző munkáltatóinak igényeihez, akik többnyire meghatározzák azt, mely napokon vagy napszakban tartanak igényt a takarításra. Ezeket összehangolni mindig kihívás, az utazás pedig szintén értékes órákat vehet el. A takarítás fárasztó tevékenység, így számolni kell az egyéni fizikai határokkal is. Kevesebben vannak ugyanakkor, akik főállásban takarítanak. A legtöbben ugyanis jövedelemkiegészítésként tekintenek erre a munkára, így könnyen lehet, hogy bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő, akinek a gyermeked gondozása volna a feladata, vagy a recepciósotok az irodában pihenés helyett szabadidejében takarít egy magánlakásban.

Pincér

Tudtad-e, hogy az a pincér, aki az étteremben kiszolgál, talán már 10. órája rója a köröket a konyha és az asztalok között anélkül, hogy evett volna, vagy a mosdóba eljutott volna? Mégis mosolyog rád, és igyekszik kedves maradni akkor is, amikor gorombán viselkednek vele. Sokan közülük hivatásuknak érzik azt, amit csinálnak, másokat a megszokás tart a pályán. Mégis annak az anyának ugyanúgy hiányoznak a gyermekei, mint bárki másnak, a javadalmazás pedig hosszú távon nem enyhíti a bűntudatot, amiért esténként nem tud jóéjtpuszit adni nekik. A munkarend nem hagy felmentést az ünnepnapok alól sem, és ha gond van, bizony a szabadnapodon is berendelhet az üzletvezető. Nőként udvariasnak kell maradni akkor is, ha a férfi vendégek épp megjegyzéseket tesznek, és el kell viselni azt is, ha egy vendég nem tud különbséget tenni szolgálás és kiszolgálás között.

Recepciós

Tudtad-e, hogy egy recepciós jelenti az intézmény lelkét? Ő az, akinek mindenről tudnia kell, naprakész információkkal kell rendelkeznie a munkatársakról, a tevékenységekről, a mindennapi operatív folyamatokról. Ő az intézmény arca: az első személy, akivel telefonon vagy személyesen kapcsolatba kerül az ügyfél, a vendég. A recepciósnak – területtől függően – megfelelő szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie. Nem csupán tájékoztatást ad, hanem intézkedéseket is hoz, miközben végig ő áll kapcsolatban azzal, aki az intézményhez fordult. A változó munkarend, az akár ünnepnapokat is érintő munkaórák alakulása kedvezőtlen hatással lehet a magánéletre. Mégsem ritka, hogy valaki hosszú éveket szenteljen ennek.

Fotós

Tudtad-e, hogy az, aki autodidakta módon elsajátítja a fotózás technikai ismereteit, időt, energiát és pénzt áldoz arra, hogy a megfelelő technika beszerzése után a gyakorlatba is átültesse a tapasztalatait, nem adhat számlát a tevékenységéről? Azt csak azok tehetik meg, akik rendelkeznek a megfelelő végzettséggel. Hiába az akár évtizedben mérhető tapasztalat, vissza kell ülnie az iskolapadba annak, aki hivatalosan is a fotózásból szeretne megélni. Pedig ezt a legtöbben hobbiként kezdik, és nem szakmaként választják. Folyamatosan tanulnak, fejlődnek, képzik magukat online kurzusokon, vagy más szakértők segítségével. Aztán amikor eljönne a pillanata annak, hogy a befektetésből profitálni is szeretnének, a törvényi szabályozás akadályt gördít eléjük. Annak, aki ezt a pályát választja, tudatosnak kell lennie. Többévnyi fotózás után ugyanis az iskolapadban hallottak különösen unalmasnak és idejétmúltnak tűnhetnek.

