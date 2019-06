A Jordán-folyó vizével keresztelik majd meg Harry herceg és Meghan hercegné kisfiát, Archie-t. A palota még nem jelentette be hivatalosan, hogy kik lesznek a keresztszülők, ám a találgatások már megindultak. Mutatjuk, kik lehetnek a szerencsések.

Ahogy mi is megírtuk: hamarosan megkeresztelik Harry herceg és Meghan hercegné kisfiát, Archie-t. A királynő nem tud elmenni a családi eseményre egy előre lekötött program miatt, de a család más tagjai természetesen tiszteletüket teszik.

Archie minden bizonnyal azt a ruhát viseli majd, amit György és Lajos herceg is. Ennek eredetijét még Viktória királynő készíttette gyermekének. A ruhácskát összesen 163 királyi sarj viselte, ám 2004-ben Erzsébet királynő kérésére készítettek egy másolatot annak érdekében, hogy az eredetit teljes pompájában megőrizhessék.

Korábbi cikkünkben mi is írtunk már a lehetséges keresztszülőkről, akik között ott lehet például Meghan hercegné barátnője, Jessica Mulroney, az amerikai divattervező, Misha Nonoo, valamint Harry iskolai barátai, Alexander Gilkes és Jake Warren. Az Express cikke szerint esélyes lehet még szintén a herceg gyermekkori barátja, Charlie Van Staubenzee is. Ezen kívül Mark Dyer, Tiggy Pettifer, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné is számíthat a felkérésre.

A fogadóirodák szerint azonban George és Amal Clooney is esélyesek.